Vítězové a poražení po Grand Prix Velké Británie 2024

Na druhou stranu odvedl Hamilton skvělou práci a to už počínaje kvalifikací, kde sice nestačil na Russella, ale dokázal se dostat do první řady. V závodě pak byl klíčový poslední stint, kde Hamilton dokázal udržet měkké pneumatiky na živu.

„Získá Lewis Hamilton před odchodem z Mercedesu ještě nějaké vítězství?“ Na začátku sezóny by na to byla odpověď ve stylu: „Možná, pokud se stane zázrak.“

V Silverstonu pokračovalo natáčení filmu s Bradem Pittem, který bude mít premiéru plus mínus za rok. Na film se těšíme, protože to bude další skvělá reklama na F1 a přitáhne další pozornost a fanoušky ke královně motorsportu – podobně jako Drive to Survive (kterému jsem upřímně nikdy nepřišel na chuť a nesleduji ho).

Ale velkou reklamou na F1 byl i samotný závod. O vítězství v jeho průběhu bojovalo pět jezdců třech týmů. A nebyla to náhoda. Poslední závody jsou hodně zajímavé. Jedinou vadou na kráse je, že jde jen o jednotlivá vítězství. Situace v šampionátu je poměrně jasná.

V Poháru konstruktérů sice Red Bull kulhá na jednu nohu, ale do karat mu hraje chaos za jeho zády. Nejdříve bylo pronásledovatelem Ferrari, pak McLaren a nyní to možná bude Mercedes – neusuzujeme tak z posledního závodu ale spíše z aktuální formy a také z toho, že tým chystá další novinky. Je samozřejmě otázkou, zda přinesou očekávané zlepšení. Mnoho týmů se letos při nasazení upgrade spálilo...