Vítězové a poražení po Grand Prix São Paula 2024

Max Verstappen

Letošní přestupný rok má celkem 8784 hodin. V neděli jsme viděli 2 hodiny, které byly pro letošní titul mezi jezdci zřejmě nejdůležitější.

Pochopitelně je to nadsázka, ale... Lando Norris měl před závodem ztrátu 44 bodů. Max Verstappen startoval formálně ze 17. místa. Pokud by se závod dojel tak, jak odstartoval, snížil by Norris ztrátu na 19 a v případě zajetí nejrychlejšího kola dokonce na 18 bodů a v Las Vegas by se mohl dostat do vedení.

Samozřejmě bylo jasné, že Verstappen má více než reálnou šanci se dostat na body. Jenomže nakonec to dopadlo úplně jinak a Verstappen svůj náskok navýšil o 18 bodů (v závodě).

Verstappenovi pomohla souhra okolností. Měl nový motor a pršelo. Poté, co déšť zesílil a boural Franco Colapinto, byl závod zastaven červenými vlajkami. Zatímco Norris přezul po 28 kolech, Verstappen mohl po 32 kolech přezout na startovním roštu zdarma. Jeho a jezdce Alpine to vyneslo vzhůru. Kromě toho měl Verstappen dostatek nových sad přechodných pneumatik, takže mohl oba stinty odjet na nových pneumatikách – což byl případ většího počtu jezdců ale z (konečné) první desítky jen Verstappena, Gaslyho a Hamiltona.

Po posledním restartu po nehodě Sainze se Verstappen ujal vedení, když předjel Ocona a během 27 kol si vyjel náskok téměř 20 sekund. V průběbu těchto 27 kol Verstappen 14krát posunul čas nejrychlejšího kola závodu.

Verstappen i jezdci Alpine měli štěstí, ale v tomto případě platilo, že mu šli hodně naproti.

Verstappen startoval ze 17. místa, i když prakticky z 15., protože dva sloty (Albon, Stroll) byly volné.

Už po startu byl 11. Poté začal předjíždět:

2. kolo: Hamilton (10. místo)

5. kolo: Gasly (9. místo)

6. kolo: Alonso (8. místo)

10. kolo: Piastri (7. místo)

11. kolo: Lawson (6. místo)

Poté se už zasekl za Leclercem. Soupeři před ním (včetně Leclerca), ale zajeli do boxů a poté přišly červené vlajky.

Verstappen předvedl skvělý a bezchybný výkon, o kterém se bude ještě hodně dlouho mluvit.



Foto: Getty Images / Mark Thompson