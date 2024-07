Vítězové a poražení po Grand Prix Belgie 2024

Australan měl podobnou strategii jako Hamilton – jen druhý stint si trochu prodloužil, takže se po zastávce Hamiltona dostal krátce do vedení. Ve 36. kole zdolal Leclerca. Na mercedesy to ale už nestačilo.

Je možné, že by se závod odvíjel jinak, pokud by se Piastri v prvních kolech dostal před třetího Péreze, ale k tomu nedošlo. Za jezdcem Red Bullu zůstal i po zastávkách v boxech. Poté se ale dokázal ve 13. kole před Péreze dostat na rovince Kemmel.

Esteban Ocon

Ocon dojel po diskvalifikaci Russella na devátém místě, takže na pozici, ze které startoval. To ale neznamená, že by závod jen odkroužil. Po startu se propadl na 11. místo ale v průběhu závodu předvedl řadu předjetí a to včetně krásného manévru na Bottase krátce po zastávce v boxech v Les Combes, kde to bylo skutečně kolo na kolo.

Kromě Russella nikdo z jezdců vpředu neodpadl, takže deváté místo je pěkný výsledek.



