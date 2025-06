Vítězové a poražení po Velké ceně Rakouska 2025

Pokračování 2 / 12

Lando Norris a McLaren

Gratulujeme McLarenu k obhajobě titulu v Poháru konstruktérů. Je to samozřejmě nadsázka. Jsme v polovině sezony a možné je ještě všechno, ale nevíme, co by se muselo stát, aby McLaren o titul přišel. Júki Cunoda by musel začít jezdit jak Toprak Razgatlıoğlu nebo by v Maranellu museli najít ztracený zlatý šroubovák Fernanda Alonsa.

Vývoj vozů prakticky skončil, soupeři se vzájemně připravují o body a McLaren se naučil získávat double. Tohle bylo jeho čtvrté v letošní sezóně.

Lando Norris dominantním způsobem vyhrál kvalifikaci. V prvním stintu se ale musel neustále dívat do zrcátek. Piastri mu nedal odpočinout a byl pořád v dosahu DRS. Ve 20. kole došlo málem ke kolizi. McLaren uklidnil situaci rychlým „školením“: „Zpětná vazba z boxové zdi: manévr ve čtvrté zatáčce s blokováním kol byl příliš na hraně. Nemůžeme to zopakovat,“ dostal Piastri zprávu od inženýra.

Situace se stabilizovala poté, co Piastri stavěl o čtyři kola později a po zastávce se už do dosahu Norrise nedostal.

Brit si před domácím závodem zlepšil chuť po nepovedené Kanadě, ve které boural s týmovým kolegou.



Foto: Getty Images / Joe Portlock