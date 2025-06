Vítězové a poražení po kvalifikaci na Grand Prix Kanady 2025

Část 1 / 10



Vítěz: George Russell (1.) Mercedesu sedí chladné podmínky v Kanadě. Už v pátek byl George Russell nejrychlejší. V Q3 nasadil střední směs, na které byl nejrychlejší i ve druhém tréninku, a získal první pole position od loňského Kataru. Russell zajel skvělé kolo. On a Hadjar byli jediní dva jezdci z první desítky, kteří zajeli ideální kolo (dokázali své nejrychlejší sektory poskládat do jednoho kola). Za sebou ale bude mít Russell mnoho hladových vlků – minimálně Verstappena a Piastriho. Předešlé tři závody se Mercedesu z mnoha důvodů příliš nepovedly a přišel o druhé místo v PK. Dobrou kvalifikaci měl také Antonelli, který v posledních třech závodech nebodoval vůbec. V Kanadě mají šanci si spravit chuť.

Pokračování 2 / 10 Poražený: Lando Norris (7.) Kanada McLarenu moc nesedí, ale špatnou kvalifikaci Landa Norrise tím obhájit nelze. V prvním pokusu v Q3 se dostal mimo trať. Zůstal na trati, ochladil pneumatiky a zajel další kolo, což se ukázalo jako docela zásadní – čas 1:11.625 dostal Norrise na průběžné páté místo. Po přezutí udělal Norris další chyby, dokonce měl kontakt se zdí a zlepšit se už nedokázal. Ostatní ale ano, a tak se propadl na sedmé místo. No... stát se může cokoliv. Ze sedmého místa zde jezdci vyhráli dvakrát a v obou případech to byl jezdec McLarenu. V roce 2005 se to povedlo Icemanovi a v roce 2011 při nejdelším závodě v historii F1 Buttonovi.

Pokračování 3 / 10 Vítěz: Max Verstappen (2.) Nikdy se neptejte ženy na její věk, muže na jeho příjmy a Maxe Verstappena na počet jeho trestných bodů. Jezdec Red Bullu se i díky chybám soupeřů dostal do první řady, odkud může útočit na vítězství a snížit ztrátu na jezdce McLarenu v šampionátu. Ale uvidíme, za kvalifikaci se body neberou. Verstappen má 11 trestných bodů – musí si tak dávat pozor nejen při soubojích, ale také třeba na žluté nebo červené vlajky. Nemusíme pro příklad chodit daleko. Jeho týmový kolega dostal za předjíždění pod červenou vlajkou v tréninku dva trestné body. Dotazy na trestné body ale už Verstappena poněkud unavují. „Nechci to slyšet znovu, fakt mě to štve,“ řekl na tiskové konferenci. „Mluvili jsme o tom už ve čtvrtek, je to naprostá ztráta času, je to hrozně dětinské. Proto toho taky nechci moc říkat, protože je to fakt otravný svět, ve kterém žijeme.“

Pokračování 4 / 10 Poražený: Júki Cunoda (11.) Cunoda by měl mít v Kanadě stejný vůz jako Verstappen. Více méně. V Imole boural a zničil si nové díly. Od té doby jezdil se starší specifikací. V Kanadě dostal opět nové. Cunoda cílil na postup do Q3, což se mu ale nepovedlo. Navíc dostal penalizaci za předjíždění pod červenou vlajku v posledním tréninku, a tak odstartuje z posledního místa a čeká ho další velmi těžký závod.

Pokračování 5 / 10 Vítěz: Fernando Alonso (6.) 5, 7, 10, 6. Kvalifikační výsledky Fernanda Alonsa v z posledních víkendů září ve srovnání s ze začátkem sezóny. Předtím byl v prvních šesti závodech nejlépe 12. Vidíme zlepšení Astonu po nasazení vylepšení? Uvidíme, ale zřejmě ano. Šesté místo je skvělé a Alonso bude moci útočit na dobré body – Aston Martin je potřebuje opravdu hodně, protože se propadl na deváté místo.

Pokračování 6 / 10 Poražený: Lance Stroll (18.) Lance Stroll vynechal závod ve Španělsku. Mělo se mu ozvat staré zranění z nehody na kole před více než dvěma lety. Objevily se ale i spekulace o létajících helmách a nadávkách, což do jisté míry potvrdil ve čtvrtek v Kanadě i on sám. Po kvalifikaci prý byl frustrovaný. A nepotěšil ho asi ani výsledek na domácí trati. V kvalifikaci skončil Stroll až 18. „Na začátku jsme na měkkých pneumatikách vypadali silní. Pak jsme měli smůlu, když se objevila červená vlajka, nebylo dost času na zahřátí středních pneumatik a na to, abychom je dostali do správného okna,“ řekl Stroll.

Pokračování 7 / 10 Vítěz: Franco Colapinto (12.) Franco Colapinto potřebuje dobrý výsledek. Získá ho v Kanadě? V kvalifikaci skončil 12. a byl zklamaný, ale díky penalizacím soupeřů se na startu posune na 10. místo. Gasly vypadl už v Q1, kde jeho rychlé kolo přerušily červené vlajky. Poté se trápil a nedokázal zahřát pneumatiky.

Pokračování 8 / 10 Poražený: Charles Leclerc (8.) Ferrari mohlo být ve hře. Možná ne o pole position, ale o slušnou startovní pozici. Leclerc v pátek boural a přišel prakticky o oba tréninky. První kolo v Q3 nebylo ideální. Ve druhém pokusu málem boural. Leclerc věřil, že za to mohl špinavý vzduch z vozu Isacka Hadjara. Ten se po chybě Leclerca dokonce dostal před něj, ale to už Leclercův čas příliš neovlivnilo...

Pokračování 9 / 10 Vítěz: Isack Hadjar (9.) Hadjar je vítěz s otazníkem. V kvalifikaci se dostal opět do Q3, kde skončil devátý. Zajel dokonce ideální kolo, takže o moc lepší to už být nemohlo. Opět také porazil Liama Lawsona. Předpokládáme, že příští rok bude jezdit v Racing Bulls Arvid Lindblad (nebo je to minimálně reálně ve hře), a tak sledujeme souboj o druhou sedačku. Hadjar zatím jasně vede. Po kvalifikaci přišla penalizace za blokování Sainze. Hadjar za to nemohl. Hasil už jen požár způsobený inženýrem, který ho chybně informoval.

Pokračování 10 / 10 Poražený: Williams (10. a 17.) Williams byl v pátek velmi rychlý, ale svou formu samozřejmě bagatelizoval. Nakonec to však bylo mnohem horší, než asi čekal. Albonovi explodoval kryt motoru, ale mechanici dokázali vůz opravit a dostal se do Q3. Sainz měl smůlu, když ho zdržel Hadjar – v tomto případě byly stížnosti oprávněné a následky zdržení velké.

