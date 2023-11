Vítězové a poražení po Velké ceně Las Vegas 2023

Drolení, drolení, konce tomu není. Někteří jezdci měli (očekávané) problémy s pneumatikami. Další s výjezdem safety caru. Viděli jsme ale také řadu kontaktů a předjížděcích manévrů.

Vítězové Na stupně vítězů se dostali Max Verstappen, Charles Leclerc a Sergio Pérez. Nejrychlejší zastávku v boxech měl McLaren, který přezul Piastriho za 1,99 sekundy. Vítězové: GP Las Vegas

Max Verstappen

Sergio Pérez

Ferrari

Esteban Ocon

Lance Stroll

GP Las Vegas Ferrari sčítá škody, páteční „vyhnání fanoušků“ nejspíše skončí u soudu kvůli hromadné žalobě, ale pocit zbytku světa nakonec přezářil nedělní závod. Přinesl dramata, předjíždění, souboje do posledních zatáček a také sedm změn v čele závodu – většinu při předjetí na trati. Viděli jsme jeden z nejlepších závodů sezóny, ale chválit Las Vegas jako takové je předčasné. Na některých okruzích jsme viděli dramatické závody, ale o rok později to byla celkem nuda a kroužení od startu do cíle... a nebo také přesně obráceně. Uvidíme za rok a v dalších letech.

Foto: Getty Images / Chris Graythen

Max Verstappen Pokud vyhrajete, nemůžete mezi vítězi chybět. Verstappen startoval druhý a trochu drze a v rozporu s pravidly se dostal do vedení (drzá byla i jeho reakce na penalizaci, kdy měl tým pozdravovat – předpokládáme, že sportovní komisaře). Verstappen uvedl, že to nebyl úmysl, čemuž by se dalo i trochu věřit... Poté sice Verstappen přišel o pozice kvůli dřívější zastávce a především penalizaci, ale trpělivě se dokázal dostávat zpět nahoru a přežít i kolizi s Russellem. Dojel si pro 18. vítězství v sezóně a pomyslný americký hattrick – vyhrál všechny tři letošní závody v USA.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Sergio Pérez Sergio Pérez byl překvapený, když se před něj Leclerc v posledních stovkách metrů dostal. Do cíle dojel třetí. O pár kol dříve sice mohl doufat ve vítězství, takže třetí místo je spíše neúspěch, ale Pérez odjel relativně dobrý závod, do kterého odstartoval z 11. místa. Špatný výsledek tentokrát nebyl tak úplně jeho chyba. Na konci Q2 totiž byl v boxech. Pérez si navíc díky pódiu a zisku bodů zajistil druhé místo v Poháru konstruktérů, což byl cíl.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Ferrari Je to tady zase. Patří Ferrari po Las Vegas mezi vítěze, nebo poražené? Záleží na úhlu pohledu. Od další sezóny ale chystáme v tomto ohledu jednu změnu... Leclerc po 12. za sebou neproměnil pole position ve vítězství, ke kterému byl tentokrát hodně blízko. Dokázal dvakrát předjet Péreze a jednou Verstappena. Měl ale smůlu na safety car. Je otázkou, jak by se závod odvíjel, pokud by safety car nevyjel, nebo pokud by Ferrari povolalo Leclerca do boxů. Místo toho tam zajel Sainz, pro kterého to byla důležitější zastávka (na aktuální sadě jel od třetího kola). Na druhou stranu může Ferrari těšit dobrý výkon ke konci sezóny a prakticky vymazání náskoku Mercedesu v Poháru konstruktérů. Dobře jel v Las Vegas také Sainz, který po penalizaci startoval ze 12. místa, měl kontakt s Hamiltonem, po kterém se roztočil a propadl na chvost pole. Šesté místo v cíli je tak velký úspěch.

Foto: Getty Images / Chris Graythen

Esteban Ocon Znáte ty filmy, jak si dva lidé v noci prohodí těla? V Las Vegas se něco podobného stalo jezdcům Alpine. Oba svedli pěkný souboj. A jako kdyby v té době mezi oběma proběhlo jakési kouzlo. Oba si totiž prohodili průběh víkendu. Gasly měl dobrou kvalifikaci a po penalizaci Sainze odstartoval ze čtvrté pozice. Ocon měl špatnou kvalifikaci – startoval z 16. místa. V cíli závodu byl ale Ocon čtvrtý a Gasly dojel mimo body na 11. místě. Ocon hodně vydělal na startu, kdy se dokázal vyhnout úvodnímu chaosu v první zatáčce. Poté jel prakticky stejnou strategii jako Leclerc. Gasly stavěl o tři kola dříve než týmový kolega. Ke konci závodu se ale trápil s pneumatikami a začal se postupně propadat. Nepomoho mu ani to, že jezdci za ním (Sainz, Stroll, Russell, Hamilton a nakonec i Piastri) měli čerstvější pneumatiky, protože přezuli pod safety carem.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Lance Stroll Lance Stroll byl tak trochu tichý hrdina Las Vegas. Do závodu i kvůli penalizaci startoval z poslední řady. Samozřejmě mu pomohly problémy soupeřů, ale i tak odjel dobrý závod, předvedl pěkné předjížděcí manévry (většinou mimo záběry hlavních kamer) a dojel na skvělém pátém místě. Alonso měl poněkud divočejší závod kvůli hodinám po startu. Dva body ale dovezl také on. Aston je stále ve hře o čtvrté místo v šampionátu. Na rozdíl od souboje Ferrari versus Mercedes to ale nemá ve svých rukou. McLaren by musel mít v Abú Dhabí další špatný víkend.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Poražení Závod nedokončili Lando Norris (nehoda), Nico Hülkenberg (pohonná jednotka) a Júki Cunoda (pohonná jednotka). Poražení Pierre Gasly (okomentováno již u Ocona)

Mercedes

McLaren

Williams

AlphaTauri

Mercedes V Pařbě ve Vegas si zahrál Mike Tyson a měl tygra. V GP Las Vegas si zahrál Lewis Hamilton a měl... no třeba George Rusella. Mercedes schytal i dal řadu úderů, za které by se nemusel stydět ani slavný boxer. Na startu měl Hamilton kontakt se Sainzem. Poté zase s Piastrim, což ovlivnilo závod obou výrazně více, protože museli s defekty do boxů. Russell zase zavřel Verstappena a za kolizi zaplatil především v podobě penalizace, která ho v cíli srazila ze čtvrtého až na osmé místo. Rychlost v závodě měl Mercedes slušnou, ale za to se body neudělují. Mercedes získal 10 bodů, Ferrari 26 a v šampionátu už ztrácí jen 4 body.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

McLaren McLaren zažil nejhorší víkend od Kanady. Nejelo to už v kvalifikaci, kde oba jezdci vypadli hned v první části kvalifikace. Start z hloubi pole vždy znamená větší riziko kolize, ale ty přišly spíše až později. Norris se roztočil a měl nepříjemný náraz do zdí. Podle šéfa týmu mohla hrát roli i nerovnost na trati. Piastri měl kontakt s Hamiltonem, což značně ovlivnilo jeho závod. Oba museli do boxů a oba zvolili rozdílné cesty – Piastri nasadil znovu tvrdou směs a musel tak ke konci závodu znovu do boxů. Hamilton nasadil střední, na které by sice asi do cíle nedojel, ale safety car mu pomohl k další zastávce. Piastri nakonec vydoloval alespoň bod za desáté místo a další za nejrychlejší kolo závodu. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený FORMULA 1® (@f1)

Williams Williams v Las Vegas závodil pro dobrý pocit a jistotu. Na AlphaTauri má náskok 7 bodů, což je dost i málo. Stačí jeden (nyní už opravdu jen jeden) trochu šílený závod a může být vše jinak. AlphaTauri měla navíc v posledních závodech „momentum“. V Las Vegas se ale oba týmy potkaly mezi poraženými. Williams tam sklouzl až v neděli a byla to hodně hořká a trpká cesta. Po kvalifikaci totiž stály oba vozy na pátém a šestém místě. Drolení, drolení konce tomu není. Mnoho jezdců mělo problémy s pneumatikami – pokud je nedokážete dobře zahřát, což ve Vegas byl problém kvůli charakteristice tratě a nižším teplotám (ale vyšším, než se čekalo), tak se začnou drolit. Sargeant odpadl už v prvním stintu, kdy začal padat jako kámen. Ještě ve 13. kole byl na šestém místě. Pak ale začal ztrácet pozice a musel do boxů. Albon byl během prvního stintu konkurenceschopný, ale pak i on doplatil na drolení, safety car a strategii jedné zastávky – kvůli které měl na konci hodně staré pneumatiky.

Foto: Getty Images / Chris Graythen