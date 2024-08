Vítězové a poražení po Velké ceně Nizozemska 2024

Část 1 / 12



Lando Norris Letošní sezóna je hodně nepředvídatelná. Existuje ale jedna jistota – Lando Norris po startu z prvního místa nebude na konci prvního kola ve vedení. Ale teď vážně. Norrisovi opět nevyšel start a Verstappen se dostal před něj. Start byl na Zandvoortu kritickou fází závodu. Poté, co Norris o vedení přišel, to vypadalo, že jeho jedinou šancí je držet se co nejblíže od Verstappena a udělat undercut. To ale nakonec nebylo potřeba – Norris Verstappena na přelomu 17. a 18. kola předjel. Jednalo se předjetí ve správnou chvíli. Oba startovali na střední směsi, což byla strategie, kterou zvolila většina jezdců, ale Pirelli s ní před startem nepočítalo – očekávalo spíše start na měkkých pneumatikách. Během závodu aktualizovalo strategie – zastávky jezdců se střední směsí očekávalo ve 27. kole a později. Pokud by Norris předjel Verstappena o něco později, mohl na to Red Bull okamžitě reagovat, povolat Verstappena do boxů a zkusit undercut. Norris by ho patrně překonal znovu, ale byla to jediná šance. K předjetí ale došlo v okamžiku, kdy bylo na zastávku ještě brzy. Norris si pak před zastávkou Verstappena vybudoval dostatečný náskok a po své zastávce se vrátil před něj a dojel si pro vítězství – navíc s velkým náskokem a bodem za nejrychlejší kolo závodu.

Max Verstappen Maxe Verstappena musíme mezi vítěze zařadit také. Proti Norrisovi neměl příliš šancí, přesto dokázal dojet na druhém místě a tedy minimalizovat škody v šampionátu jezdců. Nutno říct, že mu k tomu trochu pomohli soupeři, ale o tom ještě bude řeč. Druhá místa by Verstappenovi k titulu stačila – pokud by dojel na druhém místě ve všech zbývajících devíti závodech a třech sprintech, tak i kdyby Norris všechny vyhrál, sníží ztrátu ze 70 na 4 body. Do hry ale mohou vstoupit nejrychlejší kola závodu. Samozřejmě je to jen matematika. Je spíše nereálné, že by oba jezdci dojeli ve všech závodech na prvních dvou místech a navíc ve zmíněném pořadí. Jezdci Red Bullu jeli v Zandvoortu s odlišnými konfiguracemi. Verstappen měl více přítlaku, což byly krok, který se týmu nakonec nevyplatil. Napomohla ani větší degradace pneumatik ve srovnání s Norrisem.

Charles Leclerc Ferrari na tom nebylo po prvních dvou dnech víkendu příliš dobře. Leclerc skončil v kvalifikaci na šestém místě a tak nějak počítal, že pokud se nestane zázrak, tak zhruba na stejné pozici i dojede. Sainz se dokonce ani nedostal do Q3 a po diskvalifikaci Albona startoval z 10. pozice. Zázrak ve smyslu deště, nehody nebo safety caru nepřišel. Dokonce dojeli všichni jezdci. Rychlost Ferrari ale byla velmi dobrá. V případě Ferrari vše zapadlo krásně dohromady. Dobrá práce jezdců, dobrá strategie, solidní rychlost a trpělivost. Leclec se na startu dostal před Péreze na páté místo. Před sebou měl Piastriho, kterého se dokázal držet. Na konci 24. kola zajel do boxů v době, kdy na Australana ztrácel jen desetinky sekundy a na Russella méně než 2 sekundy. Russell reagoval o kolo později, Piastri stavěl až později. Leclerc se dostal přes boxy před oba. V další fázi závodu měl Piastri čerstvější pneumatiky. Ve 40. kole si poradil s Russellem a Leclerca měl asi 4 sekundy před sebou. Monačan ale dokázal třetí místo udržet až do cíle.

Carlos Sainz Carlos Sainz dojel na pátém místě, takže si oproti startu polepšil o pět pozic. Na začátku závodu si musel poradit s jezdci ze středu pole (Alonso, Gasly). Nakonec se dostal za Péreze. Mexičan stavěl dříve a zabránil tak undercutu, který na trati nevypadal moc reálně (rozdíl byl mírně přes dvě sekundy), ale pokud by Sainz skutečně stavěl dříve, tak by se možná povedl. Pérezova zastávka trvala 4,5 sekundy, Sainzova byla o 2 sekundy rychlejší! Ve 47. kole se Sainz dostal před Péreze. Russell mu pak odpadl sám, když zajel podruhé do boxů. Ferrari si odvezlo solidní body a navýšilo náskok na Mercedes na 94 bodů.

Pierre Gasly Alpine na tom není letos dobře, ale občas zazáří. Gaslymu se to povedlo už v sobotu, když se dostal do třetí části kvalifikace a do závodu startoval z devátého místa. Na stejné pozici dojel i do cíle, ale to neznamená, že to byl snadný závod. Gasly toho hodně odpracoval už na startu, když se dostal před oba jezdce Astonu Martin. Po své zastávce se pak musel vypořádat s jezdci, kteří stavěli až později nebo naopak dříve. Vzhledem k tomu, že nikdo neodstoupil, bylo deváté místo za jezdci prvních čtyř týmů maximem.

Poražení Závod dokončili všichni jezdci.

Red Bull

Mercedes

Williams

Sauber

Oscar Piastri McLaren snížil ztrátu na Red Bull, ale mohlo to být lepší. Piastri dojel v Zandvoortu „až" na čtvrtém místě. Stejně jako Norris, také on ztratil pozici na startu závodu, když se před něj dostal George Russell. Piastri ho ale nedokázal předjet. Poté na něj udělal Leclerc undercut. McLaren v tomto případě nemohl moc dělat. Leclerc byl před zastávkou v boxech velmi blízko, stavěl brzy a v tomto případě je to jednoduché – buď zajedete do boxů jako první vy nebo soupeř. Tým Piastrimu „nabil" tím, že mu prodloužil stint a dal mu tak čerstvější pneumatiky pro druhý stint. Australan toho využil a předjel Russella. Na druhý „výstřel" ale už neměl. Dojel také Leclerca, ale ani o 9 kol čerstvější obutí mu nepomohlo. Závod dokončil na čtvrtém místě.

Mercedes Mercedes byl v předešlých víkendech hodně silný. V Zandvoortu ale zažil bodově jeden z nejhorších víkendů v letošní sezóně. Hamiltonovi nevyšla kvalifikace a navíc dostal penalizaci. Osmé místo v závodě, kde nikdo neodstoupil a nevyjel ani safety car bylo nakonec relativně solidní. Russell si stěžoval, že neměl na žádné sadě pneumatik tempo. Závod pro něj přitom začal dobře. Dostal se před Piastriho a byl třetí. Poté ale přišel undercut ze strany Leclerca a ve druhém stintu ho předjel Piastri. Andrew Shovlin uvedl, že neměli dobrou přilnavost, což vedlo ke klouzání a to samozřejmě zvyšuje degradaci pneumatik. Jezdci tak museli stavět dvakrát. Je možné, že týmu nepomohly ani o něco nižší teploty. Uvidíme, jak na tom bude Mercedes v Monze a v dalších závodech.

Red Bull Maxe Verstappena jsme zařadili mezi vítěze, protože se mu podařilo minimalizovat škody. Pérez dojel po startu z páté pozice na šestém místě. McLaren opět snížil svou ztrátu v Poháru konstruktérů. Verstappen nevyhrál pět závodů v řadě a jeho průměrná pozice byla 3,6. Ztráta na Norrise není až tak podstatná. Verstappen ke konci neměl důvod tlačit na pilu. Na druhou stranu totéž platilo pro Norrise. V posledním kole měl Norris motivaci, chtěl získat bod za nejrychlejší kolo a na poměrně starých pneumatikách zrychlil oproti předešlým kolům o 8 desetin sekundy! Pro rudé býky je ale mnohem větším problémem to, že na McLaren ztrácí bez ohledu na okruh nebo podmínky.

Williams Williams přivezl do Zandvoortu dlouho očekávaný balík vylepšení. Naděje se ale rychle rozpadly. Nejdříve v posledním tréninku boural Sargeant, poté byl z kvalifikace vyloučen Albon, protože jeho podlaha nesplňovala pravidla. Po startu z poslední řady s tím Albon už nemohl moc udělat. V cíli mu patřilo 14. místo. Mezitím se spekuluje o tom, zda Sargeant dokončí sezónu, nebo bude nahrazen. Nabízí se Schumacher nebo Lawson.

Sauber Sauber zažil jeden z nejhorších závodů. Oba jezdci dojeli na posledních dvou místech se ztrátou dvou kol! Samozřejmě tomu „pomohl" krátký Zandvoort, strategie dvou zastávek a to, že nikdo ze soupeřů neodstoupil, ale to opravdu nemůže být omluva či výmluva. Bottas ztratil na Magnussena, který startoval z boxů a v prvním kole vyjel mimo trať, přes 14 sekund. Čou dokonce více než půl minuty a před cílem měl ztátu více než 3 minut na Norrise.

