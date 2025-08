Vítězové a poražení po kvalifikaci na Grand Prix Maďarska 2025

Charles Leclerc byl v trénincích prvním ze zbytku světa, takže pokud bychom ho viděli na třetím místě, nebylo by to překvapení.

Hamilton je maďarský král. Na Hungaroringu vyhrál osmkrát. Existovala tedy možnost, že by právě zde mohl zajet dobrý výsledek. Na svém ještě o chlup oblíbenějším Silverstonu s se sice na bednu nedostal, ale nebyl od ní daleko. Uvidíme, jak to dopadne v závodě, ale kvalifikace se mu příliš nepovedla. Hamilton vypadl už v Q2.

Vítěz: Gabriel Bortoleto (7.)

Gabriel Bortoleto se ve třech z posledních čtyř kvalifikací dostal do Q3. V Maďarsku z toho je dokonce nejlepší kvalifikační umístění v kariéře. Uvidíme, zda to dokáže v neděli přetavit v další body.

Po pátku nebyl Bortoleto spokojený. Dokonce to označil za nejhorší možný vstup do víkendu. Týmy nesmí v noci na vozech pracovat – je zavedena povinná večerka, aby si i mechanici odpočinuli. Její čas je odvozen od startu FP3 a v Maďarsku byl od 22:00 do 9:30. Týmy ale mohou večerku dvakrát v sezóně porušit. Sauber to udělal letos poprvé, zapracoval na voze a vyplatilo se.



Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli