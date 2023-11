Vítězové a poražení po Grand Prix São Paula 2023

Další vítězství Verstappena, napínavý soubor Péreze a Alonsa i nejhorší forma Mercedesu za posledních 13 let.

Fernando Alonso a Aston Martin Heroický výkon ve správnou dobu. Astonu Martin se v poslední době nedařilo, propadal se pořadím v šampionátu a totéž platilo pro Alonsa. Kromě toho se objevila řada spekulací. V Brazílii se Aston Martin vrátil ke starším dílům, které kombinoval s některými novějšími. Na úspěch zadělal už v pátek, kdy vyslal své jezdce na konec boxové uličky jako první. To jim pomohlo ve zhoršujících se podmínkách získat druhou řadu. V závodě Alonsovi hodně pomohl Lewis Hamilton. Dvakrát zdržel Péreze, který tak dostihl Alonsa ve dvou případech později. Ve druhém stintu se Alonso mohl spolehnout na čerstvější pneumatiky (stavěl o pět kol dříve). V závěru závodu ale měli oba pneumatiky podobně staré – ačkoliv Alonso nasadil nové a Pérez již použité. Alonso odolával 14 kol. V předposledním kole se před něj Pérez dostal. Alonso ale využil v posledním kole Pérezův trochu horší průjezd úvodními zatáčkami a ve druhé DRS ho znovu předjel. Alonso trochu zastínil výkon Lance Strolla, který ale také odjel velmi dobrý závod. Do cíle dojel jen asi 6 sekund za Pérezem. Aston Martin nyní ztrácí 21 bodů na McLaren, což je ale dva závody před koncem i s ohledem na formu McLarenu hodně. Ale uvidíme... V tabulce vidíte náskok Alonsa na Péreze od zastávek v boxech po 69. kolo (v dalším kole Pérez Alonsa předjel). Kolo Rozdíl (s) Kolo Rozdíl (s) 48 3,300 59 0,357 49 2,695 60 0,484 50 2,252 61 0,620 51 1,640 62 0,717 52 1,044 63 0,703 53 1,007 64 0,535 54 1,042 65 0,691 55 0,471 66 0,575 56 0,662 67 0,761 57 0,654 68 0,517 58 0,491 69 0,274

Max Verstappen Moc se o tom nemluví, ale pokud by Red Bull v Singapuru nezaváhal, mohl dost možná Verstappen vyhrát už 16krát v řadě! Na kdyby se sice nehraje, ale to nic nemění na tom, že Verstappen předvádí nejdominantnější sezónu v historii F1. Red Bull nemá problémy se spolehlivostí a Verstappen nedělá chyby. Jedinou vadou na kráse je fakt, že Verstappen občas nevyhraje kvalifikaci. V závodě pak ale projevuje trpělivost a vyzrálost a první pozici si vezme zpět. To ale nebyl případ Brazílie, kde Verstappen vedl od prvního kola a na první pozici pustil Norrise jen během zastávek v boxech. Kdyby ho Norris nepřipravil o bod za nejrychlejší kolo, odjel by z Brazílie s plným počtem bodů (ne že by je ještě potřeboval).

Sergio Pérez Péreze jsme dali mezi vítěze, protože nás už nebavilo ho dávat mezi poražené. Ale teď vážně... Pérez si to zaslouží už jen tím, že společně s Alonsem předvedli skvělé závodění. Mexičan sice dojel čtvrtý a nedokázal ve finále Alonsa překonat, ale v posledních pár závodech předvádí mnohem lepší formu. Je škoda, že v Mexiku boural, protože by patrně i tam podal dobrý výkon. Pérez navíc bojuje s Hamiltonem o druhou pozici. Po nehodě v Mexiku to začalo být vážné. V Brazílii se ale Mercedes trápil a Pérez navýšil náskok o dalších 12 bodů.

Lando Norris Pokud má Max Verstappen první místo v podstatě rezervované, druhé místo je maximum. Lando Norris se po restartu pár kol držel Verstappena. Na sociálních sítích kolují vtipy, že se stal prvním jezdcem v letošní sezóně, který aktivoval DRS za Verstappenem. Tak to asi úplně není, ale na tom nezáleží. Norris po pár kolech začal ztrácet, ale o to více se mohl soustředit na dojetí na druhé pozici. V závěru využil trochu čerstvějších pneumatik a zajel i nejrychlejší kolo závodu. Druhý byl Norris navíc také ve sprintu, což znamená, že získal nejvíce bodů v sezóně. Jen to vítězství stále chybí...

Júki Cunoda Cunoda v závodě drobně chyboval a pomohlo mu odpadnutí soupeřů. Přesto v závodě i ve sprintu získal solidní body. AlphaTauri se díky tomu odpoutala od Alfy Romeo a Williams není daleko.

Pierre Gasly Oba jezdci Alpine těžili z vypadnutí soupeřů, ale předvedli i solidní výkon a oba dojeli na bodech. Gasly navíc bojoval s jezdci Mercedesu a Sainzem. Na Španěla nakonec ztratil 6 sekund, ale Hamiltona i Russella (který později odstoupil) dokázal předjet na trati.

Poražení Leclerc do závodu neodstartoval. V závodě skončilo pět jezdců: Albon, Magnussen (následky nehody), Russell (přehřívání vozu) a oba jezdci Alfy Romeo (odstoupení). Poražení Charles Leclerc

Mercedes

Účastníci úvodní nehody

Alfa Romeo

Charles Leclerc Ferrari mohlo využít problémů Mercedesu a výrazně ukrojit z jeho náskoku. Leclerc ale v zahřívacím kole boural. Monačan měl přitom startovat z první řady. Podle všeho šlo o důsledky technického problému. „Jel jsem do zatáčky, nejdřív jsem ztratil posilovač řízení a pak se z bezpečnostních důvodů vypnul motor,“ vysvětlil Leclerc. „Neměl jsem nad autem žádnou kontrolu.“ Pokud by Leclerc závod odjel, je otázkou, zda by mohl porazit Norrise. Pokud by ale dojel na třetím nebo čtvrtém místě, mohlo se Ferrari dotáhnout na Mercedes. Takhle za víkend snížili ztrátu jen o dva body na současných 20 bodů.

Mercedes Toto Wolff uvedl, že šlo o nejhorší výsledek Mercedesu v jeho novodobé historii – tedy za posledních třináct let. V předešlých závodech byl Mercedes druhý nejrychlejší a vlastně hrál roli, kterou měl v Brazílii McLaren. Na Interlagosu, kde tým získal zatím poslední vítězství, ale nebyl nikde... Russell nedokončil kvůli přehřívání vozu, Hamilton dojel na osmém místě. Kdyby nevypadlo několik soupeřů, dojel by mimo body. Mercedes zatím neví, v čem je problém. Měl špatnou maximálku, v zatáčkách klouzal. Může to být špatným nastavením ve sprintovém víkendu, kde měly týmy k dispozici jen jeden trénink. Russell před víkendem varoval, že na Interlagosu mohou být opět problémy s opotřebením desek. Hamilton si po závodě stěžoval na nefunkční podlahu. Je tedy otázkou, zda Mercedes nenastavil světlou výšku konzervativně, aby se neopakovala situaci z Austinu.

Účastníci úvodní nehody V úvodní nehodě „skončil“ závod pro čtyři jezdce. Albon a Magnussen skočili hned. Jezdci Haasu startovali z relativně nadějných pozic – 11. a 12. místa. Albon byl hned za nimi. Sportovní komisaři nikoho nepotrestali, což bylo správné rozhodnutí. Šlo o typický incident z prvního kola. Na Interlagosu vše komplikuje blízká zeď. Hülkenberg se vyhýbal Magnussenovi a měl kontakt s Albonem, který pak byl ve voze pouhým pasažérem. Vozy Piastriho a Ricciarda byly poškozené. Oba sice v závodě pokračovali, ale se ztrátou kola. Mohli doufat v další safety car, ale ten nevyjel. Piastri se alespoň mohl učit – Interlagos, na kterém jel poprvé, a práci s pneumatikami. Ricciardo si přitom pochvaloval velmi dobrou rychlost. Pokud by neměl poškozený vůz, mohl i po startu z nižší pozice bodovat. Bohužel měl smůlu, když jeho vůz trefily zbytky pneumatiky.

