Vítězové a poražení po kvalifikaci na GP Monaka 2025

V Monaku si ale spravil chuť ve velkém stylu. Opět sice nedokázal poskládat své nejlepší sektory do jednoho kola (na ideální kolo mu chybělo 0,015 s), ale to tentokrát vůbec nevadilo. Zajel nejrychlejší čas v historii okruhu a jeho náskok na Leclerca (0,109 s) byl druhý největší v této sezóně.

Lando Norris startoval v Austrálii z pole position. Poté to ale až taková sláva nebyla: 3., 2., 6., 10., 2. a 4. místo na startu.

Oba jezdci stříbrných šípů to budou mít v nedělním závodě hodně těžké.

Mercedes jsme po pátku vysoko v pořadí nečekali. Nakonec to ale bylo mnohem horší. Antonelli boural na konci Q1 a Russell měl po najetí na hrbol problém s motorem a zastavil v tunelu.

Mohl v kvalifikaci udělat něco více? Zřejmě ne. Jeho kolo bylo ideální. V posledním pokusu zajel své nejrychlejší sektory. Dokonce měl štěstí, protože z pohledu ideálních kol byl až třetí za Piastrim, který ale na rozdíl od něj nedokázal své nejrychlejší sektory poskládat do jednoho kola.

Charles Leclerc byl po kvalifikaci evidentně zklamaný. Vyhrál všechny tři tréninky a byl tak favoritem. Tréninky jsou sice tréninky, ale obvykle minimálně naznačí rozložení sil. A tentokrát tomu nebylo jinak. Leclerc skončil vysoko. První řada je velmi dobrým výsledkem, když uvážíme letošní formu Ferrari a to především tu kvalifikační a v pomalých zatáčkách. Také ze druhého místa je možné útočit na vítězství a to dokonce i v Monaku. Leclerc se ale bude muset po startu udržet těsně na Norrisem.

V Monaku nechcete dvě věci – bourat a dostat penalizaci. Hamiltonovi se v sobotu povedlo obojí. Nehoda neměla na výsledek vliv, ale penalizace bude bolet nejen Hamiltona ale celý tým. Na vyšších místech by se v souboji s jezdci McLarenu hodil.

Za normálních okolností má (nečekaně) vysoká startovní pozice v Monaku pro jezdce ze středu pole cenu zlata. Na jiných tratích ji jezdci většinou neudrží, ale v Monaku, kde se nedá moc dobře předjíždět, to může být jinak. Zítra nás ale čekají dvě zastávky, uvidíme co přinesou.

Oba jezdci Racing Bulls se dostali do Q3. Hadjar odstartuje po penalizaci Hamiltona dokonce z pátého místa.

Cunoda potřebuje nějaký solidní výsledek. Tím nemyslíme v kvalifikaci nebo v závodě ale v obou relacích! Kvalifikace je samozřejmě základní kámen úspěchu v závodě. Cunoda ale zatím startuje do závodu v lepším případě okolo 10. místa. Zítra to bude 12. pozice, což v Monaku na příliš velkou bodovou sklizeň nevypadá.

Vítěz: Fernando Alonso (6.)

Fernando Alonso stále čeká na body. V Imole nasadil Aston Martin vylepšení a v sobotu to vypadalo mnohem lépe. Kvůli strategii ale zelené vozy na body nedosáhly. Podaří se to v Monaku? Po startu ze šestého místa k tomu nebude daleko a určitě by chtěl přivézt nějaký pěkný výsledek pro Adriana Neweyho, který je v Monaku poprvé v barvách Astonu Martin.

V kvalifikaci zajel Alonso své ideální kolo a jen o 1 tisícinu sekundy nestačil na Hadjara.



Foto: Getty Images / Clive Rose