Vítězové a poražení po Grand Prix Nizozemska 2023

Jestli bychom ale měli něco vypíchnout, pak to byl Alonsův start. Ve třetí zatáčce to vzal vnitřkem. Před zatáčkou byl vedle Albona, kterého se tak zbavil, a navíc předjel Russella. Když pak začalo pršet, předjel ve druhém kole i Norrise.

Lawsona čekají i další závody. Ricciarda určitě neuvidíme v Monze a nejspíše ani v Singapuru. Dalšího jezdce AlphaTauri nasadit už nemůže – mohla by využít jen De Vriese, ale to Marko popřel.

Alexander Albon v Poháru konstruktérů upevnil sedmé místo. To není překlep! Body pro Williams zatím získává jen on. Před závodem měl stejný počet bodů jako Haas, ale díky lepším výsledkům byl průběžně sedmý. Nyní v šampionátu Haasu odskočil.

Sergio Pérez

Sergio Pérez měl další špatnou kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že jezdí v Red Bullu, tak se dá říct, že každá kvalifikace, ve které se nedostane alespoň do druhé řady, je špatná.

Pérez startoval ze sedmého místa. V úvodu byl ale první, kdo zajel do boxů pro přechodné, což ho dostalo do vedení. Red Bull mu ale vedení po chvíli zase odebral, když ho naopak nechal na trati na přechodných nejdéle. Christian Horner argumentoval tím, že jezdci Red Bullu byli na prvních dvou místech, a pokud by Pérez stavěl první, soupeři by provedli undercut na Verstappena a ten by se nejspíše propadl na čtvrté místo.

Je to sice logické ale i trochu úsměvné vysvětlení, protože můžeme jen hádat, zda by Verstappen oba soupeře předjel za dvě či tři kola. Nepředstavovalo by to problém, možná jen větší riziko.

Pérez se poté držel na druhém místě. V boxech ale překročil rychlost o 0,8 km/h, za což dostal penalizaci 5 sekund. Je to přísný trest? Gasly dostal stejný trest za překročení rychlosti jen o 0,1 km/h!

Pérezovi se penalizace přičetla k výslednému času a odsunula ho tak na čtvrté místo.

Navíc měl při jízdě do boxů kontakt se zdí. Díky červeným vlajkám mohl tým poškození opravit.



Foto: Getty Images / Peter Fox