Vítězové a poražení po Grand Prix Itálie 2023

V závodě pak více méně projevil trpělivost a počkal si, až Sainzovi odejdou pneumatiky. Poté se dostal do vedení a to udržel až do cíle.

Carlos Sainz a Ferrari

Jeden z nejlepších víkendů Ferrari v sezóně. Ve srovnání se startem si jezdci Ferrari sice pohoršili, protože se před ně dostali soupeři z Red Bullu, ale... pódium doma, slušná porce bodů a navíc třetí místo v Poháru konstruktérů. Mohlo to být lepší? Možná ano.

Scuderia dokáže jezdcům pořádně zkomplikovat život strategií či jinak, ale pokud jde o zásah do interních soubojů, je citlivá jako hrdinka mexické telenovely.

Ferrari mohlo udělat dvě věci – poté, co Verstappen překonal Sainze, ho mohli zavolat do boxů. Red Bullu by tím pořádně zamotali hlavu, protože by hrozil undercut a tedy to, že Verstappen bude muset Sainze předjet znovu. Ale pár kol navíc dalo Ferrari větší jistotu, že dojede do cíle na tvrdé směsi. Dobrá.

Trochu méně pochopitelné bylo to, že Sainz zdržoval Leclerca. Ferrari tím fakticky vzdalo souboj o druhé místo.

Jakmile Verstappen předjel Sainze, zmizel v západu slunce. Sainz na „mrtvých“ pneumatikách pak ale v dalších kolech zdržoval Leclerca, který byl evidentně rychlejší. Pokud by ho pustil, mělo by Ferrari větší šanci získat druhé místo. Samozřejmě nevíme, zda by se to povedlo, ale pokud by Pérez Leclerca nakonec předjel, mohl Leclerc vrátit pozici Sainzovi.

Místo toho spolu pak jezdci Ferrari bojovali o poslední místo na stupních vítězů a nebyli daleko od kolize.

Samozřejmě může zaznít i argument, že pokud by to Leclerc dokázal, byl by to zisk vyššího pódia a tří bodů, ale poněkud by to zhoršilo atmosféru uvnitř týmu. Sainz by po startu z pole position dojel čtvrtý. Takhle ho výsledek může nakopnout. Pokud bylo letos Ferrari v závodě silné, většinou to byl Leclerc, kdo byl vpředu.

Jezdci Ferrari sice nebojují o titul, ale Sainz bojuje o sedačku pro rok 2025 a dál.



Foto: Getty Images / Ryan Pierse