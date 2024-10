Vítězové a poražení po Grand Prix USA 2024

Pokračování 2 / 12

Charles Leclerc a Ferrari

Ferrari si v Austinu spravilo chuť po nepříliš vydařeném Singapuru. A to nenasadilo žádná vylepšení. Nebo možná právě proto... Silné bylo už ve sprintu, kde jezdci získali 12 bodů.

V kvalifikaci sice ani jeden z jezdců nestačil na Verstappena a Norrise, ale Leclerc, který startoval ze 4. místa, si to vynahradil hned na startu, když se dostal do čela. Jednalo se o rozhodující okamžik závodu, i když je reálné, že by se Leclerc dostal do vedení tak jako tak.

Po zajetí safety caru byl Leclerc mezi 6. a 24. kolem v průměru o 0,54 sekundy rychlejší než Verstappen. V některých kolech to bylo dokonce o více než 7 desetin.

Leclerc pokračoval v budování náskoku i po své zastávce. V cíli závodu byl nakonec téměř 20 sekund před třetím Verstappenem, který ale musel bojovat s Norrisem.

Ferrari získalo v Austinu 55 bodů nebo také o 27 bodů více než McLaren a o 26 bodů více než Red Bull. Na McLaren nyní ztrácí jen 40 bodů, což znamená, že se může v Mexiku matematicky dostat do čela šampionátu. Ještě reálnější je ale překonání Red Bullu (ztráta 8 bodů).



Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli