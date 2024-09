Vítězové a poražení po Grand Prix Singapuru 2024

Část 1 / 13



Vítězové Nejrychlejší zastávku v boxech měl McLaren, který Norrise přezul za 2,11 sekundy. Na stupně vítězů se dostali Norris, Verstappen a Piastri. Vítězové Lando Norris

Max Verstappen

Charles Leclerc (?)

Franco Colapinto

Nico Hülkenberg

Fernando Alonso

Lando Norris Lando Norris předvedl v Singapuru dominantní jízdu. Na konci závodu zpomalil, takže jeho náskok na druhého Verstappena byla nakonec o něco menší. Největšího náskoku na Verstappena dosáhl v 54. kole, kdy atakoval 30 sekund. Nebýt Ricciarda, získal by svůj první grand slam (pole position, vítězství v závodě, vedení ve všech kolech a nejrychlejší kolo závodu). Nebyl to ale zcela dokonalý výkon. Dvakrát měl Norris kontakt se zdí, ale naštěstí pro něj to jeho závod neovlivnilo. V prvních kolech Norris kontroloval tempo. Dostal se hned mimo DRS Verstappena ale neujížděl mu. Poté začal topit pod kotlem a mezi 8. a 28. kolem byl v průměru o více než sekundu rychlejší!

Max Verstappen Max Verstappen sice prodloužil svou sérii bez vítězství, ale s výsledkem může být spokojený. V Singapuru se jemu a Red Bullu nikdy moc nedařilo, což dokládá i fakt, že je to jediná trať v kalendáři, na které nevyhrál. Vloni to byla dokonce jediná grand prix, na které Red Bull našel přemožitele. Velkým úspěchem by bylo i třetí místo. Verstappen ale dokázal dojet na druhém a Norris tak snížil svou ztrátu jen o 7 bodů. Verstappen měl ale samozřejmě také štěstí, že Piastri startoval do závodu až z páté pozice. Pokud by startoval výše nebo dokonce před Verstappenem, měl by McLaren zřejmě double.

Charles Leclerc (?) Charles Leclerc je vítězem s otazníkem a to z pochopitelných důvodů. Norrise by nejspíše neporazil, ale i tak Ferrari čekalo v Singapuru více než jen páté místo. Naděje na dobrý výsledek skončily u obou jezdců Ferrari ve třetí části kvalifikace. Sainz boural, Leclercovi smazali čas – pokud by k tomu nedošlo, startoval by ale „jen" ze sedmého místa. Leclerc si po kvalifikaci stěžoval na studené pneumatiky. Podle Vasseura ztratil teplotu za vozy, které vyjížděly z boxů pomaleji. V závodě předvedl Leclerc podobnou strategii jako Piastri. Oběma se vyplatila. Leclerc stavěl po 36 kolech. V Singapuru jsme sice měli 4 DRS zóny, ale k předjetí bylo potřeba ještě něco navíc – třeba výhoda v podobě novějších pneumatik. Leclerc se tím dostal před Alonsa i Hamiltona. Jen Russella už zdolat nestihl – nebo se spíše výhoda čerstvějších pneumatik vyčerpala.

Franco Colapinto Colapinto se ve svém třetím závodě sice na body nedostal, ale v Singapuru předvedl opět velmi dobrý výkon. Neměl vylepšený vůz, přesto na Albona v kvalifikaci ztratil jen 0,007 sekundy, a pokud bychom se podívali na ideální kola (součet nejlepších sektorů jezdce), tak by Albona dokonce porazil o 0,038 sekundy. Na startu předvedl Colapinto trochu riskantní start. Měl trochu štěstí, protože to mohlo dopadnout kolizí se třemi vozy, ze které by odešel s přezdívkou „argentinské torpédo". Ale vyšlo to a Colapinto se posunul na deváté místo, které držel. Pak měl trochu smůlu. Jeho zastávka trvala 2,8 sekundy, což je solidní výkon mechaniků. Na trať se ale vrátil velmi těsně za Péreze. Red Bullu tak vyšel undercut. Poté překonal Gaslyho, který stavěl až později – zajímavé je, že ho překonal přesto, že měl i Gasly otevřené DRS. Tím ale zábava pro argentinského pilota skončila. V cíli závodu ztratil na Péreze něco přes dvě sekundy.

Nico Hülkenberg Haas nadále bojuje. Teoreticky s Williamsem, který sice ztrácí hodně bodů, ale stačí jeden závod, jako bylo Baku, a vše může být jinak, ale především s RB, na který nyní ztrácí jen 3 body. A je to zásluhou Hülkenberga, který dokázal získat první body od GP Velké Británie. Je škoda, že se za volant druhého vozu vrátil Magnussen. Nic proti němu, ale docela rádi bychom viděli další srovnání Bearmana s Hülkenbergem. O výsledku z velké části rozhodl už v sobotu, kdy zajel šestý nejrychlejší čas. Samozřejmě mu pomohly problémy jezdců Ferrari... V závodě pak jezdce Haasu zdolali právě jezdci Ferrari, ale také Alonso, který stavěl o 4 kola dříve a provedl tak velký undercut.

Fernando Alonso Alonso dokázal v kvalifikaci využít zaváhání Ferrari, ale také porazil oba jezdce Williamsu, na jejichž úkor postoupil do Q3. V závodě měl solidní strategii a dojel si pro 4 body. Aston Martin je v poměrně exkluzivní pozici. V šampionátu je v území nikoho a může se tak soustředit na příští rok. Každý bod ale zvyšuje „jistotu".

Pokračování 8 / 13 Poražení Závod nedokončil Alex Albon (přehřívání vozu) a Kevin Magnussen (odstoupení) Poražení: Lewis Hamilton

Sergio Pérez

Ferrari

FIA

Daniel Ricciardo

Lewis Hamilton Lewis Hamilton se v Singapuru připravoval na své působení u Ferrari... Ale teď vážně. Jeho strategie byla eufemisticky řečeno nedobrá. Startoval na měkkých pneumatikách (společně s Ricciardem). Možná se u Mercedesu nechali zlanařit starty Norrise... pokud by se Hamilton na startu díky měkkým pneumatikám posunul alespoň na druhé místo, byl by hrdinou. Ale to se nestalo. Do boxů musel už po 17 kolech, takže měl pak zhruba o 10 až 13 kol horší pneumatiky než špička, která tak neměla problém ho předjet. V cíli z toho bylo až šesté místo.

Sergio Pérez Před dvěma lety Pérez v Singapuru vyhrál. V Baku předvedl velmi dobrý výkon (když odmyslíme nehodu v závěru). Letos byl jeho závod definován už v sobotu, kdy v kvalifikaci vypadl v Q2 a skončil 13. „V Q2 jsem byl ale pomalejší, měl jsem pocit, že mi to více klouže, nemohl jsem dostat teplotu do pneumatik. Bylo to velmi, velmi složité odpoledne," řekl Pérez. „V Q2 jsem měl problémy s brzdami a pneumatikami. Myslím, že brzdy byly až příliš horké. A pneumatiky byly špatné, v těch dvou pokusech, co jsem zajel, jsem neměl absolutně žádnou přilnavost." Pérez měl solidní start a dostal se na 10. místo. Překonal ho Sainz, on sám se přes boxy dostal před Colapinta. Po nehodě v Singapuru to znamená, že ve dvou posledních závodech dovezl Pérez do cíle jen jeden bod, což samozřejmě výrazně pomáhá McLarenu v Poháru konstruktérů. Na druhou stranu je potřeba ocenit, že Pérez vůbec dojel. V závodě měl problém se zařízením na pití.

Ferrari Jezdci Ferrari si sice polepšili, ale Scuderia měla v Singapuru určitě větší ambice. Výsledek navíc ovlivnil i situaci v šampionátu. Red Bull navýšil náskok – což ale Ferrari příliš mrzet nemusí, protože mezi druhým a třetím místem asi není tak velký rozdíl – méně peněz z komerčních práv je kompenzováno větším množstvím času v aerodynamickém tunelu. Ferrari ale bylo po Monze ve hře o titul (ztrácelo jen 39 bodů). Ve hře je samozřejmě i nadále, ale lídr šampionátu nyní vede už o 75 bodů.

FIA FIA opět nastolila téma a odvedla pozornost od dění na trati. Tentokrát byly „výhybkou" vulgarity a trest pro Verstappena. Jedná se o dost emotivní téma, kvůli kterému to FIA schytává ze všech stran. Realita je ale taková, že pravdu mají tak trochu všichni... Pro děti jsou jezdci F1 vzory a neměli by je slyšet mluvit vulgárně. Do (relativně) nedávna to nebyl problém. Komunikaci vybírala FOM a vulgarity vypípala. Díky F1 TV jde ale živě vše... Je otázkou, zda chtít po jezdcích, aby si dali při maximální úrovni adrenalinu a frustrace pozor na ústa – vlastně by jen stačilo, aby si dali pozor na prsty. Pokud jezdec nezmáčkne tlačítlo na volantu, tak slyší svá slova jen on sám. Něco jiného jsou samozřejmě tiskové konference. Ty ale zase asi mnoho dětí živě nesleduje...

Daniel Ricciardo Daniel Ricciarco odjel zřejmě svůj poslední závod a přestože zajel nejrychlejší kolo závodu a stal se Jezdcem dne, mezi vítěze ho samozřejmě zařadit nemůžeme. Australan dojel poslední, ale stavěl třikrát. Už před svou třetí zastávkou kvůli zajetí nejrychlejšího kola ale byl na chvostu pole. Za sebou měl jen Magnussena, který měl defekt... Ricciardo startoval ze 16. pozice, zatímco Cunoda z osmé. Pokud se podíváme na ideální kola, byl Japonec o 8 desetin sekundy rychlejší... Ricciardo s Cunodou prohrál kvalifikační souboje v poměru 12:6. V závodě mu ale nepomohla ani strategie. Společně s Hamiltonem byli jediní, kteří startovali na měkkých pneumatikách a stejně jako Britovi, ani Ricciardovi to nepomohlo v posunu vpřed...

