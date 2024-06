Vítězové a poražení po Grand Prix Kanady 2024

Část 1 / 12



Vítězové Na stupně vítězů se dostali Max Verstappen, Lando Norris a George Russell. Nejrychlejší zastávku mělo Ferrari, které Leclerca přezulo za 2,21 s. Vítězové Max Verstappen

Lando Norris a McLaren

Mercedes

Aston Martin

Daniel Ricciardo a Jacques Villeneuve

Alpine

Pokračování 2 / 12 Max Verstappen Když má obtížný víkend Sergio Pérez, dojede mimo stupně vítězů nebo mimo body. Když má obtížný víkend Max Verstappen, vyhraje s menším náskokem nebo skončí druhý. Je to samozřejmě mírná nadsázka, protože třeba v Monaku to v případě Verstappena neplatilo, ale to bylo Monako, ve kterém se nedá předjíždět. Začátek Verstappenovy kariéry byl hodně divoký. Dělal chyby a často i boural. V poslední době je ale vybroušeným diamantem a má vlastnost, kterou šampion potřebuje – konzistentní výkony. Nedělá skoro žádné chyby a získává pravidelně body. Vsadili bychom se, že pokud by měl horší vůz, bylo by tomu v jeho případě i v případě týmu trochu jinak. Ale s horším vozem titul stejně nezískáte... Verstappenův výkon v Kanadě nebyl bez chybičky, ale nešlo o nic, co by ohrozilo jeho trpělivě získané vítězství.

Pokračování 3 / 12 Lando Norris a McLaren Lando Norris byl v cíli závodu zklamaný. Není divu. Od vítězství ho možná dělily 4 sekundy. Doslova. Nejde jen o ztrátu v cíli (3,8 sekundy) ale také o vyjetí safety caru. Safety car dost často někomu pomůže a někomu ublíží. Mohl McLaren udělat něco jinak? O safety caru jsme informováni v grafice a live timingu. Jezdci pak na volantu a také na LED panelech podél tratě. V případě Norrise se nápis SC objevil na posledním panelu před vjezdem do boxů. Na to, aby zabočil do boxů, měl zhruba 4 sekundy. V dnešní formuli 1 musíte reagovat na safety car dříve, než vyjede. Pokud jsou delší žluté vlajky, vůz na trati, trosky na trati, musíte s výjezdem bezpečnostního vozu počítat. Tým mohl dát Norrisovi informaci, aby v případě SC zajel do boxů – a Norris by to stihl. Místo toho ale proběhla jen informace, že jsou žluté vlajky, Sargeant asi zastaví a situaci monitorují... Už se nedozvíme, zda by Norris vyhrál, pokud by pod SC o první místo nepřišel. Ale je to možné. Pro McLaren ale i tak další úspěšný závod. Snížili (výrazně) bodovou ztrátu na Ferrari a v každém z posledních pěti závodů získali pódium – vítězství a čtyři druhá místa!

Pokračování 4 / 12 Mercedes Pokud startujete z pole position a dojedete třetí, není to moc velký úspěch. Ale existují výjimky. Mercedes získal v Kanadě velmi dobré body ale především první stupně vítězů. Kromě toho byl velmi rychlý. Mercedes nasadil nové přední křídlo, které nabízí lepší aerodynamické vyvážení a má řešit problémy týmu v zatáčkách. Musíme si ale počkat na to, zda šlo o jednu vlaštovku, nebo je Mercedes opravdu ve hře. Barcelona bude pro všechny dobrou prověrkou. Je to okruh, který týmy rádi využívají i na simulátorech. Má všechno a je dobrým testem pro aerodynamiku vozu... Russell předvedl pěkné a občas (Piastri) tvrdé a trochu optimistické souboje. Hamilton byl se svým výkonem spokojený méně. Jeho výsledek do značné míry ovlivnila kvalifikace. Pokud by byl výše, mohlo to být zajímavější.

Pokračování 5 / 12 Aston Martin Aston Martin měl velmi úspěšný závod. Jezdci neudělali žádné větší chyby. Alonso dojel šestý, Stroll sedmý. Zelené monoposty byly po celý víkend silné, ale jedna vlaštovka jaro nedělá. Navíc jim samozřejmě odpadla řada soupeřů. Body se ale hodí a tým odskočil v šampionátu RB.

Pokračování 6 / 12 Daniel Ricciardo a Jacques Villeneuve Jacques Villeneuve by mohl jednou nahradit Helmuta Marka. Má bohaté zkušenosti z motorsportu a hlavně ví, jak jezdce motivovat! Po jeho slovech získal Daniel Ricciardo v kvalifikaci páté místo a v závodě byl osmý. Ale teď vážně... Ricciardo odjel velmi solidní závod. Na startu se sice propadl a navíc dostal penalizaci (pohnul se před zhasnutím světěl – podle týmu šlo patrně o technický problém). V závodě pak Australan těžil z vypadnutí soupeřů, ale tak už to u týmů ze druhé pětky chodí. V závěrů závodu předvedl Ricciardo několik předjetí, takže si body zasloužil. Problémem Ricciarda je ale konzistence, což i sám přiznává. Uvidíme, jak se mu bude dařit v dalších závodech. Sledovat to bude netrpělivě i Liam Lawson.

Pokračování 7 / 12 Alpine Také Alpine těžil z vypadnutí soupeřů. Ocon byl navíc jedním z mála jezdců, kteří pod prvním SC nestavěli, což ho vyneslo nahoru. Na konci závodu bojovali oba jezdci s jezdci týmu RB (nakonec tedy už jen s Ricciardem). Tým sáhl v předposledním kole po týmové režii. Ocon musel pustit Gaslyho před sebe, aby se ten pokusil znovu předjet Ricciarda. To se mu ale nepovedlo. V prohlášení týmu byl Ocon týmovým hráčem: „Dvě kola před koncem jsem měl pokyn nechat Pierra předjet, aby dostihl Daniela, který byl vepředu. Nechal jsem Pierra předjet a v předposledním kole jsem ztratil místo. Udělal jsem to, co bylo nejlepší pro tým, a respektoval jsem pokyny, které jsem dostal.“ V komentářích pro média byl ale poněkud ostřejší. Tři body jsou klíčové kvůli souboji s Williamsem (za Alpine) a Haasem (před Alpine). Gasly měl velké štěstí, když přežil úvodní kolizi s Pérezem.

Pokračování 8 / 12 Poražení Závod nedokončili: Sargeant (nehoda), Albon (kolize), Sainz (následky kolize), Leclerc (odstoupení), Pérez (následky kolize). Poražení Ferrari

Williams

Sergio Pérez

Júki Cunoda

Pokračování 9 / 12 Ferrari Jako by snad plaváním v monackém přístavu Ferrari naštvalo boha moře a vodního živlu Poseidona. Déšť v Kanadě doslova spláchl Ferrari. Nejdříve vypadnutí obou vozů v Q2, což je samozřejmě něco, co předurčí průběh závodu – znamená to, že máte výrazně menší šanci bojovat o přední pozice a navíc kvůli startu v hloubili pole riskujete kolize apod. Leclerc měl technické problémy. Přišel o pár desítek koní a velké desetiny sekundy na kolo. Tým riskoval, když mu nasadil slicky, ale nevyplatilo se. Na rozdíl od kvalifikace tentokrát déšť opravdu přišel. Sainz měl pár kontaktů a poté se roztočil a smetl Albona.

Pokračování 10 / 12 Williams Logan Sargeant měl v závodě hned tři incidenty. Ten poslední se mu stal ze sportovního hlediska osudným... Konec Albona pak musel bolet snad každého fanouška formule 1. Dělal, co mohl, ale Sainzův vůz ho smetl. Na druhou stranu byl v té době desátý, takže je otázkou, zda by dojel na bodech. Dobrý výsledek by si za manévr, který předvedl, zasloužil. Zcela nepochybně to bude horký kandidát na „Akci roku", kterou vyhlašuje každý rok FIA – hlasovat v ní mohou fanoušci a nevybírá se jen z akcí v rámci F1, ale většinou je to právě královna motorsportu, která uspěje.

Pokračování 11 / 12 Sergio Pérez Mexičan už podruhé v řadě nedojel. Vše začalo v kvalifikaci, kde vypadl v první části. Na startu měl kolizi s Gaslym. Šlo o tradiční incident z prvního kola. Pérez se pral s vozem a neměl už moc kam uhnout. Gasly na tom byl podobně, na druhé straně měl williams. Je otázkou, zda by Pérez dojel na bodech. V 51. kole byl na třináctém místě před Gaslym. Poté se roztočil – vypadalo to, že si najel na mokrou stopu. Tým ho požádal, aby dojel do boxů a nebyl tak vyhlášen safety car. Za to dostal Pérez penalizaci pro Španělsko a tým pokutu. Safety car nakonec stejně vyjel, protože kolidovali Sainz a Albon.

Pokračování 12 / 12 Júki Cunoda Cunoda byl v Kanadě horším z jezdců RB. V kvalifikaci ho Ricciardo porazil, i když osmé místo nebylo až tak špatné. V závodě byl jedním z těch, kteří pod prvním safety carem nestavěli. Cunoda odvedl na opotřebovaných pneumatikách dobrou práci a dostal se tím až na šesté místo (když stavěl Hamilton). Poté se ale propadl na deváté místo a v závěru závodu se roztočil. Měl štěstí, že netrefil zeď nebo poté jeho netrefil Hülkenberg.

