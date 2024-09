Vítězové a poražení po Grand Prix Itálie 2024

Ferrari získalo solidní porci bodů, upevnilo třetí místo (na Mercedes má náskok 115 bodů) a nemusí být zcela ze hry o Pohár konstruktérů. To neříkáme na základě emocí z Monzy ale kvůli matematice – na Red Bull ztrácí rudí jen 39 bodů a včera jich získali 34.

Po 15 kolech Leclerc přezul na tvrdé pneumatiky a na nich dojel do cíle. Nebyl to nejdelší stint – Ricciardo stavěl dokonce už po 11 kolech a navíc měl již použité tvrdé pneumatiky.

Kvalifikace byla opět určitým zklamáním a je to velká slabina současného Ferrari. Leclerc nakonec skončil „až“ čtvrtý. Po startu mu odpadl Russell a pak mu pomohl McLaren. Nejdříve spolu jezdci McLarenu tvrdě bojovali. Leclerc toho využil a dostal se před Norrise.

V Monze zazněla italská hymna včera hned dvakrát. O nějakých 192 hodin dříve to s Ferrari moc dobře nevypadalo. V kvalifikaci v Zandvoortu skončil Leclerc se ztrátou 9 desetin na Norrise a Scuderia tak potvrdila roli čtvrtého nejrychlejšího týmu.

Připomeňme, že to bylo letos teprve potřetí, co Williams bodoval. Na kontě má 6 bodů a 7 jich ztrácí na Alpine. Monza mu ale měla vyhovovat, takže uvidíme, jak na tom bude v dalších závodech.

V Monze se Albon dostal do třetí části kvalifikace, kde obsadil 9. místo. Stejná pozice mu nakonec patřila i v cíli a to v závodě, kde nikdo ze špičky neodstoupil a neměl větší problémy.

Do závodu startoval Colapinto z 18. místa a polepšil si o 6 míst. Samozřejmě mu pomohli soupeři – Cunoda odstoupil, Ricciardo, Hülkenberg dostali penalizace. Do cíle ale dojel necelých 14 sekund za Albonem.

Když naposledy závodil Argentinec ve F1, nebyl Colapinto ještě ani na světě. V Monze nahradil Logana Sargeanta a nevedl si vůbec špatně. Asi největší chybu udělal v kvalifikaci a stála ho možná postup do další části.

Lando Norris a McLaren

Lando Norris získal v Monze pole position a snížil ztrátu na Verstappena o 8 bodů. Reálně to ale mohlo být více. Norris opět přišel v prvním kole o vedení – tentokrát po poměrně ostrém souboji s Piastrim.

Max Verstappen nevyhrál už šest závodů v řadě. Během nich ale Norris vyhrál jen jednou. Dokonce má za poslední tři závody horší bilanci než Leclerc.

Není to tak dávno, co vypadalo relativně zbytečné, aby se McLaren soustředil na Norrise. V posledních závodech se ale Red Bull trápí a titul mezi jezdci nemusí být nereálný.

Oscar Piastri dojel na druhé pozici, ze které také startoval. Andrea Stella to popsal poměrně přesně – Leclerc byl v pozici, kdy mohl riskovat, což u McLarenu, který startoval z první řady, nebylo tak moc průchozí.

Je otázkou, zda by některý z jezdců dokázal dojet na jednu zastávku. Také ostatní jezdci ukázali, že by to bylo možné, ale McLaren byl zdá se agresivnější, pokud jde o přední pneumatiky. Samozřejmě tomu nepomohla ani motivace jezdců. Norris chtěl dojet Piastriho a ten zase vyhrát.



Foto: Getty Images / Mark Thompson