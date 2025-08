Vítězové a poražení po Grand Prix Maďarska 2025

Část 1 / 12



Vítězové Na stupně vítězů se dostali Lando Norris, Oscar Piastri a George Russell. Nejrychlejší kolo závodu zajel George Russell. Nejrychlejší zastávku měl McLaren – Norrise i Piastriho přezuli za 1,94 s. Vítězové Lando Norris a McLaren

George Russell

Fernando Alonso a Aston Martin

Gabriel Bortoleto

Liam Lawson

Pokračování 2 / 12 Lando Norris a McLaren V sobotu oběma jezdcům vypálil rybník (ve kterém se pak utopil) Charles Leclerc. Norris startoval ze třetího místa, ale na startu se propadl na pátou pozici. Hned po pár kolech si ale poradil s Alonsem. Norris jel na jednu zastávku, což byla legitimní i když trochu riskantní strategie, o které před startem mluvilo i Pirelli. Strategie ho vynesla na první místo a to udržel až do cíle. Strategie se dvěma zastávkami sice byla rychlejší, ale Piastrimu se nepodařilo Norrise předjet a na rozdíl od loňského roku, kdy se Norris dostal před Piastriho díky undercutu, tentokrát nepřišel příkaz k prohození pozic (ne že bychom po něm volali). Norris paradoxně vděčí za vítězství nejen své dobré rychlosti a práci s pneumatikami, ale také Leclercovi a svému horšímu startu. Pokud by kroužil druhý za vedoucím Piastrim, je téměř jisté, že by oba jezdci jeli stejnou dvozastávkovou strategii. McLaren získal další double a 200. vítězství.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Pokračování 3 / 12 George Russell Pódium spadlo Russellovi tak trochu do klína. Ale štěstí přeje připraveným. Russell sice nebyl se svou kvalifikací spokojený, ale čtvrté místo na startu bylo solidním výsledkem. Na čtvrtém místě by Russell dojel i do cíle, ale Leclerca potkaly záhadné problémy a jezdec Mercedesu měl snadnou práci. Po Spa si oba jezdci stěžovali, že se vůz v poslední době špatně řídí. Tým se vrátil ke staršímu zadnímu zavěšení a minimálně na Hungaroringu to pomohlo. A pomohly také trochu chladnější podmínky. Ocenit je potřeba rovněž Antonelliho. Desáté místo asi není to, co by si před víkendem představoval, ale byl to posun o pět míst oproti startu. Antonelli jel na jednu zastávku a stavěl dost brzy (po 21 kolech). Přesto za sebou dokázal udržet Hadjara (stavěl po 33 kolech) a Hamiltona (stavěl po 42 kolech), kteří měli čerstvější pneumatiky.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pokračování 4 / 12 Fernando Alonso a Aston Martin Astonům Hungaroring sedl. Oba vozy zajely skvělou kvalifikaci. Alonso se po startu dostal na čtvrté místo, ale bylo zřejmé, že před Norrisem pozici neudrží. V Maďarsku se hůře předjíždělo a Verstappen, Hamilton nebo Antonelli se trápili na nižších pozicích. Přesto je páté místo pro Alonsa a sedmé pro Strolla příjemným překvapením. Když odmyslíme Spa, tak se Astonu v poslední době celkem daří. Překvapení byli svou formou také u Astonu Martin. Budou ji muset analyzovat. Vždy se samozřejmě lépe analyzuje dobrá forma než ta špatná. Aston Martin během týdne zažil oboje. 16 bodů z Maďarska je největší letošní přísun bodů a Aston Martin to vrací do hry o páté místo v šampionátu. Ale bude to napínavé. Sauber na něj ztrácí jen bod, Racing Bulls 7 bodů.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Pokračování 5 / 12 Gabriel Bortoleto Bortoleto poráží zkušenějšího Hülkenberga v kvalifikacích ale začíná se mu dařit také v závodech. Je zřejmé, že se Bortoleto zlepšuje, ale především se v poslední době zlepšil vůz. Pokud jedete v Sauber, startujete sedmý a dojedete šestý a nikdo před vámi neodstoupí, je to velký úspěch! Bortoleto startoval ze sedmé pozice ale na startu se dostal před Strolla na šesté místo. Stejně jako Alonso jel na jednu zastávku v boxech a do cíle dojel šestý za svým manažérem.

Foto: Getty Images / Joe Portlock

Pokračování 6 / 12 Liam Lawson Lawsonovi se v poslední době začíná trochu více dařit. Osmé místo v Maďarsku bylo výsledkem solidního závodu s jednou zastávkou, ve kterém za sebou v závěru závodu udržel Verstappena.

Foto: Getty Images / Joe Portlock

Pokračování 7 / 12 Poražení Závod nedokončil Oliver Bearman, který musel odstoupit Poražení: Oscar Piastri

Charles Leclerc

Red Bull

Lewis Hamiton

Alpine

Haas

Pokračování 8 / 12 Oscar Piastri Startujete druhý, váš týmový kolega se propadne na trati, kde se hůře předjíždí. Neuděláte žádnou chybu a stejně dojedete druhý za svým týmovým kolegou. Piastri doplatil na odlišnou strategii Norrise a možná i na to, že McLaren je sice rychlý za všech podmínek a na všech tratích, ale pokud jede na čistém vzduchu. Při jízdě za jiným vozem je to trochu horší. Při souboji o titul se body zdvojnásobují. Piastri mohl navýšit náskok o 7 bodů, místo toho je o 7 bodů nižší než po Spa.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Pokračování 9 / 12 Charles Leclerc Charles Leclerc byl v Maďarsku plný překvapení. Nejdříve získal pole position. Trochu mu k tomu pomohly měnící se podmínky, ale také brzký výjezd z boxů. Poté překvapil tempem v prvních dvou stintech, které bylo skvělé. Po druhé zastávce pak překvapil velkým propadem. Pokud srovnáme časy Leclerca a Piastriho, byl Monačan po zastávce jezdce McLarenu v průměru o 1,7 sekundy pomalejší. Podle Ferrari měl Leclerc problém se šasi. „Když říká šasi, je to proto, že to nemá nic společného s pohonnou jednotkou. Teď přesně nevíme, co se stalo,“ řekl Vasseur, kterého cituje The Race. Podle George Russella mohl mít Leclerc problémy s opotřebením kluzné desky, což může vést k diskvalifikaci. Proto mu tým zvýšil tlaky v pneumatikách a upravil režim motoru. Je pravdou, že Ferrari mělo v této oblasti na začátku sezóny problémy. Hamiltona dokonce diskvalifikovali v Číně. V dalších závodech pak muselo Ferrari jezdit s konzervativnějším nastavením.

Foto: Getty Images / Joe Portlock

Pokračování 10 / 12 Red Bull Red Bull měl špatný pátek. Tradiční zmrtvýchvstání ale tentokrát nepřišlo. Rudí býci věří, že šlo o jednorázovou záležitost, které hodně napomohly vlastnosti Hungaroringu. Fanoušci Verstappena věří, že má Red Bull pravdu, protože dalším závodem je na konci měsíce jeho domácí grand prix v Zandvoortu. Verstappen skončil v kvalifikaci na osmém místě. Po startu se propadl za Liama Lawsona, ale poté se dokázal propracovat na sedmé místo. Po první zastávce se dostal do provozu. Druhý stint Verstappen natáhl. V boxech byl po 48 kolech. Na trať se vrátil za Lawsonem, který sice měl starší pneumatiky, ale ne o tolik. Verstappen ho nedokázal předjet a dojel devátý. Cunoda měl špatnou kvalifikaci. Pro prostřední stint dokonce nasadil jako jediný měkké pneumatiky (někteří jezdci je měli pro první stint). Nebyla to tak úplně volba... Cunoda měl poškozené přední křídlo, dokonce mu odpadla klapka. Po penalizaci pro Gaslyho skončil na 17. místě. Jeho rychlost v porovnání s Verstappenem ale nebyla špatná. Chce to především zapracovat na kvalifikacích.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Pokračování 11 / 12 Lewis Hamilton Trápení Lewise Hamiltona pokračuje. Po špatné kvalifikaci samozřejmě jeho šance na dobrý výsledek nebyly velké. Na Hungaroringu se dá předjíždět, ale musíte mít výhodu v podobě mnohem rychlejšího auta nebo čerstvějších pneumatik. Hamilton a Gasly odstartovali na tvrdých pneumatikách. Jezdec Ferrari na nich odjel 42 kol. Před zastávkou byl sedmý, po zastávce se propadl na 16. místo. Nakonec se dokázal propracovat na 12. pozici, což bylo místo, ze kterého startoval...

Foto: Getty Images / Clive Rose

Pokračování 12 / 12 Alpine Vozy Alpine skončily poslední. Jejich startovní pozice (14. a 16. místo) nedávaly příliš velké šance na dobrý výsledek. Colapinto v prvním kole ztratil 4 pozice (nejvíce ze všech). Stěžoval si na přilnavost zadních pneumatik. Gasly startoval na tvrdé směsi. V závodě pak dostal penalizaci 10 sekund za kolizi se Sainzem.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli