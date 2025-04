Vítězové a poražení po Velké ceně Bahrajnu 2025

Pokračování 2 / 14

Oscar Piastri

Simply lovely, jak by řekl Max Verstappen. Oscar Piastri ovládl víkend v Bahrajnu. Byl nejrychlejší ve dvou ze tří tréninků, v kvalifikaci poskládal všechny své nejrychlejší sektory do jednoho kola a získal pole position. V závodě pak kromě zastávek v boxech (jezdci Ferrari stavěli později) kontroloval vedení a do cíle dojel s náskokem větším než 15 sekund – a to jsme měli na trati safety car.

Samozřejmě nevíme, jak by to bylo, pokud by Norris startoval z první řady, ale na to se už bodové konto neptá. Závod je vyvrcholením víkendu a Norrisovi se prakticky po celý víkend nedařilo.

Před víkendem v Bahrajnu bylo spíše nepravděpodobné, že by Piastri převzal vedení v šampionátu (Norris by musel dojet mimo pódium). Teď je to ale reálně ve hře. Jsou to jen tři body...



Foto: Getty Images / Mark Thompson