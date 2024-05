Vítězové a poražení po Velké ceně Emilia Romagna 2024

Část 1 / 10



Pokračování 2 / 10 Max Verstapppen Další vítězství Maxe Verstappena. Tentokrát to ale rozhodně nebylo hladké vítězství. Už v kvalifikaci vyhrál Verstappen jen těsně a to mu pomohl slipstream od Hülkenberga. V závodě to pak vypadalo na možná ne dominantní ale poměrně snadné vítězství. Norris se ale v posledních kolech začal přibližovat a v cíli to bylo nakonec 0,7 sekundy. Verstappen dokázal v neděli vyhrát dva závody. Kromě toho v Imole také virtuální čtyřiadvacetihodinovku na Nürburgringu. Ale zpět k Imole. Vidíme konec dominance Red Bullu? Zatím je na podobné výroky čas. V Miami ovlivnil závod safety car a Verstapen měl poškozený vůz. V Imole na tom Red Bull nebyl tak skvěle, ale to jsme viděli občas už dříve. Je ale jisté, že se McLaren a Ferrari blíží. Uvidíme v dalších závodech... Nemůžeme ale nedat dohromady pár střípků z posledních dní. Verstappen si stěžoval, že na konci to bylo jako jezdit po ledě. Podle Hornera za to mohly teploty pneumatik. Newey, který už byl odstřižen od práce na vozech F1, uvedl, že letošní vůz má jeden nedostatek. Podrobnosti neuvedl, ale je možné, že vůz má problémy s přední části vozu a mechanickou přilnavostí. Verstappen si také musel dávat pozor na traťové limity. Smazali mu časy za překročení limitů v 18. zatáčce, 6. zatáčce a 17. zatáčce. Po třech překročeních viděl už ve 24. kole černo-bílou vlajku. Za další by už následovala penalizace. Celkem bylo mimochodem smazáno 11 časů.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Pokračování 3 / 10 Lando Norris Lando Norris věří, že kdyby byl závod o jedno kolo delší, tak by vyhrál. My si to nemyslíme. V Imole se předjíždí špatně a Norris sice byl v některých momentech o dost rychlejší než Verstappen, ale neměl až tak velkou rychlostní výhodu, aby mohl na Verstappena zaútočit. Norris měl štěstí, protože jeho týmový kolega, který byl v kvalifikaci o vlásek rychlejší, dostal penalizaci. V prvním stintu mu Verstappen utekl, což bylo pro celkový výsledek závodu klíčové. Před zastávkou měl v 21. kole Verstappen náskok 6,5 sekundy, což je 0,3 sekundy na kolo. Tento náskok zůstal více méně i po zastávce v boxech, kdy se dokonce postupně zvětšil na 7,5 sekundy ve 43. kole. Pak se ale situace zlomila. Norris nebyl na začátku stintu spokojený, a tak šteloval nastavení na volantu – diferenciál, rozložení brzdného účinku apod. Nakonec se to vyplatilo a dostal pneumatiky do správného okna. Zatímco v prvním stintu byl Verstappen v průměru o 3 desetiny na kolo rychlejší než Norris, v posledním to bylo od 43. kola obráceně. Norris byl v průměru o 3 desetiny rychlejší. Podívali jsme se také na časy Leclerca, který ale už ke konci neměl motivaci jet naplno. Jeho časy od 43. kola do cíle byly v průměru identické jako v případě Verstappena. Dobrý výkon podal v Imole také Piastri. Penalizace ale zásadně ovlivnila jeho šance na boj o pódium. Δ Verstappen je rozdíl časů mezi Norrisem a Verstappenem, Δ Leclerc je rozdíl časů mezi Norrisem a Leclercem. Náskok je náskok Verstappena na Norrise. Kolo Náskok Verstappen Norris Leclerc Δ Verstappen Δ Leclerc 43 7,542 1:20.757 1:20.838 1:20.942 0,081 0,104 44 7,416 1:20.834 1:20.708 1:20.702 -0,126 -0,006 45 6,391 1:21.364 1:20.339 1:20.431 -1,025 0,092 46 6,237 1:20.700 1:20.546 1:20.596 -0,154 0,050 47 6,144 1:20.909 1:20.816 1:21.313 -0,093 0,497 48 60,24 1:20.923 1:20.803 1:21.513 -0,120 0,710 49 5,686 1:20.823 1:20.485 1:20.798 -0,338 0,313 50 4,908 1:20.817 1:20.039 1:20.414 -0,778 0,375 51 4,539 1:20.736 1:20.367 1:20.364 -0,369 -0,003 52 4,565 1:20.556 1:20.582 1:20.358 0,026 -0,224 53 4,068 1:20.638 1:20.141 1:20.889 -0,497 0,748 54 3,144 1:20.918 1:19.994 1:20.398 -0,924 0,404 55 2,364 1:20.962 1:20.182 1:20.636 -0,780 0,454 56 2,042 1:20.490 1:20.168 1:20.415 -0,322 0,247 57 1,636 1:20.511 1:20.105 1:20.752 -0,406 0,647 58 1,678 1:20.513 1:20.555 1:20.553 0,042 -0,002 59 1,800 1:20.367 1:20.489 1:20.506 0,122 0,017 60 1,402 1:20.637 1:20.239 1:20.693 -0,398 0,454 61 1,206 1:20.698 1:20.502 1:20.783 -0,196 0,281 62 1,017 1:20.753 1:20.564 1:21.307 -0,189 0,743 63 0,725 1:21.035 1:20.743 1:21.153 -0,292 0,410

Pokračování 4 / 10 Lance Stroll Fernando Alonso měl hodně špatný víkend, a tak situaci zachraňoval Lance Stroll. Po startu ze 13. místa dojel na 9. pozici. Stroll měl poměrně agresivní strategii. Stavěl po 37 kolech a to stejně jako Pérez. Zatímco Mexičan startoval na tvrdých pneumatikách, Stroll na středních. Stejnou strategii měl mimochodem také Ricciardo, který si ale oproti startu pohoršil o 4 pozice (9 versus 13), Stroll dojel opačně (13 versus 9). Po zastávce si Stroll poradil s Bottasem, Ricciardem, Hülkenbergem i Cunodou a dojel pro maximum možného.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Pokračování 5 / 10 Poražení Závod nedokončil Alex Albon, který měl problémy při zastávce v boxech, s nedotaženým kolem musel do boxů a poté odstoupil. Sergio Pérez

Ferrari

Fernando Alonso Aston Martin

Daniel Ricciardo a RB (?)

George Russell

Pokračování 6 / 10 Sergio Pérez Kdyby byly šance Sergia Péreze na prodloužení smlouvy akcie, tak by došlo po Imole ke ztrátě. Uškodil mu nejen jeho výsledek ale paradoxně ještě více výsledek Verstappena. Proč? Čím blíže budou soupeři, tím více bude Red Bull potřebovat konzistentní dvojku – aby získávala body do šampionátu, zastoupila Verstappena v případě problémů (viz Miami), obírala soupeře o body apod. Pérez měl dobrý vstup do sezóny. Výsledkově dokonce skvělý. Jak tomu ale bude dál? Soupeři jsou blíže, přichází tratě, které Pérezovi tolik nesedí. V Imole se samozřejmě rozhodlo už v kvalifikaci, kde Pérez vypadl už v Q2 a do závodu startoval z 11. pozice. Díky strategii se pak posunul na osmé místo.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pokračování 7 / 10 Ferrari Od Ferrari se toho díky upgrade očekávalo hodně, ale jak řekl Sainz, byla to očekávání tak trochu (spíše hodně) „vyhecovaná“ médii. Celkově to nebyl špatný víkend. Leclerc dojel na stupních vítězů. Kaňkou byla pozice Sainze, který v boxech přišel o pozici, když se před něj dostal Piastri. Piastri byl před zastávkou méně než sekundu za Sainzem. To je hodně málo. Některé týmy si sice stěžovaly, že undercut na tvrdých moc nefunguje, ale... Piastri hned ve výjezdovém kole zaznamenal nejrychlejší čas v prostředním sektoru, který byl o téměř sekundu (!) rychlejší než Sainzův čas. Je tedy dost nereálné, že by se Sainz udržel před Piastrim, pokud by stavěl hned po něm. Podle Vasseura chtělo jet Ferrari delší stint, ale Mercedes jim do toho hodil vidle. Obávali se, že by se propadli za něj a měli problém ho předjet. Předpokládáme, že tím myslí Russella, který stavěl dříve... Sainz si pak po závodě stěžoval, že auto bylo nekonzistentní. Nyní se nabízí otázka, zda je Ferrari nyní až třetí nejrychlejší vůz. Zatím je to asi předčasné odhadovat, uvidíme v dalších několika závodech. Sainz před závodem upozornil, že okruh v Imole seděl McLarenu více než Ferrari.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pokračování 8 / 10 Fernando Alonso a Aston Martin Alonso měl opravdu špatný víkend. Nejdříve nehoda v posledním tréninku, pak další výlet v kvalifikaci a nakonec vypadnutí v Q1. Do závodu startoval z boxů a s ohledem na to, jak „dobře“ se dá v Imole předjíždět, to označil za nejnudnější závod v historii. V závodě mu navíc po zastávce v boxech začala hořet levá přední brzda. Vzduch sice brzdu uhasil, ale s ohledem na délku boxové uličky v Imole to trochu trvalo... Aston Martin potvrdil, že Alonsa v závodě obětoval ve prospěch Strolla – zajel do boxů dříve, aby tím vyprovokoval k dřívější zastávce ostatní. Ale nejde jen o Alonsa. Aston Martin je společně s Alpine a Williamsem největší zklamání letošní sezóny. Forma týmu se vrátila na úroveň, na které byla, když z týmu odcházel Sebastian Vettel.

Foto: Getty Images / Lars Baron

Pokračování 9 / 10 Daniel Ricciardo RB (?) Racing Bulls jel domácí závod. Někdy se na zapomíná, ale také on je italskou stájí. Cunoda tak sice s týmem slavil bod, ale celkově to bylo spíše zklamání a to s ohledem na nadějné startovní pozice. Cunoda startoval ze 7. místa, Ricciardo z 9. Oba měli horší starty. Bylo zřejmé, že Péreze a Hamiltona bude těžké porazit. Cunodu nakonec překonal i Stroll. Přesto to nebylo až tak zlé a Cunoda získal další bod. Ricciardo dopadl hůře, dojel za oběma jezdci Haasu – letos hlavním soupeřem RB. Především však opět dojel za Cunodou.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Pokračování 10 / 10 George Russell Trocha soli do ran George Russella. V závodě dojel za Hamiltonem, ale reálně byl po celý víkend lepším z jezdců Mercedesu. Musel ale podruhé do boxů. Možná kvůli zisku bodu za nejrychlejší kolo, ale podle Mercedesu oficiálně z bezpečnostních důvodů. Po druhé zastávce musel Russell vymazat ztrátu 20 sekund na Hamiltona, nakonec to bylo 12 sekund. Nešlo o pódiové umístění, ale i tak ho to nepotěšilo...

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli