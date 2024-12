Vítězové a poražení po Grand Prix Kataru 2024

Část 1 / 15



Vítězové Na stupně vítězů se dostali Max Verstappen, Charles Leclerc a Oscar Piastri. Nejrychlejší zastávku měl Red Bull, který Péreze přezul za 2,29 s. Vítězové Max Verstappen

Charles Leclerc a Ferrari

Kuan-jü Čou a Sauber

Pierre Gasly a Alpine

Fernando Alonso

Pokračování 2 / 15 Max Verstappen Verstappen se v první polovině víkendu trápil a tu druhou ovládl. Podobný scénář jsme viděli letos už několikrát, ale v Kataru byl zřejmě nejsilnější. Verstappen kvalifikaci vyhrál, i když nebyl nejrychlejší – ideální kolo Russella bylo lepší, ale nedokázal poskládat své nejlepší sektory do jednoho kola. Po kvalifikaci dostal Verstappen poněkud netradiční penalizaci a startoval druhý. Ale to mu nikterak nevadilo. Po startu se dostal do vedení a zaslouženě vyhrál. Každé vítězství má stejnou hodnotu, ale chuť z vítězství na konci sezóny přetrvává také během zimní přestávky a zlepšuje náladu všech v týmu.

Foto: Getty Images / Peter Fox

Pokračování 3 / 15 Charles Leclerc a Ferrari Leclerc tam byl a vyžil toho. Ferrari nebylo v Kataru druhým nejlepším týmem, ale Leclerc využil problémy soupeřů a dojel druhý. Do cíle dovezl klíčových 18 bodů pro šampionát. Leclerc byl po startu čtvrtý. Dostal se před Piastriho, který ho ale po pěti kolech zase překonal. Jezdec McLarenu mu ale později odpadl, protože stavěl krátce před výjezdem safety caru. Russell měl pomalou zastávku a Norris dostal obří penalizaci. Mezi vítěze lze zařadit také Ferrari. Udrželo hlavu nad vodou a do posledního víkendu sezóny jede jako uchazeč o titul. Bude to ale mít těžké. Rozdíl 21 bodů je hodně velký.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pokračování 4 / 15 Kuan-jü Čou a Sauber Chaotický závod je mlha, ze které se občas vynoří překvapivá jména. Chaotické závody také někdy přináší velkou „úmrtnost“, takže body jsou dostupnější. Sauberu tato kombinace pomohla ke skvělému výsledku, ale nebylo by fér to svádět jen na mimořádné okolnosti. Tým měl skvělou kvalifikaci. Kuan-jü Čou startoval z 12 pozice. Na startu ale o 4 pozice přišel, když se musel vyhýbat úvodní kolizi. Poté mu v průběhu závodu odpadali soupeři – vlivem kolizí a penalizací. Čou ale dokázal i předjíždět. V 15. kole se třeba dostal před Cunodu. Sauber celkově budil solidní dojem. Jeho vůz vypadal jako vůz F1 a ne F2, jak tomu bylo po většinu sezóny. Sauber získal letošní první body. Na posledním místě v šampionátu už asi nic nezmění, ale nikdy není dobré končit sezónou s nulou.

Pokračování 5 / 15 Pierre Gasly a Alpine Alpine si z Kataru odváží 10 bodů, což je druhý nejlepší výsledek v sezóně. Ocon boural hned po startu, ale Gasly se podobně jako někteří další dokázal vyhnout problémům, stavět během safety caru a tím postupovat vpřed. V závěru závodu Gasly dokázal za svými zády udržet Sainze a dojet si pro 10 bodů za 5. místo. Alpine se tak opět vrátil na 6. místo před Haas.

Foto: Getty Images / Joe Portlock

Pokračování 6 / 15 Fernando Alonso Alonso se dokázal dostat do Q3. V závodě to ale taková idylka nebyla. Španěl si stěžoval na svůj vůz a dokonce se dostal do štěrku. Nakonec ale podobně jako někteří další přežil chaos v závodě a dojel na 7. místě.

Foto: Getty Images / Joe Portlock

Pokračování 7 / 15 Poražení Závod nedokončili Nico Hülkenberg (skončil ve štěrku), Sergio Pérez (roztočil se), Lance Stroll (odstoupení), Franco Colapinto (kolize) a Esteban Ocon (kolize). Mercedes

FIA

Lando Norris a McLaren

Esteban Ocon

Nico Hülkenberg

Williams

Sergio Pérez

Liam Lawson

Pokračování 8 / 15 Mercedes Pokud startujete z pole position a dojede mimo bednu, tak je to samozřejmě vždy neúspěch – tedy pokud se na pole position nedostanete nečekaně za neobvyklých okolností (například mokrá trať). Russell se sice na pole position dostal po penalizaci Verstappena, ale jak už jsme psali, v kvalifikaci zajel nejrychlejší ideální kolo. Mercedes a zvláště Russell formu měli. Na startu se Russell propadl na třetí místo. Do boxů zajel už po 23 kolech a jeho zastávka navíc trvala 7 sekund. Kvůli tomu se propadl na sedmé místo. Následně mu někteří soupeři (Pérez, Norris) odpadli a Gaslyho dokázal předjet. Hamilton už po sprintové kvalifikaci říkal, že je zkrátka moc pomalý, což jistě nerad slyší Fred Vasseur. Ani druhá kvalifikace mu příliš nevyšla. V závodě dostal defekt a jeho závod nakonec definitivně zařízla penalizace průjezd boxy kvůli překročení rychlosti v boxech. Svůj závod chtěl Hamilton dokonce zabalit...

Foto: Getty Images / Peter Fox

Pokračování 9 / 15 FIA Rui Maques absolvoval jako ředitel závodu teprve druhý víkend a měl plné ruce práce. Kromě F1 musel zvládnout také F2 a F1 Academy. Zatímco o trestech (a že jich bylo!) rozhodují stewardi, samotné dění na trati má pod palcem ředitelství závodu. Ve 30. kole se na trati objevilo zrcátko z vozu Alexe Albona. Ředitelství závodu si nejspíše stejně jako Cunoda myslelo, že jde o bobra, který sám dříve nebo později odejde. Jinak si totiž jeho počínání vysvětlit nelze. Zrcátko je samozřejmě malé a při velké rychlosti není moc dobře z kokpitu vidět. Stalo se tak to, co se dalo očekávat – Bottas zrcátko přejel a úlomky způsobily defekt na vozech Sainze a Hamiltona. Mezi Hamiltonem a Gaslym byla mezera přes 13 sekund, ale to by na odklízeni pod VSC bylo zřejmě příliš riskantní. FIA už situaci vysvětlila. VSC nevyhlásila z důvodu, který píšeme, a pokud jde o SC: „Běžná praxe je taková, že safety car není nasazen, pokud je na trati malé množství úlomků a mimo závodní stopu. Rozsáhlé trosky po nárazu vozu do zrcátka a defekty, které se objevily krátce poté, si vynutily rozhodnutí o safety caru.“ Tady je dobré uvést, že na cílové rovince se jezdci nepohybuji jen v závodní stopě. Je docela zvláštní, že FIA, která řeší šperky nebo spodní prádlo nevzrušovalo zrcátko na trati. Ironií je, že jezdci vyjádřili obavy z odchodů klíčových osob, na což prezident FIA krátce před závodem reagoval slovy, že „jim do toho nic není“.

Foto: Getty Images / Peter Fox

Pokračování 10 / 15 Lando Norris a McLaren McLaren ovládl sprint, i když jeho závěr byl poněkud... trapný. Pokud chtěl Norris vrátit Piastrimu laskavost, dalo se to udělat i jinými způsoby. Navíc ho to může mrzet. Souboj s Leclercem o druhé místo v šampionátu je dost těsný a každý bod se může počítat. Norris měl dobrý start a dostal se na druhé místo. Pokus o undercut (který by ale zřejmě nevyšel) zhatil výjezd safety caru. Norris tak měl jedinou šanci, jak se dostat na první místo a to při restartu. To se však povede málokdy. O druhé místo nakonec Norrise připravila velká penalizace, která byla ještě znásobena tím, že přišla krátce po restartu závodu, kdy byly rozestupy mezi vozy minimální a Norris se tak propadl na poslední místo. Nakonec se dokázal dostat alespoň na 10. pozici. McLaren neproměnil mečbol a Ferrari zmenšilo ztrátu. Přesto nemusí být u McLarenu příliš frustrováni. Do Abú Dhabí si vezou solidní náskok.

Foto: Getty Images / Peter Fox

Pokračování 11 / 15 Esteban Ocon Pro Ocona skončil závod v prvním kole, kdy do něj narazil Nico Hülkenberg a Ocon pak do Colapinta. Na druhou stranu tam neměl co dělat. Vypadl už v první části, kdy Gaslyho ztratil 9 desetin. Pro Ocona to byl poslední závod za Alpine. V Abú Dhabí ho nahradí Doohan. Nečekané a trochu trpké ukončení spolupráce s jezdcem, který pro Alpine získal jediné vítězství. Ocona jsme ale letos neviděli naposledy. Po Abú Dhabí by se měl zúčastnit testu s Haasem.

Foto: Getty Images / Joe Portlock

Pokračování 12 / 15 Nico Hülkenberg Nico Hülkenberg byl další z řady jezdců, kterým se Katar nepovedl. Na startu boural s Oconem, v pozdější fázi závodu se roztočil a skončil ve štěrku. Kevin Magnussen dokázal bodovat, ale kvůli pátému místu Gaslyho má nyní Alpine k šestému místu v PK blíže.

Foto: Getty Images / Joe Portlock

Pokračování 13 / 15 Williams Další nehoda pro Williams. Tentokrát v tom byl ale Franco Colapinto nevinně. Albon se roztočil po kontaktu se Strollem, za což dostal Stroll penalizaci. Tu ale dostal také Albon za souboj s Kevinem Magnussenem. Navíc mu odpadlo zrcátko. Doufejme, že Williams má dostatek náhradních dílů (včetně zrcátek). Před Katarem měl například už jen jeden náhradní nos a Colapinto jel se starým zavěšením...

Foto: Getty Images / Joe Portlock

Pokračování 14 / 15 Sergio Pérez Sergio Pérez mohl konečně zajet solidní výsledek. Dokázal se dostat na páté místo, ale poté se roztočil. Stěžoval si, že po sešlápnutí plynového pedálu dostal příliš mnoho výkonu a na studených pneumatikách už nemohl nic dělat. Přestože byl před odstoupením na solidní pozici, jeho tempo tak skvělé nebylo. Na začátku prvního stintu ztrácel na Verstappena v průměru sekundu na kolo, v jeho druhé polovině dokonce ještě více.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pokračování 15 / 15 Liam Lawson RB odjel z Kataru bez bodu a souboj o šesté místo tak bude v Abú Dhabí sledovat z povzdálí. Současné závody jsou důležité pro Lawsona, který jede o sedačku pro příští rok a to potenciálně dokonce u Red Bullu. Cunoda se ale v Kataru kvalifikoval lépe. V závodě Cunodovi chybělo tempo, Lawson navíc dostal penalizaci. Jezdci RB a Albon v pozdější fázi závodu nasadili měkké pneumatiky, což se ale nevyplatilo...

Foto: Getty Images / Joe Portlock