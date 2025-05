Vítězové a poražení po kvalifikaci na Grand Prix Miami 2025

„V posledním kole jsem udělal malou chybičku v první zatáčce, takže jsem tam ztratil trochu času, ale tady je to s pneumatikami během kola velmi složité. Nakonec to ale dopadlo dobře, takže jsem samozřejmě velmi rád, že jsem na pole position.“

Red Bull přivezl do Miami novou podlahu, kterou má zatím jen Verstappen. Podle něj to mohlo mít vliv. Jezdec Red Bullu získal letos už třetí pole position – má jich tak nejvíce ze všech.

„Ve třetí části to prostě nebylo na takové úrovni, jakou jsem potřeboval. Nikdy to není skvělá kvalifikace, když vaše nejlepší kolo je první kolo v Q2,“ řekl Australan. Jeho čas v Q2 byl o 0,106 s rychlejší. „V obou kolech Q3 jsem bojoval v první zatáčce. Myslím, že jsem ztratil skoro dvě desetiny.“

Vítěz: Williams (6. a 7.)

Williams dostal oba vozy do Q3, kde neřekly poslední slovo. Uvidíme, zda si v závodě spraví chuť po trpkém sprintu, ve kterém Sainz boural a Albon po penalizaci přišel o cenné body.

„Je těžké jít do kvalifikace rovnou po obdržení penalizace v opravdu silném sprintu,“ řekl Albon. „Snažíte se z toho oklepat a jet znovu, ale je to těžké. Přesto si myslím, že se mi to podařilo! Vyrovnal jsem se s výzvou, jsem spokojený se sedmou příčkou a mít oba vozy v Q3 je pro tým skvělé. Naše tempo je velmi silné a to nám zítra hodně pomůže.“

Sainz porazil Albona, čímž interní kvalifikační souboj vyrovnal na 3:3 a porazil týmového kolegu po třetí v řadě.

Williams zaznamenal velké zlepšení. Vloni byl z jezdců nejlepší Albon, který v kvalifikaci obsadil 14. místo.



Foto: Getty Images / Clive Rose