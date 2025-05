Vítězové a poražení po kvalifikaci na Grand Prix Emilia Romagna 2025

Část 1 / 10



Vítěz: Oscar Piastri (1.) Jezdci McLarenu po pátku varovali, že soupeři budou v kvalifikaci blíže a měli pravdu. V šesté ze sedmi kvalifikací byl rozdíl mezi prvním a druhým menší než 1 desetina sekundy! Piastri v posledních třech závodech ztratil jen jeden bod (ve sprintu). V neděli vyrazí z pole position za dalším vítězstvím. Důležitý bude start i rozhodnutí na boxové zdi. Očekává se jedna zastávka, ale s kartami může zamíchat safety car.

Poražený: Lando Norris (4.) Nemůžeme samozřejmě psát, že Norrisovi ujíždí vlak. Jeho ztráta na Piastriho je jen 16 bodů. Stačí, aby Piastri zítra nebodoval a Norris se může dostat do čela šampionátu. Na druhou stranu v posledních závodech se Australanův náskok postupně zvyšuje a Norris by potřeboval i pro svou sebedůvěru nějaký dobrý výsledek. V Imole ale v kvalifikaci obsadil až čtvrté místo. Rozhodně bude v boji o stupně vítězů, ale na první místo to má přece jen o něco dál, než asi sám očekával. „V posledním kole kvalifikace jsem nikdy nebyl dost dobrý," řekl Norris. „Všichni jedou rychleji a já vždycky pomaleji." Norris na své ideální kolo ztratil desetinu sekundy. Na Piastriho ztratil v prvním sektoru 0,142 s a byl tam dokonce až osmý, ve druhém ztratil 0,154 s. Porazil ho jen v tom posledním ale jen o 0,067 s.

Vítěz: Max Verstappen (2.) Red Bull přivezl do Imoly nové díly. Na to, zda nějak zmenšily ztrátu na McLaren, si musíme počkat. V kvalifikaci to ale bylo opět těsné. Verstappen dokázal dostat vůz do první řady, a pokud nebude ve hře o vítězství, bude rozhodně ve hře o stupně vítězů.

Poražený: Ferrari (11. a 12.) Chtěli bychom napsat, že Ferrari překvapivě vypadlo už v Q2, ale ono to vlastně ani tak velké překvapení nebylo. Scuderia se celý víkend v Imole trápí. Jako by vůz, který nemá na první tři týmy nestačil, v Imole přišlo i něco, co bychom nazvali křeč. Uvidíme, zda zítra rudé vozy dokáží doplavat ke břehu a posbírat alespoň nějaké body. Ve skutečnosti bychom se ale měli správně bavit o tom, zda vyhrají další letošní závod... Tohle v kombinaci s výsledkem Antonelliho bolí místní tifosi více než ananas na pizze. „Je to téměř jako přes kopírák to, co se stalo před dvěma týdny v Miami," řekl Vasseur pro Sky Sports 1. „Nepodařilo se nám zlepšit s novou sadou pneumatik a nejrychlejší kolo jsme zajeli ve druhé části kvalifikace s první sadou. Proč? Kdybychom to věděli, už bychom to vyřešili, ale je pravda, že je to zvláštní situace – i když si myslím, že dnes to bylo s pneumatikami trochu zvláštní pro všechny. Tempo bylo slušné, protože když se podíváme na první stint, byli jsme pátí a šestí na ojetých gumách. Ale pak jsme se s novou sadou nedokázali zlepšit, zatímco ostatní se zlepšili o tři nebo čtyři desetiny, a za to jsme zaplatili."

Vítěz: George Russell (3.) Nasadit v kvalifikaci a hlavně v Q3 střední směs je hodně neobvyklé. Do Imoly ale Pirelli přivezlo novou směs C6. Nejměkčí z portfolia Pirelli je vhodná především pro tratě, jako je Monako. V Imole nemusí být úplně ideální. Pokud vám nevydrží celé kolo, je samozřejmě možné, že střední (C5) bude rychlejší. A to se potvrdilo Astonu Martin i Russellovi. Rozdíl mezi C5 a C4 navíc není tak velký, jak by se dalo očekávat. Jezdec Mercedesu byl po prvních pokusech v Q3 čtvrtý, ale poté se při druhém pokusu dostal před Norrise na třetí místo. Russell letos nikdy nebyl v kvalifikaci mimo první pětku. Zaútočí v neděli na další pódium?

Poražený: Kimi Antonelli (13.) Kimi Antonelli jede svůj domácí závod. Poprvé a dost možná naposledy v Imole ve F1. Kvalifikace se mu ale tentokrát nepovedla. Podle svých slov nedokázal poskládat své kolo dohromady a skončil o 10 míst níže než jeho týmový kolega. Ve skutečnosti ale na ideální kolo ztratil 0,077 sekundy. V Q2 prostě nezajel dostatečně rychlé kolo.

Vítěz: Aston Martin (5. a 8.) Některé příběhy se občas protnou. Pokud bychom měli vybrat dvě zklamání letošní sezóny, pak to budou asi Ferrari a Aston Martin. Tým ze Silverstonu ale v Imole postoupil do Q3 a to i na úkor Ferrari. Aston přivezl balík novinek. V pátek ho zkoušel Lance Stroll a podle výsledkové tabulky to na zázrak nevypadalo. V kvalifikaci se ale oba zelené monoposty dostaly do Q3, kde navíc Alonso obsadil páté místo a o 1 tisícinu sekundy porazil svého krajana Carlose Sainze. V neděli bude útočit na první letošní body. Tým se sice soustředí na příští rok, ale dobrý výsledek by inženýrům v nové továrně určitě zlepšil náladu. Zatím nevíme, jak bude upgrade fungovat v závodě a na dalších tratích. Astonu totiž pomohl i překvapivý krok, kdy už v Q2 nasadili střední směs.

Poražený: Franco Colapinto (16.) Franco Colapinto jede v Imole poprvé za Alpine. Na dnešní den ale bude chtít spíše zapomenout. Nejdříve dostal pokutu 600 eur za překročení rychlosti v boxech během třetího tréninku a poté vystavil týmu mnohem větší účet, když na konci Q1 boural. Po kvalifikaci navíc přišla penalizace poklesu o jedno místo. Colapinto špatně pochopil pokyn člena týmu a vyjel před restartem po nehodě Cunody dříve, než měl.

Vítěz: Carlos Sainz (6.) Vlastně můžeme dát mezi vítěze oba jezdce Williamsu, protože skončili hned za sebou. Sainz ale neměl snadný začátek sezóny po přestupu z Ferrari k Williamsu, ale karta se zřejmě obrátila. Co se obrátilo určitě, to je interní souboj. Sainz v něm nově vede 4:3. Zítra mohou oba Williamsy opět útočit na solidní body a upevnění 5. místa v šampionátu.

Poražený: Júki Cunoda (20., nehoda) Júki Cunoda je po těžké nehodě naštěstí v pořádku. Koncovka velké nehody trochu připomínala Indianapolis, kde v těchto dnech vidíme létat vozy po nárazu do zdi trochu podobným způsobem. Bourat samozřejmě nechcete nikdy, ale ještě méně chcete bourat v době, kdy máte na voze čerstvě dodané nové díly. Kromě materiální škody je zde samozřejmě také ta sportovní. Red Bull potřebuje body i od druhého auta. K tomu je potřeba slušná kvalifikace, což je něco, co se Cunodovi zatím moc nedaří. Do závodu odstartuje z posledního místa a na body to bude mít hodně daleko – zvláště v Imole.