Vítězové a poražení po Grand Prix Kanady 2025

Russell kontroloval situaci od startu do cíle. Ke konci závodu se odehrál incident s Verstappenem, kvůli kterému vůči němu podal Red Bull protest. Udělal Russell manévr úmyslně, aby ho Verstappen předjel a dostal trestné body? Nebo šlo o zahřívání pneumatik. Osobně bych sázel na to první.

V Kanadě to ale nebylo o chaosu, dešti nebo chybách soupeřů. Russell si to poctivě vyjel. Už v pátek byl rychlý, v sobotu zajel skvělé kolo a získal pole position.

Také on měl solidní kvalifikaci a dobrý start, ve kterém se dostal před Piastriho. Poté byl v podstatě celý závod za Verstappenem. Ke konci prvního i druhého stintu se dotáhl vždy těsně za něj, ale Verstappen zmizel do boxů.

Fernando Alonso měl čtvrtou dobrou kvalifikaci v řadě. Vypadá to, že upgrady na voze Astonu Martin fungují. Dobrá startovní pozice byla klíčová.

Hülkenberg byl jedním z jezdců, kteří jeli na jednu zastávku. Po 19 kolech na střední směsi přezul na tvrdou, na které dojel až do cíle.

Díky penalizacím soupeřů startoval z 11. místa, odkud to není na body daleko. Na startu si polepšil o dvě pozice, když využil souboje Albona a Colapinta. Devátý měl být také v cíli závodu, ale pomohlo mu vypadnutí Norrise. Nakonec dojel osmý za Alonsem.

Esteban Ocon byl jedním z jezdců, kteří jeli na jednu zastávku. Do závodu startoval na tvrdé směsi ze 14. místa. Postupně se dostal na osmé místo. Do boxů zajel po 57 kolech (!). V cíli závodu byl nakonec devátý.

Do závodu startoval ze sedmého místa a musel se dostávat nahoru. Na konci závodu jsme viděli v méně než 6 sekundách pět jezdců. Předjíždění ale bylo složité. Norris měl navíc jen o dvě kola mladší tvrdé pneumatiky než Piastri. Přesto se rozhodl k útoku a... závěr jsme viděli všichni. Náraz do zdi. Situaci vzal hned na sebe, což je třeba ocenit.

Ano, další špendlíček, který může rozhodnout o titulu, zapícháváme do Velké ceny Kanady. Norris byl v Kanadě rychlejší než Piastri, ale kvalifikace se mu vůbec nepovedla – pokud přijde o titul, budou právě soboty jedním z důvodů.

Leclerc neměl špatné tempo. Stejně jako Norris startoval na tvrdé směsi, takže oba zůstali na trati déle. Jakmile soupeři před nimi zajeli do boxů, zajížděli oba od 16. do 27. kola v podstatě stejné časy.

Williams

Williams měl silný pátek. Samozřejmě nešlo očekávat, že bude bojovat o pódium, ale solidní body mohly být ve hře. Nakonec z toho byl jediný bod a to ještě se štěstím – pokud by Norris neboural, dojel by Sainz 11.

Sainze v kvalifikaci zdržel Hadjar. Kvalifikace tak pro něj skončila už v Q1 a z 16. pozice se samozřejmě na dobrý výsledek útočí špatně. Také forma Williamsu ale byla v sobotu horší – jezdci měli podezření, že změna směru větru nenarušila křehkou rovnováhu FW47.

Albon sice startoval z 9. místa, ale po startu si zaskákal po trávě po souboji s Colapintem. Poté zůstával hodně dlouho na středních, z čehož nebyl zrovna nadšený. Následně musel odstoupit kvůli problému s motorem.



