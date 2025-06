Vítězové a poražení po kvalifikaci na Grand Prix Rakouska 2025

Hamilton odstartuje ze čtvrté pozice. Mohl by i on bojovat o první letošní pódium? Určitě by mu to zvedlo náladu...

Pokračování 4 / 9

Poražený: Júki Cunoda (18.)

Cunoda se už po páté v řadě nedostal do první desítky. Po třetí z těchto pěti případů je to navíc 18. až 20. místo.

V těchto pěti závodech získal Cunoda 5 bodů a moc nevěříme tomu, že zítra své bodové konto výrazně doplní.

„Cítím se špatně, zejména proto, že tempo bylo po celý týden dobré a dnes šlo o to, dát to všechno dohromady,“ řekl Cunoda. „Je opravdu frustrující, že kvalifikace nevyšla podle mých představ. Jsem unavený z toho, že to nejde tak, jak bychom chtěli. Potřebujeme to dát všechno dohromady a mezi prvním a druhým kolem byl příliš velký rozdíl. Dost jsem bojoval s vyvážením, cítil jsem se úplně jinak. Něco se mezi těmito jízdami stalo a my musíme zjistit, co bylo na autě jinak. Mohlo to souviset s nastavením klapek mezi jízdami.“



Foto: Getty Images / Mark Thompson