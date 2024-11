Vítězové a poražení po Velké ceně Las Vegas 2024

Díky druhému vítězství Russella v sezóně máme letos 7 jezdců s více než jedním vítězstvím, což se stalo poprvé v historii F1 a jen to dokazuje, jak nepředvídatelná to letos byla sezóna.

Mercedesu okruh ve Vegas vyhovoval, ale ještě více mu zřejmě vyhovovaly chladné podmínky. Je tedy spíše nepravděpodobné, že by podobný výsledek zopakoval v Kataru.

Mercedes získal double a rozhodně to nebyla náhoda. Na první místo v průběhu celého víkendu nikoho nepustil, což je něco, co se nestává zrovna často (jakémukoliv týmu).

V minulosti jsme velmi často slýchávali, že formule 1 je příliš předvídatelná. Upřímně řečeno to byla pravda. Pokud byste si vloni vsadili na vítězství Maxe Verstappena, příliš často byste se nespálili. Letos jsme ale na zcela opačném konci předvídatelnosti. Před závodem nevíme, kdo vyhraje, kdo se dostane na stupně vítězů a ani to, kdo bude kralovat středu pole. Vegas nebylo výjimkou.

Nejinak tomu bylo v Las Vegas. V kvalifikaci skončil Verstappen na pátém místě, což byla také pozice, která mu patřila v cíli závodu. Objektivně měl Red Bull ve Vegas třetí nejrychlejší vůz, takže 5. místo bylo reálným maximem. Teoreticky to mohlo být samozřejmě ještě lepší, na Leclerca ztratil v cíli jen něco přes 2 sekundy, ale Norris byl za ním a nemělo tak smysl se zbytečně hnát dopředu.

Sezóna to letos byla nepředvídatelná, ale v moři chaosu vyčníval jeden stabilní a neochvějný pilíř – Max Verstappen. V prvních deseti závodech získal 7 ze svých 8 vítězství a tedy i slušný počet bodů. Jeho náskok v čele šampionátu kulminoval v Británii, což byl 12. závod sezóny. Ve druhé části sezóny vyhrál zatím jen jednou, ale neudělal žádnou větší chybu a trpělivě sbíral body.

Nico Hülkenberg se dostal do třetí části kvalifikace, kde obsadil 9. místo. Ve druhém kole se dostal před Piastriho, který se pral se svým vozem. Jezdec McLarenu mu později předjetí vrátil a dostal se před něj podle očekávání také Hamilton.

V Poháru konstruktérů se stále intenzivně bojuje a to nejen na čele ale také v jeho druhé polovině.

Cunodův závod se do jisté míry podobal Hülkenbergovu. Jezdec Haasu stavěl pokaždé o 4 kola dříve. Po druhé zastávce předjel Hülkenberg Ocona a Lawsona. Jezdce Alpine musel překonávat také Cunoda. Japonec poté šest kol statečně Hülkenbergovi vzdoroval, ale ten ho nakonec i díky čerstvějším pneumatikám překonal.

Ferrari (?)

Ferrari je poražený s otazníkem. Pozitiva jsou jasná. Sainz se dostal na pódium, na Mercedes Ferrari v Las Vegas nemělo. Bodově to také nebylo špatné. Ferrari navýšilo náskok na Red Bull a snížilo ztrátu na McLaren o 12 bodů.

Přesto je výsledek pro Ferrari do značné míry zklamáním. Na kdyby se nehraje, ale pokud by Ferrari získalo ve Vegas double, snížilo by ztrátu na McLaren na pouhých 8 bodů. Proti ale byli jezdci Mercedesu a jejich nečekaně dobrá forma.

Leclerc se v úvodu závodu snažil dostat před Russella, ale odrovnal si pneumatiky.

Kromě Hamiltona pak jezdci Ferrari bojovali také s Verstappenem ale i mezi sebou. Leclerc byl pořádně naštvaný, že poté, co se vrátil po druhé zastávce v boxech na trať, ho Sainz předjel, i když mu tým říkal něco jiného...

Sainz zase málem přišel o třetí místo poté, co jeho mechanici nebyli připraveni. Na poslední chvíli otočil volantem a zůstal na trati.



Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli