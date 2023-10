Vítězové a poražení po Grand Prix Kataru 2023

Závod v katarské sauně přinesl mnoho příběhů. Verstappen získal titul, Pérez sbíral smazaná kola. McLaren zažil nejlepší víkend v sezóně a jezdci Mercedesu se srazili.

Vítězové Na stupně vítězů se v Kataru dostali Max Verstappen, Oscar Piastri a Lando Norris. Nejrychlejší zastávku měl McLaren – 1,80 sekundy je nový rekord! Vítězové Všichni jezdci

Max Verstappen

McLaren

George Russell

Alfa Romeo

Všichni jezdci Nejvíce horkým závodem v historii byla GP Bahrajnu v roce 2005. Teploměr ukazoval 42,5 °C. V Kataru jsme se k tomu ani nepřiblížili, ale přesto šlo o jeden z nejtěžších závodů v historii. Mohla za to kombinace několika faktorů – na jedné straně klimatické faktory jako vysoká teplota a velmi vysoká vlhkost vzduchu. Na straně druhé závodní parametry – kvůli fakticky povinnému počtu zastávek jeli jezdci 57 kvalifikačních kol. Sargeant to vzdal, Ocon zvracel. Ale snad každý byl na pokraji dehydratace a sil. Nyní už jsou všichni v pořádku, ale téma bude určitě dál rezonovat.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Max Verstappen Je těžké Verstappena vynechat ze seznamu vítězů. Ve sprintu dojel druhý a získal třetí titul mistra světa. V závodě sice kvůli zastávkám v boxech nevedl od startu do cíle, ale situaci měl pod kontrolou a dojel si pro další vítězství. Překonal další rekordy a přiblížil se k jiným... ale o tom až v tradičním přehledu statistik. Po celý víkend byly problémem traťové limity. V závodě bylo smazáno 51 časů, někteří dostali penalizaci. Max Verstappen byl jediným jezdcem, který neporušil traťové limity ani jednou – nepočítáme samozřejmě Hamiltona, který skončil v prvním kole.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

McLaren Katar byl pro McLaren něco jako bezedný kelímek. Mohlo to být ještě lepší? Možná. Je otázkou, zda by McLaren nedokázal vyzvat Verstappena, pokud v pátek po kvalifikaci nebyly oběma jezdcům smazány časy a oni tak startovali z vyšších pozic. McLaren odjel z Kataru se 47 body. A jsou to důležité body! Před Katarem ztrácel McLaren na Aston Martin 49 bodů a my jsme mohli diskutovat o tom, za jak dlouho se na něj dotáhne. Nyní je to už jen 11 bodů a je dost možné, že za dva týdny v Austinu oranžová mašina Aston Martin překoná. Katar byl bezpochyby víkendem Oscara Piastriho. Nejdříve vyhrál sprint, poté dojel druhý v hlavním závodě. Lando Norris z formy svého týmového kolegy určitě není nadšený. Navíc to vypadá, že se Piastri zlepšuje ve své možná jediné slabině (ve srovnání s Norrisem) a to je práce s pneumatikami. Na konci závodu se Norris dožadoval týmové režie, protože se domníval, že je rychlejší. Tým chtěl držet pozice. Na jednu stranu správné rozhodnutí týmu, na druhou stranu možná trochu škoda. Byli bychom zvědaví, zda by Norris nedokázal Verstappena potrápit – v 52. kole po zastávce Verstappena ztrácel druhý Piastri jen 3,8 sekundy. McLareny byly blízko! McLaren navíc svůj úspěch korunoval nejrychlejší zastávkou v historii.

George Russell George Russell si určitě zaslouží být mezi vítězi. Po startu kolidoval s týmovým kolegou. Podle sportovních komisařů šlo o typický incident z první zatáčky prvního kola. Asi ano. Přesto platí, že větší díl viny byl patrně na straně Hamiltona. Russell měl vedle sebe Verstappena, takže neměl kam uhnout. Po kolizi a zastávce v boxech se Rusell propadl na 18. místo. Měl trochu štěstí, že na trať vyjel safety car, takže časová ztráta nebyla velká a šlo jen o pozice. Po trochu chaotickém závodu s omezenou délkou stintů projel cílem na čtvrtém místě. Maximální možná eliminace škod? Možná více než to. Je otázkou, zda by Russell mohl bojovat s jezdci McLarenu nebo dokonce oba porazit. Jezdci měli různé strategie. Pokud se ale podíváme na situaci od 16. do 24. kola, kdy měli jezdci McLarenu i Russell střední směs, tak jejich průměrné časy na kolo byly: Russell: 1:28.984

Piastri: 1:28.459

Norris: 1:28.864 Ale je to krátká část závodu a byla ovlivněna předjížděním v rámci startovního pole. Russell nicméně dojel před Leclercem a Mercedes celkově získal v Kataru více bodů než Ferrari, před kterým se bude snažit uhájit druhé místo.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Alfa Romeo Alfa Romeo zažila nejlepší závod v sezóně. Po penalizaci Péreze to bylo ještě lepší – celkem získali jezdci 6 bodů a tým tak přeskočil Haas v PK. Samozřejmě to bylo částečně způsobeno vypadnutím Hamiltona a Sainze, který ani neodstartoval. Oba by nejspíše jezdce Alfy Romeo porazili a Bottas by tak bral jen bod. Přímo Bottas pak šel výsledku naproti už v pátek, když se dostal do třetí části kvalifikace. V závodě stavěl při vyjetí safety caru, čímž fakticky přešel na strategii dvou zastávek (když tu první pod SC nepočítáme). Čou byl zase jedním z mála jezdců, kteří nasadili výhradně nové směsi. Oba se také dokázali vyhnout penalizacím za traťové limity, i když bez chyb to nebylo. Čou je porušil dvakrát, Bottas třikrát, takže byl nedaleko od trestu. Pomohly určitě také nedávná vylepšení vozu.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Esteban Ocon Esteban Ocon přiznal, že ve dvou kolech zvracel. Podle jeho slov by ho ale museli zabít, aby ze závodu odstoupil. Ocon měl solidní kvalifikaci. Na startu byl osmý. V cíli z toho bylo sedmé místo.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Poražení Závod nedokončili: Lewis Hamilton (kolize), Logan Sargeant (zdravotní problémy). Carlos Sainz do závodu neodstartoval kvůli problému s palivovým systémem. F1

Ferrari

Sergio Pérez

Aston Martin

Lewis Hamilton

F1 Vlastně je těžké najít konkrétního viníka. Ale je to tady zase a je to obří paradox. Pokud má F1 nějaký problém, ihned ho řeší – a to i tehdy, když se objevil poprvé. Vzpomeňme třeba na reakci po (ne)slavné GP Belgie, která se nejela. Problém traťových limitů ale F1 zatím nevyřešila. Není divu. Je těžké najít ideální řešení. Kačírek je sice dobré řešení z praktického hlediska, ale okruhům se do něj občas nechce a to i kvůli MotoGP. V Kataru se opět mazalo a penalizovalo... ale ještě větší problém představovaly „pyramidové“ obrubníky. Už před dvěma lety byly v Kataru problémy s obrubníky, které způsobily defekty. Po přestavbě problémy přetrvaly a promítly se do bezprecedentního kroku v podobě omezení délky stintu. Je trochu zvláštní, že se design obrubníků nekonzultuje s inženýry a Pirelli... nebo ne dostatečně. Také je zvláštní, že v době maximálně citlivé na bezpečnost je na okruzích něco, co má potenciál poškodit vůz nebo pneumatiky. Konec konců potřebu lepší komunikace v rozhovoru pro Motorsport.com zmínil i Mario Isola. „Nemluvím jen o Pirelli a F1, protože když navrhujete okruh, samozřejmě plánujete provoz různých kategorií, jako je F1 a například MotoGP,“ řekl Isola. „Tak proč do toho nezapojit také motocyklovou federaci nebo Michelin, nebo možná pár výrobců pneumatik, a lidi, kteří navrhují trať? Musíme zlepšit komunikaci, abychom mohli předvídat problémy.“ Po problémech s vysokými obrubníky před dvěma lety se paradoxně stalo to, že byly při rekonstrukci tratě posunuty ještě blíže k trati.

Ferrari Po dvou dobrých závodech přišel jeden horší. Ferrari má do konce sezóny dva cíle – učit se a mít tak možnost ovlivnit vývoj nového vozu a získat druhé místo v šampionátu. Na začátku závodu mělo Ferrari trochu štěstí, že Hamilton vypadl. Russell pak dokázal porazit Leclerca, přestože byl po prvním kole poslední. Bodově to ale bolelo méně, než mohlo. Sainz totiž kvůli technickému problému neodstartoval. Ferrari bylo v Kataru zřejmě až čtvrtým nejlepším týmem (z hlediska výkonu). Leclerc přiznal, že je tempo Mercedesu překvapilo.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Sergio Pérez Nechceme podporovat hazard, ale pokud bude Pérez na začátku příští sezóny podávat podobné výkony, tak sázka na jeho předčasný konec může být dobrou investicí. Ale to je samozřejmě nadsázka. Pravdou je, že trpělivost vedení Red Bullu s Pérezem je stále menší. Ve sprintu Mexičan boural a vážně poškodil vůz. Samotná nehoda sice nebyla úplně jeho vinou, šlo o závodní incident, ale Pérez ji šel naproti. Jezdí v Red Bullu, takže by měl kroužit někde na čele a ne bojovat ve středu pole, kde je riziko kolize vždy větší. V závodě pak Pérez získal jen jeden bod a mohl být rád, že Hamilton už byl v té době dávno ve sprchách. Red Bull by totiž rád získal poprvé první dvě místa v šampionátu. To první je už jisté, ale o to druhé bude boj. Místo bodů v Kataru Pérez sbíral smazaná kola. V závodě jich bylo šest, což je dost velký kontrast s Verstappenem (0). Za čtvrté, páté a šesté překročení dostal Pérez trest a na rozdíl od některých předešlých trestů, tentokrát tato penalizace měla následky.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Aston Martin Lance Stroll měl katastrofální víkend, ale do jisté míry za to nemůže. Vůz Astonu Martin není dobrý a ani snadno řiditelný. Vidět to bylo také u Alonsa, který se dvakrát vydal mimo trať. Jeho výsledek byl vlastně v rámci možností velmi dobrý. A to měl ještě problémy s poškozenou sedačkou a horkem, které bylo ještě větší než u ostatních. Aston je ale nyní v těžké defenzívě. Na začátku byl sezóny byl druhý, nyní ho již brzy překoná McLaren a odsune ho na pátou pozici.