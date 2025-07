Vítězové a poražení po kvalifikaci na GP Velké Británie 2025

Max Verstappen se v pátek dost trápil. V sobotu ale všem vypálil rybník a získal trochu překvapivou pole position. Před kvalifikací to vypadalo, že to bude spíše souboj jezdců McLarenu a Ferrari. Ale s Verstappenem je potřeba vždy počítat.

Poražený: Júki Cunoda (12.)

Júki Cunoda se sice dostal z Q1, ale to by měla být pro jezdce Red Bullu samozřejmost. Nakonec obsadil 12. místo, ale díky penalizaci Bearmana si polepšil a do závodu odstartuje z 11. místa. Na body to tak bude mít blíže než v mnoha předešlých závodech.

Cunoda se už šestkrát v řadě nepodíval do Q3. Celkově se mu to u Red Bullu podařilo jen třikrát.



Foto: Getty Images / Mark Thompson