Vítězové a poražení první poloviny sezony seriálu F2

Aktuální sezona F2 čítá 14 víkendů, nyní jich je odjeto přesně sedm, což znamená, že se probíhající ročník nachází v polovině. Kdo ji může považovat za úspěšnou, a kteří jezdci a týmy mají co dohánět?

Seriál F2 je považován za jakýsi předpokoj F1 – kdo zde uspěje, může si říct o závodní sedačku v královně motorsportu (i když ani to nemusí ve všech případech platit).

Loňský šampion F3 a junior McLarenu Gabriel Bortoleto ukazuje, že jef dalším velkým brazilským talentem. I když zatím na vedoucího Arona ztrácí 32 bodů, na rozdíl od něj se již dočkal své první výhry v F2. Pokud Bortoleto naváže na poslední výkony, klidně se může dostat do hry o titul.

Před letošní sezonou by asi nikdo netipoval, že Paul Aron povede v její polovině šampionát F2. Velká naděje estonského motorsportu však zatím podává velmi vyrovnané výkony a pravidelně dojíždí na pódiu, díky čemuž 20letý nováček vede seriál, aniž by oslavil jediné vítězství. Pokud však pilot Hitechu bude pokračovat v nynějších výkonech, jistě se ho brzy dočká.

Prema Racing

Italská Prema patří historicky mezi nejúspěšnější týmy F2, ale i juniorských šampionátů obecně. Letos to však v F2 vůbec nepotvrzuje, přestože má velmi silnou jezdeckou sestavu. Jak Oliver Bearman, tak Andrea Kimi Antonelli jsou považování za největší talenty své generace a nejspíš je oba příští rok uvidíme i v F1.

Ze 14 dosavadních závodů však Prema letos vyhrála jediný závod (sprint v Rakousku). Antonelli sice drží devátou příčku mezi jezdci, ale Bearman je až čtrnáctý, přestože vloni skončil jako nováček na šesté místě.

Trident

Vedle Premy zůstává letos za očekáváními i druhá italská stáj, kterou je Trident. Tým z Milána v první polovině sezony získal pouze 30 bodů a v pořadí stájí mu náleží až poslední pozice. Jezdci Tridentu si často stěžují na to, že se vůz nechová tak, jak by si představovali. Bohužel to platí i pro českého pilota Romana Staňka, který týmu v vítězstvím v Melbourne zajistil zatím jediné pódium.

Victor Martins

Francouzsko-portugalský pilot Victor Martins vloni v F2 debutoval pátým místem celkově a byl považován za jednoho z kandidátů na titul. Zatím však doplácí na trápení týmu ART a v průběžné tabulce mu patří až 17. pozice.

Ritomo Mijata

Japonský pilot Ritomo Mijata vstoupil do F2 v roli šampiona asijské super formule. V Evropě se mu však zatím tolik nedaří a zaostává za mladším týmovým kolegou Zanem Maloneym.