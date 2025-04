Vítězové a poražení po kvalifikaci na GP Saúdské Arábie 2025

Vítěz: Max Verstappen (1.)

Už jsme to psali několikrát. Bylo by hloupé na základě Bahrajnu Maxe Verstappena a Red Bull odepisovat. V minulosti jsme viděli několik špatných závodů Red Bullu, ale šlo jen o dočasný výkyv. Pokud by Verstappen skončil v kvalifikaci třetí, nebylo by to až tak velké překvapení. Norris mu ale odpadl poté, co boural a Verstappen nakonec dokázal porazit i Piastriho a získat tak druhé letošní pole position. Dokáže ho přetavit ve vítězství? Zatím se to letos povedlo všem, co startovali z pole position, ale s Piastrim za zády to bude mít těžké.

F1 po pátku (kdy byly ale delší jízdy přerušeny červenou vlajkou) odhadovala ztrátu Red Bullu v závodním tempu na 0,28 sekundy! Rychlejší mělo být i Ferrari a Mercedes a nejrychlejší samozřejmě McLaren. Tak moc to asi nakonec nebude, ale i tak to bude mít Verstappen těžké. Důležitý bude samozřejmě start a v případě udržení prvního místa i zastávka v boxech.

Ztráta na ideální kolo: 0,057 s.



Foto: Getty Images / Alex Pantling