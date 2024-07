Vítězové a poražení po Grand Prix Maďarska 2024

Část 1 / 11



Vítězové Na stupně vítězů se v Maďarsku dostali Oscar Piastri, Lando Norris a Lewis Hamilton. Nejrychlejší zastávku měl RB, který Ricciarda přezul za 2,01 s. Vítězové ​Oscar Piastri a bodové konto McLarenu

Lewis Hamilton

Neděle Sergia Péreze

Júki Cunoda

Pokračování 2 / 11 ​Oscar Piastri a bodové konto McLarenu Tenhle maďarský guláš byl tedy hodně hořký! A to u McLarenu, Red Bullu, RB a v sobotu také u Mercedesu. Ale začněme tím pozitivním... Poté, co Lando Norris získal své první vítězství, byl Oscar Piastri horkým kandidátem na dalšího jezdce, který letos vyhraje závod a získá první vítězství. Nahrávala tomu zejména letošní forma McLarenu. V Maďarsku se dočkal. Piastri měl velmi dobrou kvalifikaci, kdy se letos podruhé a poprvé od Monaka dostal do první řady. Klíčový byl start. Piastri byl v první zatáčce přiměřeně agresivní a dostal se před Landa Norrise. Nezanedbatelně mu pomohl Max Verstappen, který se na startu dostal před Landa Norrise, ale následně pozici vrátil, aby se vyhnul penalizaci. To byl docela důležitý moment, protože když se Norris dostal na druhé místo, měl už Piastri náskok přes 2 sekundy. Postupně pak rostl až na 3,5 sekundy, což McLarenu uvolnilo ruce a umožnilo mu to povolat do boxů Norrise jako prvního. Piastri je rychlý jezdec s chladnou hlavou, ale jeho slabinou byla trochu horší práce s pneumatikami. V Maďarsku si ale vedl velmi dobře a kromě jedné chyby (která ale byla nakonec dost zásadní) si vedl velmi dobře a dojel si pro první vítězství. McLaren přeskočil Ferrari v šampionátu a dotahuje se na Red Bull. Na lídra šampionátu nyní ztrácí 51 bodů a v posledních třech závodech snížil ztrátu o 42 bodů! A není to dáno tím, že by měl Red Bull nějaké velké technické problémy apod. McLaren má formu....

Foto: Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Pokračování 3 / 11 Lewis Hamilton Formule 1 má za sebou závody na tratích, na kterých je Lewis Hamilton tradičně úspěšný. Po vítězství v Silverstonu získal v Maďarsku třetí místo a 200. pódium v kariéře. Hamilton si jel v Maďarsku tak trochu vlastní závod. Nebyl ve hře o vítězství a ani pódium. Pomohl mu undercut a „antiundercut“ na Verstappena. V prvním případě se dokázal dostat před jezdce Red Bullu, ve druhém uhájit pozici. Hamilton také těžil z toho, že se na Hungaroringu nedalo dobře předjíždět – s výjimkou situací, kdy měl jezdec výrazně čerstvější pneumatiky. V posledním stintu došlo k útoku Verstappena a k vzájemnému kontaktu. Podle sportovních komisařů nebyl nikdo z jezdců jasným viníkem, a tak nikoho nepotrestali.

Foto: Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Pokračování 4 / 11 Neděle Sergia Péreze Sergio Pérez v sobotu boural. Další škoda, další zbytečné výdaje v rámci rozpočtového stropu a hlavně další špatná startovní pozice. Pérez by měl správně startovat do 5. místa – může být poražen Verstappenem a jezdci McLarenu a případně i někým jiným. Páté místo je ale to, co tým potřebuje a co by měl s RB20 dosáhnout. Naposledy ale z podobné pozice startoval v Miami. Od té doby: 11-16-16-11-8-20-16. V závodě se ale Pérezovi dařilo a jeho tempo bylo i v porovnání s Verstappenem dobré. Startoval na tvrdé směsi, poté přezul dvakrát na střední směs. Vzhledem k tomu, že v kvalifikaci skončil už v Q1, měl zásobu čerstvých pneumatik. Jeho hlavním soupeřem byl George Russell. Na startu se jezdec Mercedesu dostal před něj, ale poté Pérez provedl undercut. Russell byl mimochodem dobrou referencí toho, co bylo možné. Pérez nakonec dojel na sedmém místě, což bylo asi maximum možného. Pomůže mu to si udržet sedačku? Důležitý bude závod ve Spa. Pérez ukázal jistý záblesk možného zlepšení. Ve Spa potřebuje dobrý a bezproblémový závod. Jeho body potřebuje tým více než kdy jindy.

Foto: Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Pokračování 5 / 11 Júki Cunoda Cunoda v kvalifikaci boural, ale měl štěstí, že si opravy nevyžádaly start z boxů. Na startu byl na desátém místě. V závodě jako jediný stavěl jen jednou. Po 29 kolech na střední směsi odjel 41 kol na tvrdých pneumatikách, což bylo ze všech jezdců nejvíce. V závěru za sebou Cunoda udržel Lance Strolla a dojel si pro dva body. Jsou to hodně důležité body pro tým, protože na RB se dotahuje Haas. Ten ale v Maďarsku nebodoval.

Foto: Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Pokračování 6 / 11 Poražení Závod nedokončil Pierre Gasly, který odstoupil kvůli problému s hydraulikou. Poražení: Lando Norris

Boxová zeď McLarenu

Max Verstappen

Haas

Daniel Ricciardo

Pokračování 7 / 11 Lando Norris Lando Norris dojel druhý, takže získal důležité body pro tým. Pokud však získáte pole position a dojedete druhý, tak to samozřejmě obvykle úspěch není. Norris musel před sebe pustit Piastriho, o čemž ještě bude řeč, ale závod si pokazil sám nepovedeným startem. To je bohužel asi jediná jeho (a týmu) slabina. Na začátku sezóny (do Monaka) měl Norris v podstatě neutrální starty. Obvykle si udržel pozici. V posledních závodech ale v prvním kole ztrácel. Závod Startovní rošt Po prvním kole Kanada 3 3 Španělsko 1 3 Rakousko 2 2 Velká Británie 3 4 Maďarsko 1 3

Pokračování 8 / 11 Boxová zeď McLarenu Týmy občas do závodů zasáhnou a jezdcům dají příkaz, aby si vyměnili pozice. Obvykle se tak děje v případě, kdy má jeden z jezdců čerstvější pneumatiky a tedy větší šanci zdolat soupeře vpředu. Tvrdou týmovou režii, kdy se musel jezdec vzdát výsledku, aby kolega získal více bodů kvůli boji o titul, jsme už poměrně dlouho neviděli. McLaren se ale dostal do nepříjemné situace sám. Pohled Landa Norrise byl celkem jasný – na kontě má jen jedno vítězství a (před Maďarskem) 4 druhá místa. Chtít po jezdci formule 1, aby se vzdal vítězství, je asi jako půjčit manželce platební kartu do obchodního centra před Vánocemi a chtít, aby neutrácela. Norris zajel v obou případech k mechanikům dříve. Pokud jsou jezdci těsně za sebou, povolá tým obvykle vedoucího jezdce, aby do souboje nepromluvil uměle pomoci zastávky v boxech. Pokud je rozestup větší, může být povolán dříve druhý jezdec, aby zabránil soupeři v undercutu. To se stalo při první zastávce. Norris stavěl jako první, aby pokryl Hamiltona. Rozdíl mezi jezdci McLarenu byl asi 3,5 sekundy. Po zastávce se Norris vrátil na tratil bezpečně před Hamiltonem. Teoreticky si také zabezpečil pozici před Verstappenem. Piastri týmu k „chaosu“ poměrně dost pomohl. Ve 33. kole chyboval a ztratil 2 sekundy ze svého náskoku. Hamilton měl pro závod dvě nové sady tvrdých pneumatik a jednu středních. Jezdci McLarenu měli jen jednu novou sadu středních, kterou nasadili pro start. Tvrdou měli jen jednu použitou. Hamilton stavěl po 40 kolech a nasadil podruhé tvrdou. McLaren na to nemohl reagovat hned, protože odjet 30 kol na střední směsi by bylo riskantní. Ve 45. kole měl Norris náskok 5,2 s na Verstappena a 7 sekund na Hamiltona, který byl navíc za Sainzem (který stavěl podruhé až později). McLaren mohl ještě počkat, nebo mohl povolat Piastriho jako prvního. Čistě z pohledu pneumatik postupoval správně – jednoznačně pokryl Hamiltona. Náskok 7 sekund byl sice stále velmi bezpečný, ale víme, že zastávky v boxech nemusí být vždy ideální. Současně neuspěchal zastávku Piastriho, který měl náskok 9 sekund na Hamiltona. Pozdější zastávka znamenala, že měl Piastri kratší závěrečný stint na (použitých) středních pneumatikách. Norris se vrátil na trať se ztrátou zhruba 21,5 sekundy na Piastriho, což odpovídá ztrátě při zastávce v Maďarsku. Piastri nestavěl o kolo později, jak je obvyklé, ale o dvě kola později. Náskok na Norrise se v té době snížil na cca 18,5 sekundy. V tu chvíli už bylo zřejmé, že se Australan propadne za něj. Pokud by stavěl o kolo dříve, bylo by to těsné. Rozdíl byl lehce přes 20 sekund. Z hlediska pneumatik to bylo správné rozhodnutí, z hlediska týmů katastrofa. McLaren pak musel Norrise přemlouvat, aby Piastriho pustil, navíc vypadá dost trapně, když jezdec pouští na rovince týmového koledu do čela závodu. Tým už neměl nástroje, jak do situace zasáhnout – pokud by Piastri přišel o první místo při první zastávce, tak by samozřejmě mohl tým oba jezdce prohodit při druhé zastávce. Na sociálních sítích se samozřejmě objevily diskuse, zda to nebude McLaren mrzet v boji o titul. Norris na Verstappena ztrácí 76 bodů, což je hodně. Na druhou stranu by Norrisovi stačilo stahovat 7 bodů na víkend, aby Verstappena překonal. A to už tak moc není.

Pokračování 9 / 11 Max Verstappen Verstappena dohnal tak zvaný podominantní syndrom. Pokud kroužíte na čele s náskokem 10 sekund, nepotřebujete ani strategii. Prostě zastavíte, když potřebujete a tak, aby to bylo bezpečné. Když ale bojujete, je každé rozhodnutí těžké a každé může znamenat problém. Také se počítá a násobí každá chyba. Dvě zastávky a dva undercuty na Verstappena. Jezdec Red Bullu byl nespokojený (eufemisticky řečeno) se svou strategií, ale základní problém byl jinde. Verstappen byl prostě pomalý. Jiní by samozřejmě brali podobně pomalý vůz všemi deseti. Na začátku sezóny nejrychlejší Red Bull ale nyní opravdu nestíhá. Zatím nepomohla ani vylepšení. Podle Helmuta Marka jim poskytla nějaký čas na kolo, ale ne takový, jaký očekávali a jaký očekával Verstappen. Pokud by Verstappen dokázal ujet Hamiltonovi, mohl tým na undercut reagovat a Hamiltona pokrýt. Náskok před zastávkou Hamiltona se ale pohyboval jen okolo 1 sekundy.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pokračování 10 / 11 Haas Haasu se v předešlých závodech dařilo, ale z Maďarska odjel bez bodu. Hülkenberg se kvalifikoval na slušnou 11. pozici, ale na startu se propadl, na což tým reagoval tím, že ho hned povolal do boxů a změnil mu strategii. Na body se ale už dostat nedokázal. Magnussen si naopak na měkkých na startu výrazně polepšil. Podle jeho slov ale Haas prostě v Maďarsku neměl potřebné tempo.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pokračování 11 / 11 Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo startoval do závodu před Cunodou, ale v cíli závodu dojel až za jezdci Astonu Martin na 12. místě. Uškodila mu strategie. Startoval na střední směsi, ale stavěl už po 7 kolech. Dvakrát pak přezouval na tvrdou směs. „Opravdu se snažím kousnout se do jazyka, ale musíte vědět, jak se cítím při první zastávce,“ řekl do týmového rádia. Po závodě Ricciardo řekl, že ho nenaštvala jen strategie ale i tým, od kterého očekával, že mu v cíli závodu řekne, že se omlouvá, že to pos****. Ale to se nestalo...

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli