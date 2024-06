Vítězové a poražení po Grand Prix Španělska 2024

Verstappen skončil v kvalifikaci na druhém místě. Stejně jako Norris zajel ideální kolo – v posledním pokusu zajel své nejrychlejší sektorové časy. Na startu se sice do čela dostal Russell, ale pokud vedení převezme „outsider“, tak to není takový problém, jako když vede váš hlavní soupeř.

Pokračování 3 / 13

Lando Norris (?)

Pokud startujete z pole position a dojedete jinde než na prvním místě, tak to úspěch samozřejmě není. Ale Norris může být i tak spokojen. V pěti ze šesti posledních závodů dojel na prvních dvou místech.

Norris věří, že o vítězství přišel na startu, kdy se propadl za Verstappena. Jestli tomu tak bylo, se už nedozvíme. V závodě to vypadalo, že F1 vyšla předpověď založena na závodních simulacích, podle které měly oba týmy v podstatě identickou rychlost.

Carlos Sainz se nechal slyšet, že McLaren má nyní nejlepší balíček, protože je rychlý všude, zatímco Red Bull má výkyvy (například na tratích s obrubníky se mu nedařilo).

Norris v prvním stintu nedokázal překonat Russella, což bylo podobně důležité jako nepovedený start. Jezdec Mercedesu měl ve 14. kole náskok 1,3 sekundy a poté zajel k mechanikům, kde ztratil zhruba 3 sekundy (zastávka trvala 5,4 s). Jakmile Russell zmizel, byl Norris více než 5 sekund za Verstappenem. Ztrátu v dalším kole snížil, ale Verstappen pak také zajel k mechanikům. Pokud by McLaren zavolal Norrise do boxů hned po Russellově nepovedené zastávce, dostal by se Norris před Russella a díky „undercut efektu“ by i snížil ztrátu na Verstappena. Ale nevíme, co by se dělo dál... dokázal by Verstappena stahovat?

Místo toho si Norris stint prodloužil, tím se „fázově“ posunul a na konci závodu tak měl čerstvější pneumatiky než Verstappen. Poslední stint začal se ztrátou 7,7 s, kterou postupně stahoval, ale nestačilo to.

Oba jezdci měli stejnou strategii z hledisky typů pneumatik, ale obrácenou z hlediska nasazení nových směsí. Norris nasadil novou měkkou pro start, Verstappen pro poslední stint. Rozdíl v zastávce byl 3 kola. Norris byl od 49. po 66. kolo v průměru o 3 desetiny rychlejší.

Je velmi pravděpodobné, že i v dalších závodech nás čeká souboj mezi Verstappenem a Norrisem, který lze přirovnat k překážkovému běhu. Rozdíly jsou malé a do soubojů obou tak mohou různými způsoby promlouvat překážky v podobě dalších jezdců. Je škoda, že nejde o souboj o titul. Norris je nyní druhý v šampionátu se ztrátou 69 bodů (2,7 závodu). Do hry by se dostal snad jen v případě dvou vypadnutí Verstappena.



Foto: Getty Images / Chris Graythen