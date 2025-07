Vítězové a poražení po Grand Prix Velké Británie 2025

Část 1 / 12



Vítězové Na stupně vítězů se dostali Lando Norris, Oscar Piastri a Nico Hülkenberg Nejrychlejší zastávku měl Red Bull, který přezul Cunodu za 2,06 sekundy. Vítězové: Lando Norris

Nico Hülkenberg

Pierre Gasly

Aston Martin

Pokračování 2 / 12 Lando Norris Norris skončil v kvalifikaci na třetím místě, které mu patřilo i po startu závodu. V jeho průběhu se dokázal dostat před Verstappena, ale pak oba zajeli do boxů a jeho zastávka trvala kvůli dvojité zastávce týmu déle (4,6 sekundy). Před restartem závodu se ale Verstappen roztočil a Norris se tak dostal znovu na druhé místo. Piastri pak dostal penalizaci za porušení pravidel pod safety carem, trest si odpykal při zastávce v boxech, a tak se Norris dostal před něj. K vítězství na domácí trati přišel trochu jako slepý k houslím, ale na druhou stranu neudělal v závodě žádnou větší chybu. V závěru závodu navíc dokázal náskok na Piastriho navýšit. Norris vyhrál dva poslední závody a ve Spa, kde se bude udělovat více bodů (sprint), se může dostat do čela šampionátu. Na Piastriho ztrácí nyní jen osm bodů. Každé vítězství je i bonusem pro sebedůvěru a psychiku jezdce – a pro domácí vítězství do platí ještě o něco více.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Pokračování 3 / 12 Nico Hülkenberg Krátce po premiéře filmu F1 tady máme skutečně hollywoodský příběh. Nico Hülkenberg se dostal na stupně vítězů! Jak už to tak v životě bývá, stalo se to v době, kdy to čekal asi nejméně. Do závodu startoval z 19. místa, což je pozice, ze které by o pódiu neuvažovali asi ani jezdci McLarenu. Hülkenbergovi pomohla řada okolností a odpadla mu řada soupeřů. Na druhou stranu předvedl bezchybný výkon a Sauberu se v poslední době daří. Russell, Bearman, Leclerc, Hadjar a Bortoleto zajeli před startem závodu do boxů pro slicky. Colapinto nestartoval, Lawson vypadl po kolizi. Především díky tomu ale i dobrému startu se Hülkenberg najednou objevil na 11. místě. Na body blízko, na pódium ale ještě daleko. Poté mu odpadl také Antonelli, který zajel do boxů. V 9. kole se před něj dostal Lance Stroll, který nazul měkké pneumatiky, což paradoxně nebylo až tak špatné rozhodnutí. Na konci kola zajel do boxů. Mechanici Sauberu neodvedli úplně nejlepší práci. Zastávka trvala 3,7 sekundy. Na trať se Hülkenberg vrátil na 11. místě. Krátce po Hülkenbergovi začali do boxů zajíždět jezdci, kteří předtím nazuli slicky, a tak měli o jednu zastávku navíc. Ve výjezdovém kole musel Hülkenberg zahřát pneumatiky, ale už ve třetím sektoru zaznamenal nejrychlejší čas. Třetí sektor je nejkratší, ale čas 28,193 byl o 1,2 sekundy rychlejší než čas Piastriho. Ještě rychlejší (27,615) byl Stroll, který měl měkké pneumatiky a poté se vracel pro přechodné. Déšť zesílil. Postupně zajeli do boxů také další jezdci. Hülkenberg se posunul na páté místo. Doslova se mu podařilo udělat undercut na vlastní osud! Poté, co se roztočil Verstappen, byl už čtvrtý za Strollem. Ve 35. kole bylo povoleno používat DRS a Hülkenberg prakticky okamžitě Strolla překonal a dostal se na třetí pozici, kterou už do cíle nepustil.

Foto: Kick Sauber, Getty Images

Pokračování 4 / 12 Pierre Gasly Pierre Gasly měl dobrou kvalifikaci. Dostal se do Q3 a díky penalizacím soupeřů si polepšil o dvě místa a startoval osmý. Poté, co někteří jezdci před ním zajeli do boxů, se posunul na páté místo. V závodě to pak bylo hodně o obraně. Nejdříve za sebou poměrně dlouho držel Hamiltona. Ten ho nakonec překonal, Russellovi se to nepodařilo. V závěru posledního kola předjel Lance Strolla a dojel si pro skvělé šesté místo. Šesté místo je skvělý výsledek – zejména, když uvážíme, že Alpine je poslední v Poháru konstruktérů. Osm bodů na tom sice nic nezměnilo, ale tým se dokázal nadechnout.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Pokračování 5 / 12 Aston Martin Fernando Alonso startoval ze sedmého místa. Strollovi se kvalifikace nepovedla a startoval nakonec o deset míst níže. Po 6 kolech Stroll přezouval na měkké pneumatiky. Jako jediný tak pozdě. V té době byl těsně za Hülkenbergem a na trati byl vyhlášen VSC, takže jeho zastávka byla „levnější“. V osmém kole zajel Stroll 1:43.3, zatímco soupeři před ním jeli časy okolo 1:46.1 a pomaleji. Po návratu na přechodné pneumatiky a hodinách Verstappena se Stroll dostal až na třetí místo. Postupně se ale před něj dostala řada soupeřů. Také měkké pneumatiky pro poslední stint asi nebyly nejlepší volbou. V cíli z toho bylo sedmé místo. Alonso jel (ke své nelibosti) konzervativnější strategii a dojel na devátém místě. Aston Martin tak bral na domácí trati (továrnu má hned vedle okruhu) dvojité body.

Foto: Getty Images / Clive Mason

Pokračování 6 / 12 Poražení Závod nedokončili: Franco Colapinto (ten ani neodstartoval), Kimi Antonelli (následky kolize), Isack Hadjar (kolize), Gabriel Bortoleto (nehoda), Liam Lawson (kolize). Poražení: Oscar Piastri

Max Verstappen

Charles Leclerc

Mercedes

Nováčci

Júki Cunoda

Pokračování 7 / 12 Oscar Piastri McLaren získal další double, Piastri se v závodě dostal před Verstappena, ale nakonec z toho bylo druhé místo. Není to špatný výsledek. Norris ale dojel před Piastrim, takže Australan samozřejmě nemohl být spokojený. Za situaci si ale mohl sám. Krátce před restartem prudce zabrzdil. Z rychlosti 218 km/h se dostal na 52 km/h. Verstappen měl co dělat, aby do něj nenarazil. Od Piastriho šlo o naprosto zbytečný manévr. Verstappen by ho neohrozil. V danou chvíli zřejmě nepřemýšlel nad možností trestu, ale minimálně riskoval kolizi. V závodě se dožadoval výměny pozic, což ale tým pochopitelně odmítl. Momentum je nyní na straně Norrise. Uvidíme, co přinesou další dva závody před letní přestávkou...

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pokračování 8 / 12 Max Verstappen Max Verstappen prohrál už před startem závodu. Po nepovedeném pátku nasadil tým zadní křídlo s nižším přítlakem, které kompenzovalo nedotáčivost. V sobotu i díky tomu získal Verstappen překvapivě pole position. V mokrém závodě mu ale tohle křídlo nepomohlo. Tým ho samozřejmě nemohl vyměnit, protože by musel Verstappen startovat z boxů. V prvním stintu se Piastri dostal před něj. Poté ho rychle dojel také Norris. Začalo pršet a Verstappen udělal chybu. Norris se dostal před něj, ale po následné zastávce se Verstappen v boxech dostal zpět na druhé místo. Během restartu safety caru se ale roztočil a propadl se na 10. místo. Dlouho pak byl zaseknutý za Sainzem. Až po povolení DRS se dokázal postupně propracovat na páté místo. Bodová ztráta na Piastriho a Norrise narostla a šance na titul je opět o něco nižší. V normální sezóně bychom mohli spekulovat o tom, zda po letní přestávce Red Bull nenasadí velký balík novinek a Verstappen nebude opět ve hře. Týmy se ale už soustředí na příští rok. Zásadní obrat očekávat asi nelze.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Pokračování 9 / 12 Charles Leclerc Lewis Hamilton nebyl po závodě příliš spokojený, na bedně nedojel, ale jeho výkon v závodě nebyl špatný. Celkově to však pro Ferrari samozřejmě úspěšný víkend nebyl – o to méně, že po pátku to vypadalo velmi dobře. Kvalifikace ale Ferrari nevyšla. „V kvalifikaci máme určitě problémy, zejména od Q2. Bojujeme s něčím uvnitř vozu, ale to není omluva, musím se zlepšit,“ řekl Leclerc. Ferrari riskovalo, rozdělilo strategie a povolalo Leclerca do boxů v zahřívacím kole. Je třeba ocenit odvážné gesto, které ale tentokrát nevyšlo. V pozdější fázi závodu se Leclerc dostal i mimo trať a nakonec dojel mimo body. Hamilton jel konzervativní strategii, což ale s ohledem na startovní pozici a rychlost Ferrari nestačilo. Nakonec z toho byla bramborová medaile...

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Pokračování 10 / 12 Mercedes Ferrari strategii rozdělilo, Mercedes tak úplně ne. Russell zajel do boxů hned v zahřívacím kole, Antonelli po dvou kolech ze čtvrtého místa. Nevyplatilo se. Russell se v pozdější fázi závodu roztočil a nakonec si dojel pro jeden bod. Antonelliho nabral Hadjar a závod tak nedokončil.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pokračování 11 / 12 Nováčci Velká cena Velké Británie se nepovedla nováčkům. Bearman z nich jako jediný dojel, ale v závodě kolidoval s týmovým kolegou. U Racing Bulls nedojel ani jeden jezdec. Lawson doplatil na kontakt v prvním kole. Narazil do něj Ocon, který se ale sám vyhýbal Cunodovi. Hadjar najel do Antonelliho. Antonelli připustil, že brzdil dříve než obvykle. Hadjar ho zase vůbec neviděl a nechtěně tak potvrdil, že současným problémem F1 v dešti nejsou ani tak pneumatiky nebo nízko jedoucí vozy ale především velmi špatná viditelnost. Bortoleto také boural a Colapinto kvůli technickému problému ani neodstartoval.

Foto: Getty Images / Clive Mason

Pokračování 12 / 12 Júki Cunoda Júki Cunoda se dostal do Q2 a do závodu startoval z 11. místa. V obtížném závodě podle svých slov sice měl dobrou sebedůvěru, ale neměl rychlost. Navíc kolidoval s Bearmanem a dostal 10sekundovou penalizaci, která už tak malou šanci na body zcela utopila.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli