Vítězové a poražení po Grand Prix Japonska 2024

Na stupně vítězů se dostali Max Verstappen, Sergio Pérez a Carlos Sainz. Nejrychlejší zastávku v boxech měl Red Bull, který přezul Verstappena za 2,08 sekundy.

Ferrari

Fernando Alonso

Júki Cunoda

Red Bull Po špatném závodě v Austrálii získal Red Bull v Japonsku maximální počet bodů. A nejen to. Dobré měl také zastávky v boxech. Jezdci zamířili k mechanikům celkem čtyřikrát a šlo o čtyři nejrychlejší zastávky v závodě – v intervalu od 2,08 do 2,17 s. Verstappen získal další pole position a měl dva dobré starty. Pérez mu byl v kvalifikaci nejblíže za dlouhou dobu a získal první řadu. V závodě se oba propadali za jezdce, kteří stavěli později (nebo dříve). Se situací si ale s přehledem poradili. Pérezovi se letos zatím poměrně daří a v Suzuce to byl jeden z jeho nejlepších výkonů. Jeho šance na setrvání u Red Bullu tím může vzrůst. Nakonec ale vždy záleží na tom, jak se rozhodne Helmut Marko.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Ferrari Ferrari se vloni dařilo v sobotu ale už méně v neděli. Letos je to tak trochu obráceně. Minimálně v Suzuce tomu tak bylo. Není to překvapivé. Ferrari letos velmi dobře pracuje s pneumatikami v závodě, což ale (zjednodušeně) často znamená, že je těžší je dostat do správného okna v kvalifikaci. Leclerc odjel na střední směsi nejvíce kol ze všech – téměř polovinu závodu. Italská stáj získala podruhé v řadě maximální počet dostupných bodů a je tak zaslouženě na druhém místě v šampionátu. Na Red Bull rudí neměli, ale na ostatní s trochou štěstíčka (čti špatná strategie soupeřů) vyzráli. Dojet po startu ze 4. a 8. místa na 3. a 4. místě je dobře odvedená práce. Jezdci neudělali větší chyby a fungovala strategie. Na tu u Leclerca má do značné míry copyright sám Monačan. Když Leclerc konečně stavěl, zajel do boxů současně s Norrisem, který tam mířil už podruhé a nezbývalo mu nic jiného než Leclerca zdolat na trati. Neměl ale žádnou výhodu v podobě novějších / rychlejších pneumatik a neměl ani výhodu v rychlosti. Sainz pak podruhé stavěl o deset kol později a zmíněnou pneumatikovou výhodu měl. Norris tak pro něj byl snadnou kořistí.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Fernando Alonso Podle Alonsa šlo o jeden z jeho pěti nejlepších závodů a nejlepší závod za poslední asi rok. Alonso podával po celý víkend s vylepšeným vozem dobré výkony. Kvalifikoval se na pátém místě. Na souboj s prvními třemi týmy Aston Martin samozřejmě nemá. V případě Mercedesu je to ale kvůli jejich problémům mnohem zajímavější a to jak na trati, tak také v šampionátu.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Júki Cunoda Júki Cunoda dokázal před domácími fanoušky urvat bod a stal se tak nejlepším jezdcem ze druhé pětky. Výsledku šel hodně naproti už v sobotu, kdy se dostal do třetí části kvalifikace. Během prvního startu se propadl na 12. místo, ale po tom druhém dokázal získat pozice zpět. Jeho strategie byla hodně agresivní. Pro restart závodu si zvolil měkkou směs, což mu pomohlo, ale současně ho to už po pár kolech dostalo do boxů. Během druhé zastávky jel do boxů ve stejném kole jako Magnussen, Bottas a Sargeant, kteří byli před ním. Cunoda se díky tomu dostal před ně a pochvaloval si práci mechaniků. Ve skutečnosti ale byla spíše průměrná. Cunodu přezuli za 2,76 s. U soupeřů to ale trvalo déle: Magnussen (5,41 s), Bottas (4,94 s) a Sargeant (4,28 s). Částečně za to mohl i provoz. Cunoda také dobře pracoval s pneumatikami. Přestože naposledy přezouval po 22 kolech závodu, tři kola před koncem zajel své nejrychlejší kolo závodu. Už jsme to psali v minulosti několikrát. Podobné body mají cenu zlata, protože v konečném pořadí mohou snadno rozhodnout o pozicích na 6. a 10. místě a tedy velkém množství peněz...

Foto: Getty Images / Peter Fox

Daniel Ricciardo

Williams

Mercedes

McLaren V případě McLarenu asi nelze považovat za neúspěch, že se před Norrise dostal Sainz a připravil ho tak o pódium. Překonal ho ale také Leclerc, který startoval z osmé pozice. Jestli by ho dokázal Norris udržet za sebou, se už nedozvíme. Tempo bylo podobné a rozdíl v cíli jen 3 sekundy. Leclerc ale neměl motivaci jet rychleji, stačilo mu kontrolovat náskok na Norrise. V případě samotného „předjetí" Leclercem se McLaren dostal do pasti. V 25. kole byl Leclerc asi 3 sekundy před Norrisem. Mezi oběma byl Pérez. Ferrari tak kontrolovalo situaci. I kdyby Norris zajel do boxů, Leclerc by zajel o kolo později a odvrátil tak undercut. Pokud by Norris zůstal na trati déle, mohl mít poté čerstvější pneumatiky. Norrise tady dohnala minulost – poprvé stavěl brzy. Leclerc by tak měl po své zastávce výhodu a patrně si vyjel náskok. Jezdci McLarenu jeli strategii střední – tvrdá – tvrdá, kterou nikdo jiný neměl. O této strategii bylo do značné míry rozhodnuto už dávno před závodem. Nasadit dvě střední (jako Sainz) tým nemohl. Před závodem měli oba jezdci jen jednu sadu.

Daniel Ricciardo Australan měl letos dýchat na záda Pérezovi, místo toho dýchá jemu na záda Liam Lawson. Druhá část výroku není nadsázka. Lawson v boxech skutečně dýchal na záda Ricciardovi. Zatímco Cunoda má na kontě 7 bodů, Ricciardo nulu. Úvodní kolize byla klasickým incidentem z prvního kola. Do té doby si Ricciado v Japonsku až tak špatně nevedl. Nepostoupil sice do Q3, ale jen velmi těsně nestačil právě na Cunodu. A to v situaci, kdy v pátek prakticky nic neodjel (v prvním tréninku pustil do vozu Iwasu). Ricciardo ale potřebuje nějaký dobrý výsledek. A ne jen jeden.

Foto: Getty Images / Peter Fox

Williams Williams stále nemá náhradní šasi. Jednak kvůli změnám v procesech v továrně během zimy, ale také proto, že oddálil výrobu šasi kvůli změně konceptu. Tým je po čtyřech závodech bez bodů. Čeho má ale dost, to jsou karbonové úlomky a také nalétané kilometry se šasi do továrny a zase zpět. V prvním tréninku boural Sargeant. Mimo jiné to odnesla převodovka. Po startu zase Albon po kontaktu s Ricciardem. Šasi musí do továrny, kde ho budou opravovat.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon

Mercedes Mercedes se zatím stále potácí na hraně první a druhé pětky. Oproti Astonu Martin má přece jen vyrovnanější jezdeckou sestavu. Sbírat ale tu hrstky bodů je na míle vzdálené tomu, co tým letos očekával. V trénincích se Mercedes opět ukázal v dobrém světle a jezdci byli spokojeni. V kvalifikaci z toho bylo 7., respektive 9. místo. Vlastně celkem očekávané – jezdci nedokázali porazit nikoho z první trojce, ale oba porazil Alonso. Po závodě sváděl Toto Wolff vše na tragický první stint. V opačném případě by prý Mercedes bojoval o pódium. Hamilton si zase stěžoval na velkou nedotáčivost svého vozu.

Foto: Getty Images / Mark Thompson