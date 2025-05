Vítězové a poražení po kvalifikaci na Grand Prix Španělska 2025

Část 1 / 9



Vítěz: Oscar Piastri (1.) Po pátečních kvalifikačních simulacích předpovídali experti F1 velmi těsný souboj Verstappena a jezdců McLarenu. Nakonec tomu tak nebylo. Piastri porazil o dvě desetiny sekundy Norrise a o tři desetiny Verstappena. Piastri zajel ve druhém pokusu v Q3 ideální kolo. O nejrychlejší čas ve všech sektorech ho nakonec připravil Verstappen, který byl v tom třetím rychlejší. Norris na svůj ideální čas ztratil 0,097 s. Dobrý kvalifikační výsledek bude muset proměnit také ve vítězství v závodě. Piastri skončil v sedmi z letošních osmi závodů na pódiu. V posledních dvou to ale bylo jen třetí místo. Norris místo toho jednou vyhrál a jednou byl druhý a bodově se na něj dotáhl. Důležitý bude start. Do první zatáčky je to v Barceloně hodně daleko a Piastri, pokud se odlepí ze startovního stání dobře, bude první, kdo bude rozrážet vzduch.

Pokračování 2 / 9 Poražený: Charles Leclerc (7.) Charles Leclerc už ve čtvrtek říkal, že ve Španělsku se Ferrari vrátí tam, kde bylo před Monakem. V kvalifikaci z toho bylo sedmé místo a letošní druhá kvalifikační porážka od týmového kolegy Lewise Hamiltona. Leclerc ale zajel v Q3 jen jeden pokus. Ferrari to prý mělo v plánu od začátku – obětovat kvalifikaci a mít více pneumatik pro závod, ve kterém se očekávají dvě zastávky a ve hře budou spíše měkká a střední. No uvidíme...

Foto: Getty Images / David Ramos

Pokračování 3 / 9 Vítěz: Max Verstappen (3.) Verstappen zůstává i po Španělsku druhým nejlepším kvalifikantem. Ve třetí části zajel stejný čas jako George Russell. Na startu ale bude výše, protože své kolo zajel dříve. Od Verstappena to bylo nejspíše maximum. Ze třetího místa se ve Španělsku příliš často nevyhrává, ale i zde platí, že důležitý bude start.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pokračování 4 / 9 Poražený: Júki Cunoda (20.) Júki Cunoda vypadl v Q1. Co je ale ještě horší, skončil poslední. Už v pátek uváděl, že je pomalý, ale neví proč. V průběhu kvalifikace žádal tým o kontrolu podlahy poté, co byl trochu agresivnější na výjezdu ve 13. zatáčce. Příčinou vypadnutí to ale nebylo. „Už od FP1 jsem zmiňoval, že mám nějaký zvláštní problém, že auto prostě vůbec nedrží,“ řekl Cunoda pro F1.com. „Snažili jsme se ten problém co nejlépe vyřešit, ale myslím, že se nám to nepodařilo. Ať už jsme udělali jakoukoli změnu nastavení, vždy je to takový shluk pocitů a celkově to nepřináší žádný posun vpřed.“ Zatím to nevypadá, že by zítra mohl získat nějaké dobré body – bude zázrak, pokud získá vůbec nějaké. Ještě více se tak patrně rozevřou bodové nůžky. Verstappen získal pro Red Bull 136 bodů. Lawson a Cunoda (bodoval jen Cunoda) celkem 7!

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pokračování 5 / 9 Vítěz: Isack Hadjar (9.) Isack Hadjar se opět dostal do třetí části kvalifikace a bude útočit na body. Šlo o jeho pátou účast v Q3. Ve zbývajících případech vždy (jako jediný nováček) postoupil vždy alespoň do Q2. „Je to skvělý pocit dostat se opět do Q3, to bylo téměř to nejlepší, v co jsme mohli doufat,“ řekl Hadjar. „V jednu chvíli jsme se obávali, že se nedostaneme ani z Q1, takže můžeme být pyšní na to, jakou práci jsme odvedli.“

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Pokračování 6 / 9 Poražený: Carlos Sainz (18.) Carlos Sainz zaznamenal letošní první vypadnutí v Q1 a také nejhorší kvalifikační výsledek. Bohužel pro něj se tak stalo na domácí trati. „Po včerejších problémech jsme přes noc udělali několik dobrých změn, které nás posunuly do boje o dobrý výsledek,“ řekl Sainz. „Bohužel zdržení v boxové uličce kvůli problému s vozem Alpine znamenalo, že jsem se při druhém pokusu v Q1 ocitl mimo pozici a musel jsem během svého kola předjet pět nebo šest vozů. V tak úzkém poli jsem kvůli takovému množství špinavého vzduchu ztratil cenné desetiny a to předčasně ukončilo mou kvalifikaci v Q1, což není dobré.“

Foto: Getty Images / David Ramos

Pokračování 7 / 9 Vítěz: Gabriel Bortoleto (12.) Gabriel Bortoleto naopak zaznamenal nejlepší letošní výsledek. Brazilec stále čeká na první body. K nim to bude mít ve voze Sauberu z 12. místa asi daleko, ale uvidíme. „S průběhem dnešní kvalifikace jsem velmi spokojen. Je to můj nejlepší výsledek v letošní sezoně a celkově velmi solidní den,“ řekl Bortoleto. „Vypadá to, že vylepšení, která jsme tento víkend přinesli, fungují, což je rozhodně povzbudivé. Tým si to zaslouží, protože všichni velmi tvrdě pracovali. Jsem rád, že se nyní ubíráme správným směrem a že jsme dnes mohli ukázat náš potenciál, ale také si dobře uvědomuji, že je to jen sobota – hlavní práce nás čeká zítra.“

Foto: Getty Images / David Ramos

Pokračování 8 / 9 Poražený: Franco Colapinto (19.) Colapinto si stále zvyká na nový tým a nový vůz. Nedávno upozornil, že podobným procesem museli po přestupu k novému týmu projít také Hamilton a Sainz. Argentinský mladík by potřeboval nějaký dobrý výsledek. Flavio Briatore totiž řekl poměrně otevřeně, že chce vidět výkony. Na startu v Barceloně bude Colapinto stát v poslední řadě – pokud nebude startovat dokonce z boxů. Není to ale jeho vina. V kvalifikaci měl technický problém. O to více se ale může ukázat. Na body to bude daleko, ale pokud uvidíme progres, bude Briatore určitě spokojený.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pokračování 9 / 9 Vítěz: Fernando Alonso (10.) Znáte to meme, jak nejvíce slaví chlapík, který je nižším stupínku pódia? Tak to je Fernando Alonso ve Španělsku. V Q3 zajel dobré kolo, ale měl jen jeden pokus. Pak se začal propadat a nakonec z toho bylo 10. místo. Přesto jde o třetí postup do Q3 v řadě. Alonso bude zítra útočit na první letošní body, což je věta, kterou jsme už psali mnohokrát. Uvidíme, zda se zase něco přihodí, nebo se mu konečně pořadí bod(y) získat. Na domácí trati by samozřejmě dobrý výsledek chutnal ještě lépe.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli