Vítězové a poražení po Grand Prix Japonska 2023

Max Verrstappen v Japonsku dominoval, Sergio Pérez bavil. Skvělý víkend zaznamenal McLaren, ale ne všichni se usmívali tak, jak by se očekávalo. Ferrari a Mercedes bojují o druhou příčku mezi týmy. O té první už je definitivně rozhodnuto.

Vítězové Na stupně vítězů se v Singapuru dostali Max Verstappen, Lando Norris a Oscar Piastri. Nejrychlejší zastávku v boxech mělo Ferrari, které přezulo Leclerca za 2,23 sekundy. Vítězové Max Verstappen

Jonathan Wheatley a Red Bull

McLaren

Ferrari

Liam Lawson

Max Verstappen Po problémech Red Bullu v Singapuru je vše ve starých kolejích. Verstappen získal v Japonsku suverénně pole position. V závodě sice kvůli zastávkám v boxech pustil do vedení ostatní jezdce, ale poté se vrátil zpět a dojel si pro vítězství i bod za nejrychlejší kolo závodu. Pokud se v Kataru nestane něco mimořádné, stane se trojnásobným mistrem světa.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Jonathan Wheatley a Red Bull V roce 2019 získal Mercedes v Suzuce šestý titul mezi týmy. Letos tohoto počtu dosáhl na stejné trati Red Bull. Rudí býci pokračují v letošní dominanci. Už se jim nepovede vyhrát všechny závody v sezóně, ale přesto půjde o jednu z největších dominancí v historii. Verstappen sám by byl dnes ve vedení Poháru konstruktérů s náskokem 95 bodů na Mercedes. Mezi vítěze chceme samostatně zařadit také sportovního šéf týmu Jonathana Wheatleye. Poslat Péreze po 45 minutách zpět na trať sice byla do značné míry „fraška“, ale z pohledu Red Bullu je tomu potřeba zatleskat. Wheatley nebo jeho lidé odvedli dobrou práci a uvědomili si, že by se z Pérezova trestu 5 sekund mohl stát odsun na startu v Kataru a trest si odbyli. Nejsme si úplně jistí, zda by takový manévr udělalo třeba Ferrari (které by podobný trest v Kataru bolel o dost více).

Foto: Getty Images / Mark Thompson

McLaren Letošní sezóna nám připravila dvě velká překvapení – Aston Martin a McLaren. Zatímco Astonu patřila první část sezóny, McLarenu patří ta druhá. „Zlom“ po Rakousku, kde tým nasadil nové díly, je naprosto zřejmý. McLaren zaznamenal letošní nejlepší výsledek. Dostal oba jezdce na pódium. A zaslouženě. V Japonsku měl druhý nejlepší vůz a v šampionátu se postupně přibližuje k Astonu Martin. Ale má to jednu vadu na kráse. Přestože Oscar Piastri získal první pódium, měl z toho evidentně trochu smíšené pocity. Konec konců do závodu odstartoval před Norrisem, který se ale na startu dostal před něj. Australan se poté dostal před Norrise díky „levné zastávce“ pod VSC, ale nakonec musel Norrise pustit. Nutno říct, že Norris byl v závodě rychlejší. V posledním stintu byl v průměru jen o 0,3 sekundy pomalejší než Verstappen, ačkoliv ten asi nejel naplno.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Liam Lawson Liam Lawson tentokrát nebodoval, ale dokázal porazit Cunodu. Už v kvalifikaci zajel solidně. Sice se nedostal do Q3, ale odstartoval jen o dvě pozice níže než týmový kolega. Po startu se dostal před Cunodu. Poté došlo ke dvěma výměnám pozic při zastávkách v boxech a v cíli tak bylo pořadí stejné jako po startu. Lawson má na kontě výsledky: 13., 11., 9., 11. To už nevypadá na jeden či dva vydařené závody ale na poměrně solidní konzistenci. Kromě toho v žádném závodě neudělal žádnou velkou chybu – na rozdíl třeba od mírně zkušenějšího Logana Sargeanta. Příští rok však zůstane téměř určitě na střídačce. Red Bull mu údajně garantuje místo pro rok 2025.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Poražení Závod nedokončilo pět jezdců: Alexander Albon: následky kolize

Logan Sargeant: následky kolize

Lance Stroll: poškození zadního křídla

Sergio Pérez: následky kolize

Valtteri Bottas. následky kolize Poražení Sergio Pérez

Logan Sargeant

Valtteri Bottas

Aston Martin

Mercedes

Sergio Pérez K dokonale tragickému víkendu chyběla Pérezovi snad už jen kolize s Verstappenem. Mexičan skončil v kvalifikaci na pátém místě se ztrátou téměř 8 desetin na týmového kolegu. Jeho závod pak připomínal návrat Homera Simpsona od Vočka. Po startu měl kontakt s Hamiltonem. Poté předjížděl pod safety carem, za což dostal penalizaci. Následně při značně zbrklém útoku na Magnussena kolidoval s dánským pilotem. Ze závodu odstoupil, aby se do něj po více než 40 minutách zase vrátil a odpykal si penalizaci. Do Kataru tak odjíždí s dalšími 4 trestnými body ale alespoň bez penalizace pro startovní rošt. Už jsme to psali. Verstappen by vedl v Poháru konstruktérů i sám. Body od Péreze jen uspíšily nevyhnutelné. Samotný Verstappen Péreze nepotřebuje – ani kvůli strategii a ani kvůli obírání soupeřů o body. Hodně tomu pomáhá to, že se jezdci ve zpětném zrcátku Verstappena mění jak sochy na pražském orloji. Ale to se může příští rok změnit. Pak bude Pérez potřeba a jeho nekonzistentní výsledky mohou Red Bull přijít hodně draho. Možná i proto budou za AlphaTauri jezdit Ricciardo a Cunoda. Pokud Pérez selže, může ho nahradit někdo z nich (čti Ricciardo). Lawson by byl odvážnou ale riskantní volbou – vedle Verstappena se už spálila řada jezdců a Novozélanďan je pořád ještě nováček.

Foto: Getty Images / Clive Mason

Logan Sargeant Sedačka Logana Sargeanta je jediná, která je ještě potenciálně volná. A Sargeant se snaží o to, aby slovo potenciálně zmizelo. Na Redditu koluje seznam škod v letošní sezóně. Jde o součet zničené techniky u jednotlivých jezdců. Například přední křídlo má hodntu 125 000 dolarů, podlaha 225 tisíc atd. Po Singapuru byl na prvním místě Sargeant – 2,794 milionu dolarů před Strollem (2,109 milionu) a Pérezem (2,292 milionu). Je to přesný součet nepřesných čísel, ale ukazuje poměrně dobře, že Sargeant je hodně drahý jezdec. Na jednu stranu stojí peníze, na stranu druhou nezískal zatím žádné body. V tomto jde ale spíše o symbolickou záležitost, protože i kdyby měl Williams dvojnásobek bodů, na Alpine by to nestačilo... a na Haas má zatím solidní náskok. Ani v Japonsku Sargeant nebodoval, ale připsal si na konto další škodu a jde si pro titul v demoličním šampionátu. Nejdříve boural v kvalifikaci. Tým mu postavil nové auto a měl proti pravidlům šasi připravené tak moc, že už to bylo FIA považováno za „třetí auto“. Jako kdyby už počítali s tím, že bude Sargeant opět bourat. V závodě pak Sargeant boural s Bottasem, což podle stewardů byla jeho vina a dostal za to penalizaci. Před pár týdny se objevily spekulace (novinář Joe Saward a jiní), že jde o formalitu a americký mladík zůstane. Nyní se objevují spekulace, že Felipe Drugovich je hodně aktivní a snaží se tuto sedačku získat pro sebe.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Valtteri Bottas a Alfa Romeo Valtteri Bottas odešel z Mercedesu k Alfě Romeo. Má mnoho aktivit mimo F1, ale je otázkou, zda ho samotné závodění baví. Je docela možné, že si snaží udržet motivaci tím, že se z týmu stane Audi a on bude u toho... Alfa Romeo má letos nejhorší vůz. V Poháru konstruktérů je sice před AlphaTauri, ale domníváme se, že si jezdci AlphaTauri užijí závody více – zejména ty poslední. U Alfy Romeo není vidět žádný progres. V Japonsku to navíc i „bolelo“. Bottas se po startu připletl do úvodní kolize, později pak pak měl kolizi se Sargeantem a ze závodu odstoupil. Čou musel po úvodní kolizi také do boxů. Nakonec dojel jen před jezdci Haasu.

Foto: Getty Images / Clive Mason

Aston Martin V prvních třech závodech sezóny získal Aston Martin 65 bodů. V předešlých třech závodech získal 6 bodů. Pokud se něco nezmění, skončí Aston Martin na pátém místě a to byl na začátku sezóny dlouho druhý. Páté místo mu nyní patří i na trati. V Japonsku Stroll odstoupil kvůli poškozenému zadnímu křídlu. Fernando Alonso si pak musel připadat jako jojo. Nasadil měkké pneumatiky. Po startu vystřelil z 10. na 6. místo. Do boxů zajel už v 11. kole. Logicky se tím propadl na 12. místo, ale rychle se dokázal dostat dopředu – i díky zastávkám ostatních. V 18. kole byl už sedmý. Pak se propadl, když se před něj dostali Sainz a Hamilton. Po další zastávce nějaké pozice získal a dokázal porazit jezdce Alpine – tedy svůj bývalý tým. To bylo asi také maximum možného.

Foto: Getty Images / Clive Mason