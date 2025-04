Vítězové a poražení po Velké ceně Japonska 2025

„Jsem velmi spokojený s tím, co právě dělám. Ale říkám si, co by se stalo, kdybych seděl v tom druhém autě.“ Na dotaz, zda myslí McLaren, reagoval: „Ano, už byste mě neviděl!“ řekl Verstappen. „Už bys byl v Tokiu?!“ reagoval reportér. „Přesně tak!“ odpověděl Verstappen.

Byl to závod ve stylu Monaka, který patřil Verstappenovi a nováčkům. Jezdec Red Bullu našel řešení Velké ceny Japonska už v sobotu, kdy se mu jako jedinému v první desítce podařilo zajet své nejrychlejší sektory v jednom kole. A to ho vyneslo na pole position.

Ve všech třech závodech dovezl vůz do cíle na bodech, v Japonsku těsně za týmovým kolegou. Navíc si vyzkoušel agresivnější strategii, kdy na na středních pneumatikách odjel 31 kol. Vyneslo ho to na 10 kol do čela závodu a následně mu to otevřelo cestu k nejrychlejšímu kolu závodu. V obou případech se do historie zapsal jako nejmladší člověk, kterému se to povedlo.

Abychom si půjčili otřepanou frázi šéfů týmů – Antonelliho křivka učení je velmi strmá. Mercedes nemá vůz na boj o vítězství, takže Antonelli nevlétl do F1 jako to udělal jeho předchůdce Lewis Hamilton v roce 2007, ale jeho výsledky i celkový projev jsou zatím na velmi dobré úrovni.

Hadjar se v kvalifikaci musel vypořádat s těsnými bezpečnostními pásy, ale nakonec to zvládl a dostal svůj vůz do třetí části kvalifikace. A ani tam neřekl poslední slovo – zajel sedmý nejrychlejší čas. V úvodu závodu se před něj dostal Hamilton, ale to bylo vše. Do cíle dojel Hadjar na osmém místě jako nejlepší ze středu pole a získal první body.

Pro Haas to byla tak trochu domácí velká cena, protože tým spolupracuje s Toyotou. Japonci by mu měli mimo jiné pomoci s vlastním simulátorem, aby se Haas nemusel spoléhat na ten od Ferrari, na který se tak často nedostane – hlavně ne o závodních víkendech.

McLaren

Nic neukazuje vývoj McLarenu v posledních letech tak dobře jako Suzuka. Dvě umístění na stupních vítězů by tým před dvěma lety možná – a před třemi lety určitě – oslavoval do brzkých pondělních hodin. V neděli nálada tak veselá nebyla. Mclaren byl letos poprvé poražen a to navíc Verstappenem, se kterým je potřeba v souboji o titul vždy počítat.

V kvalifikaci nedokázali jezdci McLarenu poskládat kolo dohromady. V závodě pak byli oba blízko Verstappena po celou dobu závodu, ale nebylo jim to nic platné.

V prvních 20 kolech do zastávek v boxech se Verstappen Norrisovi nikdy nevzdálil na více než 2,3 sekundy. Poté, co zajeli do boxů i ostatní a čelo pole se pročistilo, byla ztráta v průběhu dalších 22 kol maximálně 1,563 sekundy!

Nejblíže byl ale Norris k Verstappenovi v boxech. Není divu. Zatímco mechanici McLarenu přezuli Norrise za 2,3 sekundy, u Red Bullu to chlapcům trvalo o sekundu déle. Norris se sice dostal vedle Verstappena, ale ten byl v rychlé stopě, a tak Norris jen pokosil trávník a poté se zase zařadil za Verstappena.

Undercut McLaren nechtěl riskovat kvůli safety caru. Nepomohla mu ani malá vzdálenost mezi oběma vlastními jezdci, která znemožnila zastávky ve stejném kole a brzká zastávka Russella, kterého musel Piastri pokrýt.

Mohl použít týmovou režii? Měl to zkusit. Je spíše nepravděpodobné, že by se Piastri dostal do čela, ale pokud by se mu to podařilo, získal by tým o 7 bodů více, Red Bull o 7 méně (to je rozdíl 14 bodů!). Z pohledu Norrise by to ale bylo složitější. Verstappen by snížil ztrátu o 7 bodů méně, ale Piastri by na něj získal o 13 bodů více než získal a oba by tak měli stejný počet bodů (59). Je otázkou, kdo bude pro Norrise větší soupeř. Tým by měl ale vždy upřednostnit své zájmy.

Podle Stelly však byla vyšší rychlost Piastriho spíše „optickým klamem“. Norris se snažil dostat do dosahu DRS, ale přišel vždy o přilnavost. Pneumatiky pak kloužou, což vede k jejich přehřívání. Vždy se proto od Verstappena trochu vzdálil a následně to zkusil znovu.



Foto: Getty Images / Clive Rose