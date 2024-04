Vítězové a poražení po Velké ceně Číny 2024

Verstappenovi nevyšel rozstřel na mokré trati. Ve sprintu se ale dokázal dostat na první místo. Jen trochu netradiční strategie Alonsa ho připravila o bod za nejrychlejší kolo závodu. Jinak by získal maximální počet bodů.

Do boxů zajel vždy první Verstappen. Následoval Pérez. Ve 13. kole trvaly zastávky 2,18 a 2,0 sekundy. O deset kol později pak 1,90 a 2,05 sekundy. Tři z těchto čtyř zastávek jsou navíc třemi nejrychlejšími zastávkami letošní sezóny! Nejrychlejší ze zbytku byli mechanici Ferrari v Austrálii. Leclerca přezuli za 2,18 sekundy, což je dnes 10. nejrychlejší zastávka sezóny.

Red Bull si díky většímu rozestupu jezdců mohl dovolit dvojitou zastávku a to dokonce hned dvakrát. Opět přitom šlo o čtyři nejrychlejší zastávky (z celkových 39 zastávek).

Mechaniky Red Bullu musíme dát zvlášť. Na výsledek závodu jejich práce až tak velký vliv neměla, přesto odvedli neuvěřitelnou práci. Už v Japonsku byly čtyři zastávky Red Bullu čtyřmi nejrychlejšími zastávkami v závodě. V Číně to ale dotáhli k dokonalosti.

Od restartu do cíle byl Norris v průměru o 0,5 sekundy pomalejší než Verstappen ale současně o 0,35 s rychlejší než Leclerc.

Norrisovi do značné míry pomohl Leclerc. Pérezovi trvalo osm kol než Leclerca předjel. Během nich si zřejmě odrovnal pneumatiky. Pak už nedokázal Norrise dojet. Po předjetí Leclerca byla ztráta na Norrise 5,6 sekundy a v cíli to bylo prakticky totéž. Tím ale nechceme nikterak ubírat zásluhy Norrise, jehož tempo bylo skvělé.

V kvalifikaci byl Norris čtvrtý. Poté měl štěstí na virtuální safety car, díky kterému si mohl (společně s Leclercem) odbýt zastávku. Následně se dokázal až do cíle udržet před Pérezem.

McLaren na tom měl být v Číně hůře než Ferrari. Nakonec to ale bylo obráceně. Lando Norris se ukázal už v rozstřelu, který vyhrál. Sprint mu po chybě na startu nevyšel, ale i tak v něm získal tři body.

Celkově to ale nebylo tak špatné. Ferrari si z Číny odvezlo 31 bodů, což je více než McLaren.

Racing Bulls

Tým RB přišel během několika sekund o oba vozy (ačkoliv Ricciardo formálně odstoupil až později). Cunoda kolidoval s Magnussenem, do Ricciarda narazil před restartem Stroll.

Zejména pro Ricciarda se do té doby vyvíjel víkend poměrně dobře. V kvalifikaci skončil 12., porazil Cunodu. Také v závodě se mu celkem dařilo.

Ricciardo před závodem řekl, že se ve voze cítí dobře a to poté, co dostal nové šasi. Zatím je ale podle něj předčasné říkat, že je to právě výměnou šasi.

Jako by to nestačilo, po závodě dostal Ricciardo penalizaci. V Miami klesne o tři místa za to, že předjížděl pod SC. Myslel si, že se může vrátit před Hülkenberga, který ho předjel při kolizi se Strollem.

Je to paradoxní, protože jde v důsledku ;o větší trest, než jaký dostal Stroll za kolizi.



