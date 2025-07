Vítězové a poražení po Velké ceně Belgie 2025

Část 1 / 14



Vítězové Na stupně vítězů se dostali Oscar Piastri, Lando Norris a Charles Leclerc. Nejrychlejší zastávku měl Red Bull, který přezul Cunodu za 2,17 s.

Charles Leclerc a Ferrari

Alex Albon

Gabriel Bortoleto

Liam Lawson

Oscar Piastri mohl ze Spa odjet spokojený. Norrise porazil ve sprintu i v hlavním závodě. V souboji o pole position sice prohrál, ale hned po startu se přilepil na Norrise a na rovince Kemmel ho předjel. V závodě neudělal žádnou větší chybu a dojel si pro vítězství. Na Norrise navýšil ve Spa náskok o 8 bodů. Pořád je to ale jen 16 bodů. Stačí jeden nedokončený závod a vše může být jinak.

Ferrari nasadilo nové zavěšení. Jak moc pomůže? Uvidíme v dalších závodech. Ferrari už jen dost těžko dožene McLaren. Ztrácí výrazně v obou šampionátech a asi nelze očekávat, že začne McLaren pravidelně porážet. Je ale zcela reálně ve hře o druhé místo a také by to chtělo první letošní vítězství nebo pódium pro Hamiltona. Leclerc měl dobrou kvalifikaci. Po startu ze třetího místa se musel celý závod ohlížet do zrcátek, ve kterých měl Maxe Verstappena. Jezdec Red Bullu se ale po přezutí na slicky nikdy nedostal ani do dosahu DRS. Hamiltona úplně mezi vítěze zařadit nemůžeme. Poprvé v kariéře nedojel ve Spa v první čtyřce. Jeho výsledek ovlivnila špatná kvalifikace, ale v závodě se mu dařilo. Po startu předjížděl a poté zajel do boxů mezi prvními a poskočil na sedmé místo. Po zbytek závodu se nedokázal dostat před Alexe Albona. Nebyl však jediný. Přezutí na slicky byl v podstatě moment, který definoval výsledky závodu.

V sobotu se sice body nerozdávají, ale velmi často se na ně zadělá. Dokázal to Alexander Albon, který v sobotu získal páté místo na startovním roštu. Ve Spa se zejména v první desítce moc nepředjíždělo. Před Albona se v úvodu závodu na mokré trati dostal jen George Russell a to bylo vše. Po zastávkách se za Albonem objevil skokan závodu Hamilton, ale do konce závodu na něj nenašel recept. Williams v předešlých pěti závodech získal osm bodů. Ze Spa si jich odvezl 11 a posílil svou pozici na pátém místě.

Gabriel Bortoleto využil zaváhání některých soupeřů a dostal se do Q3. Po startu z 10. místa se na této pozici udržel i v úvodu závodu. Poté ho pustil před sebe týmový kolega Nico Hülkenberg. Lawsona ale ani Brazilec nedokázal předjet a dojel devátý. Pro Bortoleta šlo o letošní druhé body.

Lawson odjel solidní závod a dojel si pro letošní třetí body. Společně s týmovým kolegou, o kterém ještě bude řeč, se dostal do třetí části kvalifikace. Do boxů zajel jako většina jezdců po 12 kolech, díky čemuž si polepšil z devátého na osmé místo a to udržel až do cíle.

Závod dokončili všichni jezdci.

Lando Norris

Red Bull

Kimi Antonelli a Mercedes

Isack Hadjar

Aston Martin

Haas

Spa je nádherná trať, ale letošní závod (a nejen ten letošní) zrovna příliš mnoho vzrušení nepřinesl. Nejdříve se čekalo, až přestane pršet, poté se poměrně dlouho kroužilo za safety carem. Trať nakonec oschla velmi rychle. Už po sedmi kolech v závodním režimu zajeli první jezdci do boxů. Většina zajela o kolo později a opozdilci o dvě. Právě načasování zastávek v podstatě určilo konečné pořadí v závodě. Přestože podmínky v úvodu nebyly snadné, nikdo neudělal větší chybu. Je snadné kritizovat ředitelství závodu, ale současná F1 má velký problém s viditelností a jestli něco v prvním sektoru ve Spa opravdu nechcete, tak je to špatná viditelnost. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, zda nemohl být závod restartován o jedno či dvě kola dříve.

Letošní sezóna se přehoupla do své druhé poloviny. O titul bojují jezdci McLarenu a zatím to nevypadá, že by se do něj zapojil někdo další – ale vyloučit to samozřejmě ještě nelze. Mezi oběma jezdci McLarenu je to velmi těsné, takže se počítá každý bod. Před startem závodu měl Norris reálnou šanci snížit ztrátu o 7 bodů. Piastri se ale dostal po (re)startu před něj. Místo ztráty 2 bodů na Piastriho tak Norris odjel se ztrátou 16 bodů. Norris, Cunoda, Ocon a Hadjar zajeli do boxů pro slicky o jedno kolo později než většina startovního pole. Norris se sice udržel na druhé pozici, ale jeho ztráta na Piastriho se zvýšila. Najednou měl nový úkol – musel Piastriho nejdříve dojet. Před zastávkou ztrácel Norris na Piastriho 1,5 s. Jeho zastávka o kolo později byla kvůli levé přední pneumatice o 0,7 s pomalejší, ale nejvíce samozřejmě ztratil tím, že zůstal na trati déle. Po zastávce ztrátel přes 6 sekund. McLaren samozřejmě mohl udělat dvojitou zastávku. Norris by ale musel čekat, až Piastri opustí boxové stání, což by ho ve výsledku patrně stálo méně času, než když zůstal na trati, ale po bitvě je každý generál... Ve snaze dojet Piastriho pak Norris udělal celkem tři chyby, které ho stály nemálo času. Na špici jsme ale neviděli mnoho předjíždění. Hamilton nepřekonal Albona, Verstappen zase Leclerca. Je tedy otázkou, zda by Norris dokázal Piastriho předjet. Piastri byl v závodě rychlejší. Podmínky s horší přilnavostí mu sedí více než Norrisovi. Pomáhá také jeho ledový klid.

Júki Cunoda je mezi poraženými poměrně často. Jeho bodové konto u Red Bullu je už zarostlé pavučinami. Ve Spa měl solidní šanci ho provětrat. Před kvalifikací dostal vylepšení vozu a odměnil se nejlepším kvalifikačním výsledkem u Red Bullu. Cunodu ale tým povolal do boxů pozdě – byl jedním ze čtyř jezdců, kteří zůstali na trati o kolo déle než většina jezdců. Kvůli tomu se propadl ze 7. místa na 12. V daný okamžik měl velkou smůlu. Příkaz „box" zazněl přesně v okamžiku, kdy zatáčel do poslední zatáčky. Pokud by přišel o dvě, tři sekundy dříve, mohl zajet k mechanikům. Později se dostal na 11. místo poté, co Hülkenberg stavěl podruhé, ale o pozici přišel, když se před něj po drobné chybě dostal v předposledním kole na rovince Kemmel Oliver Bearman a v posledním kole se pak před něj vrátil s čersvějšími pneumatikami také Nico Hülkenberg. Max Verstappen dojel čtvrtý, což není tragédie, ale po vítězství ve sprintu čekal více. V Silverstonu mu uškodilo malé zadní křídlo na mokré trati. Pro Spa šel tým cestou většího křídla, ale na mokré trati se v závodním režimu odjelo sotva osm kol. Není divu, že byl Verstappen přístupem ředitelství závodu naštvaný.

George Russell získal solidní body, ale sám nebyl spokojený. Označil ho za nejhorší závod v sezóně. Situace byla o to horší, že podmínky měly podle Russella hrát Mercedesu do karet. Dnes se má podle webu The Race tým setkat s jezdci, aby diskutovali o tom, co je s vozem v poslední době špatně. Antonelli v sedmi víkendech bodoval jen jednou – v Kanadě získal první pódium. Jeho závod samozřejmě ovlivnila špatná kvalifikace. Podle Russella se Mercedes při vývoji vydal špatným směrem a vůz je v posledních závodech hůře ovladatelný, což je samozřejmě pro nováčka Antonelliho ještě horší než pro zkušeného Russella.

Oba jezdci Racing Bulls se dostali do Q3. Hadjar startoval z osmého místa, Lawson byl hned za ním. Lawson stavěl dříve, Hadjar o kolo později, což ho stálo pozice. Propadl se až na 16. místo. Kromě toho měl také blíže neupřesněné problémy s vozem. „V první řadě se musíme omluvit Isackovi, měl problém s autem, který jsme viděli zhruba od 8. kola, což mu způsobilo ztrátu rychlosti na rovinkách a stálo ho to v průběhu závodu spoustu času," řekl nový šéf týmu Alan Permane. „Je to škoda, protože měl celý víkend skvělé auto a skvělou rychlost, takže nebýt toho, jsem si jistý, že by to byl úplně jiný výsledek."

Astonu Martin se v posledních závodech dařilo, ale ve Spa přišla studená sprcha (doslova). Zelené monoposty obsadily poslední řadu. To se nakonec změnilo, protože Alonso nasadil nové komponenty a startovla z boxů. V závodě pak Alonso stejně jako Hamilton, Gasly a Hülkenberg stavěl dříve, což mu pomohlo. Odrážel se ale z 19. pozice, a tak vyskočil „jen" na 13. místo. Poté a stavěl znovu. „Bohužel, tento víkend v Belgii se nám nedařilo. Rozhodli jsme se pro nastavení pro mokrou trať, ale závod se nakonec jel převážně za sucha a slunečného počasí," řekl Alonso. „Podařilo se nám posunout o několik míst nahoru a dojet na 17. místě, ale naše tempo stále nebylo ideální. Na okruh jsme přivezli nový balíček, ale nepřinesl nám očekávané zlepšení. Nyní se vrátíme a prozkoumáme data, abychom se pokusili najít způsob, jak v Maďarsku zlepšit výkon."

Jezdci Haasu startovali z 11., respektive 12. místa. Všichni jezdci dokončili závod, ale to nebyl pro americký tým ten největší problém. Ocon byl mezi těmi, kteří stavěli pozdě. Bearman sice zajel do boxů včas, ale po zastávce v boxech měl krátký problém s motorem v Bus Stop a přišel o tři pozice. V cíli závodu byl nakonec 11.

