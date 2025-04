Vítězové a poražení po Velké ceně Saúdské Arábie 2025

Část 1 / 12



Vítězové Na stupně vítězů se dostali Oscar Piastri, Max Verstappen a Charles Leclerc. Nejrychlejší zastávku mělo opět Ferrari, které přezulo Leclerca za rovné 2 sekundy. Šlo o zatím nejrychlejší zastávku v sezóně. Vítězové Oscar Piastri

Max Verstappen

Charles Leclerc

Williams

Isack Hadjar

Pokračování 2 / 12 Oscar Piastri Po nehodě Landa Norrise byl Oscar Piastri favoritem na pole position, ale tu mu vzal Max Verstappen. Dokázal by Verstappena porazit v závodě za normálních okolností? Těžko říct. Možná díky undercutu, ale na trati by to bylo asi kvůli špinavému vzduchu obtížnější. To se však už nedozvíme, protože rozhodla druhá zatáčka.... Verstappen dostal za její zkrácení penalizaci, což samozřejmě prodloužilo jeho zastávku. McLaren pak měl snadnou práci, ale ne čistou. Piastriho zastávka trvala 3,49 sekundy. Jezdec McLarenu se pak vrátil na trať na šestém místě za Lewise Hamiltona. Mohl by se v případě normální zastávky vrátit před ním? Bylo by to těsnější, ale zřejmě ne. Pokud se podíváme na celkový čas v boxech, strávil tam Piastri o 1,2 sekundy více času než Leclerc, který měl nejrychlejší zastávku. Na trať se pak Piastri vrátil asi 2,3 sekundy za Hamiltona. S Hamiltonem si poradil, když se okolo něj prohnal jako Orient Express. Po zastávkách ostatních se vrátil do vedení a dojel si pro vítězství a také pro vedení v šampionátu. Během skončené série tří závodů získal Piastri 65 bodů, Norris 45 a Verstappen 51.

Foto: McLaren

Pokračování 3 / 12 Max Verstappen Verstappen přišel o vedení kvůli penalizaci za zkrácení druhé zatáčky. Sportovní komisaři rozhodli podle známých ale neveřejných směrnic a potrestali Verstappena penalizací 5 sekund. Správně podle nich měla být 10 sekund, jako tomu bylo později u Lawsona, ale vzali v úvahu, že šlo o první kolo... Verstappen samozřejmě mohl Piastriho pustit před sebe, ale Red Bull se domníval, že neudělal nic špatného, a tak mu tento příkaz nedal. Pokud by to navíc udělal, tak by patrně ztratil šanci na vítězství. Verstappen sice startoval z pole position a dojel druhý, ale můžeme ho bez obav zařadit mezi vítěze. Sbírá velké množství bodů a nadále zůstává ve hře o titul. Uvidíme, co přinesou vylepšení Red Bullu. Ke zkrácení první zatáčky došlo i v roce 2021 při restartu. Tehdy se Red Bull a FIA dohodli na výměně pozic. Situaci komplikoval fakt, že Verstappen byl první a mezi ním a Hamiltonem byl ještě Ocon. Jezdec Red Bullu tak nakonec startoval při dalším restartu ze třetí pozice.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli Rok 2021

Pokračování 4 / 12 Charles Leclerc Charles Leclerc zažil v Džiddě horskou dráhu emocí. Nejdříve byl poměrně optimistický, po kvalifikaci naopak pesimistický – skončil čtvrtý se ztrátou 0,376 s na Verstappena. Pokud by Norris neboural, patrně by byl pátý. V závodě si Leclerc opět prodloužil první stint. Dostal se tak na chvíli do čela závodu a stavěl o osm kol později než Verstappen a o devět kol později než Russell. Toho pak po své zastávce překonal a dokázal se udržet i před Norrisem. Závodní tempo Leclerca bylo skvělé. Srovnání s Norrisem není samozřejmě férové, protože Norris stavěl o pět kol později a měl střední směs (Leclerc tvrdou). Přesto byl Norris v průměru (od 36. do 50. kola) jen o 3 desetiny sekundy na kolo rychlejší.

Foto: Getty Images / Alex Pantling

Pokračování 5 / 12 Williams Williams ukončil vývoj letošního vozu, takže bude chtít získat co nejvíce bodů, aby se pak nepropadl příliš v šampionátu za týmy, které budou vyvíjet déle. Většina týmů ze středu pole ale už vývoj ukončuje nebo ukončí, takže to nemusí být tak hrozné. Sainz se v Džiddě dostal do Q3, Albonovi nevyšla Q2, kdy na trať vyjel v nevhodnou dobu a nemohl tak využít žádný vzduchový pytel od jiného vozu. V prvním kole mu ale po kolizi odpadli dva soupeři, a tak se hned posunul na bodovanou devátou pozici. Oba jezdci jeli podobnou strategii jako špička. Nejbližším soupeřem jim tak nakonec byl Isack Hadjar, který odjel 34 kol na tvrdých pneumatikách. Ve 38. kole dojel Albona, ale oba jezdci Williamsu postavili vozovou hradbu. Až na jednu nebo dvě výjimky mohl Albon využívat DRS od Sainze, a udržet tak deváté místo. Williams ukázal, jak důležitá je pozice na trati a také spolupráce týmu. Díky 6 bodům přeskočil Haas a dostal se na páté místo.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Pokračování 6 / 12 Isack Hadjar Co vidíte, když zavřete oči? Isack Hadjar vidí nápis Kraken. O zadním křídle Williamsu se mu bude asi i zdát. Nakonec z toho byl bod za desáté místo, který by parně nezískal, nebýt úvodní kolize Cunody a Gaslyho. Ale taková je už F1. Jezdce Williamsu sice nepřekonal, ale i tak získal další bod a předvedl pěkný výkon.

Foto: Getty Images / Clive Mason

Pokračování 7 / 12 Poražení Závod nedokončili Pierre Gasly a Júki Cunoda, kteří v prvním kole bourali. Poražení: Lando Norris

Pierre Gasly a Júki Cunoda

Mercedes

Lewis Hamilton

Aston Martin

Pokračování 8 / 12 Lando Norris Mistrem světa se stane ten, kdo získá nejvíce bodů. Nebo také ten, kdo jich v průběhu sezóny ztratí nejméně. Piastriho stála hodně (zřejmě 16 bodů) dešťová přeháňka v Melbourne, po které skončil na trávě, ze které se dostával jen velmi pomalu. Norrisovi dvakrát po sobě nevyšla kvalifikace. Podobně jako v Bahrajnu, také v Džiddě dokázal minimalizovat škody. Přesto samozřejmě ztratil na oba své hlavní soupeře v boji o titul. Piastri má teď navíc to, čemu se v angličtině říká „momentum“.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Pokračování 9 / 12 Pierre Gasly a Júki Cunoda Podle sportovních komisařů to byl závodní incident, což je něco, s čím se dá asi souhlasit. Jedno z dobrých pravidel ve F1 je, že se na incidenty z prvního kola pohlíží trochu méně přísně. V televizi to může vypadat jednoduše, ale je dobré to zopakovat – z vozu toho jezdci nevidí příliš mnoho. Oba jezdci přišli o šanci na zisk bodů. Cunodu ale může víkend v Džiddě mrzet o něco více. Během víkendu boural dvakrát, což Red Bull určitě nepotěšilo. Nehody stojí peníze, které pak mohou chybět na vývoj a to je zvláště důležité před příchodem nové éry. Kromě toho ale Cunoda boural na začátku závodu, což znamená, že přišel o celý závod, ve kterém mohl sbírat další zkušenosti. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený FORMULA 1® (@f1)

Pokračování 10 / 12 Mercedes Mercedes je poražený s otazníkem. George Russell letos jezdí velmi dobře a konzistentně. V Džiddě měl ale tým problémy s přehříváním pneumatik. Páté místo je nakonec solidní výsledek a další body. Ztráta v cíli ale byla velká – na Norrise Russell ztratil 18 sekund. V závěru závodu ale šetřil pneumatiky, zatímco Norris se pokoušel dojet Leclerca. Dobrý závod odjel také Antonelli, který dojel hned za Russellem. V kvalifikacích i v závodech se Antonelli zlepšuje každým víkendem. Uvidíme, jak se mu bude dařit na evropských tratích, které zná přece jen lépe a už má i zkušenosti s letošním vozem.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Pokračování 11 / 12 Lewis Hamilton Hamilton se i nadále trápí. Transplantace mozku, která by podle něj byla řešením, asi nevyjde, a tak musí dále pracovat. V kvalifikaci byl sedmý, v závodě překonal Sainze a předvedl pěkné souboje s Norrisem. Pokud by Cunoda neboural, je docela reálné, že by dojel před Hamiltonem. Hamilton nakonec dojel se ztrátou přes 30 sekund na Leclerca.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Pokračování 12 / 12 Aston Martin Pouť očistcem pokračovala pro Aston Martin také v Džiddě. Fernando Alonso sice dojel 11.., ale pokud by nedošlo k úvodní nehodě, byl by nejspíše 13. Stále tak zůstává bez bodu. Po závodě dokonce řekl, že je možné, že letos žádné body nezíská. Závod Lance Strolla fakticky definovala už kvalifikace, kde překonal rekord Kevina Magnussena, když po 75. vypadl v Q1.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli