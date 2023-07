Vítězové a poražení po Grand Prix Belgie 2023

Další vítězství Maxe Verstappena. Pérez jako vítěz i poražený současně.

Vítězové Nejrychlejší zastávku mělo Ferrari. Leclerca přezulo za 2,19 sekundy. Na stupně vítězů se dostali Verstappen, Pérez a Leclerc. Vítězové Max Verstappen a Red Bull

Sergio Pérez (?)

Charles Leclerc

Júki Cunoda

Fernando Alonso (?)

Esteban Ocon a Pierre Gasly

Lewis Hamilton

Max Verstappen a Red Bull Závod formule 1 se jezdí na 300 kilometrů a vyhraje ho Max Verstappen. Dominance Red Bullu pokračuje a je větší, než dominance Mercedesu – minimálně výsledkově. Verstappen vyhrál po osmé v řadě. Letos ještě nedojel hůře než druhý. Red Bullu nasadil novou převodovku. Už delší dobu nemusí převodovka vydržet několik závodů v řadě, ale jezdci mají podobně jako u motorů určitý počet kusů na sezónu. Verstappen tento limit překročil, a tak startoval ze 6. místa. Nikam nespěchal a po 17 kolech převzal vedení. Poté si budoval náskok – někdy až poněkud rozmazleným způsobem, za který ho okřikl i jeho inženýr. V tabulce níže vidíte rozdíly v časech na kolo mezi Verstappenem a Pérezem v posledním stintu. Oba měli nové a podobně staré měkké pneumatiky. Verstappen byl v průměru o 1 sekundu rychlejší. Spa je dlouhý okruh, takže jinde by to bylo asi 7 desetin. Ve druhém stintu poté, co Verstappen Péreze předjel, to bylo mimochodem v průměru 0,65 sekundy na kolo. Red Bull je i nadále neporažený. Ve Spa navíc získal po delší době double. Úplně dokonalý víkend to ale nebyl. Bod za nejrychlejší kolo závodu uzmul Hamilton a ve sprintu Pérez nedokončil. Kolo Verstappen Pérez Rozdíl 32 1:48.922 1:51.184 -2,262 33 1:50.586 1:51.440 -0,854 34 1:50.792 1:51.387 -0,595 35 1:50.408 1:50.827 -0,419 36 1:50.362 1:51.082 -0,720 37 1:50.317 1:51.103 -0,786 38 1:50.147 1:51.420 -1,273 39 1:50.113 1:51.117 -1,004 40 1:50.067 1:51.318 -1,251 41 1:49.954 1:50.935 -0,981 42 1:50.187 1:51.240 -1,053 43 1:50.095 1:50.911 -0,816 44 1:50.579 1:51.508 -0,929

Sergio Pérez (?) Zavádíme novinku. Vítěz s otazníkem. Někdy bychom rádi zařadili jezdce do obou částí. Může být jezdec vítězem i poraženým? Ale jistě. Takový Pyrrhos I. Épeirský by mohl vyprávět. Sergio Pérez měl konečně dobrou kvalifikaci a získal třetí místo. Po penalizaci Verstappena startoval druhý a hned v prvním kole se dostal do vedení. V cíli závodu z toho byla druhá pozice. Pěkný závod. Ale... ve sprintu měl kontakt s Hamiltonem a musel skončit. Verstappen tak navýšil náskok o 8 a v neděli o 7 bodů. To už může být Pérezovi jedno, protože při pohledu na bodovou ztrátu je to jen kapka v moři. Mnohem hůře pro Péreze vyznívá ztráta v cíli závodu – 22 sekund poté, co 17 kol vedl, není pěkná vizitka.

Foto: Getty Images / Francois Nel

Charle s Leclerc Třetí místo v kapse, třetí místo v dohledu. Charles Leclerc dojel ve Spa na třetí pozici, což bylo maximum. Je to sice další neproměněné pole position, ale tentokrát by se musel stát zázrak, aby Monačan první pozici udržel. Lewis Hamilton minule řekl, že sprint není důležitý, ale ono to není až tak pravda. Jezdci Ferrari získali ve sprintu 9 bodů, což rozhodně není málo. Díky tomu i díky dalším bodům v závodě od Leclerca se přiblížili Astonu Martin.

Foto: Getty Images / Dan Mullan

Júki Cunoda Cunoda získal ve Spa letošní třetí vítězství. Je to samozřejmě nadsázka, ale zisk bodu je letos nebo minimálně v této fázi sezóny pro AlphTauri malé vítězství. Cunoda vydělal na odstoupení Sainze a Piastriho, ale šel tomu i naproti. Nejen dobrým závodem ale také kvalifikací, kde skončil 11. Pro Cunodu to bylo důležité i morálně. V Maďarsku měl 99 % pozornosti vracející se Ricciardo, který navíc odjel velmi dobrý závod. Ve Spa Cunoda před letní přestávkou vrátil úder... Pro Australa se závod tak dobře nevyvíjel. Vše začálo už v páteční kvalifikaci, kde mu smazali čas.

Foto: Getty Images / Dan Mullan

Fernando Alonso (?) Fernando Alonso je další vítěz s otazníkem. Po sportovně tragické sobotě přišla mnohem lepší neděle. V cíli patřilo Alonsovi páté místo. Ve více asi Alonso doufat nemohl a vlastně je to i něco navíc, protože Alonso porazil jeden z mercedesů. Na druhou stranu to není to tak dávno, co jsme byli zvyklí vídat Alonsa na stupních vítězů. Forma Astonu ale uvadla a uvadá i jeho pozice v šampionátu. Dotahuje se na něj Ferrari.... Mimochodem... na Twitteru, nebo jak se to teď jmenuje, se objevila pěkná statistika týmových kolegů. Alonso vede v průměrném náskoku na týmového kolegu v cíli závodu.

Esteban Ocon a Pierre Gasly Alpine v předešlých dvou závodech skončil bez bodu – dokonce ani jeden z jezdců závody nedokončil. V pátek navíc přišlo personální zemětřesení. V Belgii se jezdci Alpine vrátili na body. Záměrně jsme vybrali oba jezdce. Ve sprintu zajel velmi dobře Pierre Gasly, který se dokonce dostal na pomyslné pódium a získal tak pro Alpine šest bodů. V závodě se situace obrátila. Ocon sice dojel až osmý, ale startoval ze 14. místa a zařadit mezi vítěze si zaslouží už jen kvůli manévru na Cunodu v Les Combes. Ale skvělý souboj předvedl také Gasly s Albonem. Zkrátka jezdci Alpine (se) bavili.

Lewis Hamilton Hamilton čtvrtý, Russell šestý. Jezdci Mercedesu tak dojeli v Maďarsku i ve Spa. Po závodě si Hamilton i Wolff stěžovali na návrat poskakování. Celkově to byl ale z pohledu Hamiltona dobrý závod. Red Bull byl jako obvykle mimo dosah, a tak potenciálním maximem bylo třetí místo. Hamilton nakonec Leclerca nedojel, ale po zastávce v boxech si v posledním kole vyjel extra bod za nejrychlejší kolo. Celkově to od Mercedesu nebylo až tak zlé. Odvezli si solidní porci bodů. Upevnili náskok před Astonem Martin a získali stejný počet bodů jako Ferrari.

Foto: Getty Images / Dan Mullan

Poražení Závod nedokončili Sainz a Piastri a to v důsledku kolize v první zatáčce. McLaren (?)

Carlos Sainz

Williams

George Rusell

Haas

McLaren (?) Přišla studená sprcha a tím nemyslíme belgický déšť. V sobotu dojel Piastri na druhém místě a Norris dodal další tři body za šesté místo. Neděle ale byla pro McLaren špatná. Piastri kolidoval se Sainzem v první zatáčce a závod pro něj skončil. Lando Norris chtěl asi potěšit Tota Wolffa a usedl do vozu formule 2 (Wolff nedávno řekl, že vedle Verstappena vypadají všichni jako ve vozech F2). Na rovinkách Norris výrazně ztrácel. Dokonce si postěžoval, že ho soupeři předjeli už před DRS. Jako jediný nasadil tvrdé pneumatiky, což se neukázalo v daný moment jako ideální volba, ale poté přezul na měkké a využil i vlhké trati k postupu vpřed. Nakonec z toho bylo sedmé místo, což je ale zklamání ve srovnání s předešlými závody. Hlavní problém je zřejmě v nedávném upgradu, kdy tým dostatečně neoptimalizoval svůj balíček (hlavně zadní křídlo) pro vysokorychlostní okruhy. Monza tak bude důležitou prověrkou.

Foto: Getty Images / Dan Mullan

Carlos Sainz Ferrari nechalo Sainze na trati, i když na soupeře ztrácel. Doufalo, že by mohla být vyvěšena červená vlajka, během které by byl vůz opraven. Ale to se nestalo. Sainz tak později odstoupil.

Foto: Getty Images / Dan Mullan

Williams Williamsu měl okruh ve Spa spíše sednout. Kvalifikace ale týmu příliš nevyšla. Oba jezdci vypadli hned v první části. „Pokud bude zítra sucho, myslím, že jsme na dobré cestě,“ řekl Albon v sobotu. Na začátku to vypadalo dobře. Albonovi vyšel start a po pěti kolech byl dokonce sedmý. Nakonec z toho ale body nebyly. Williams měl problémy s degradací a to podle Albona zejména na střední směsi.

Foto: Getty Images / Francois Nel

George Russell Russell byl před závodem poměrně pozitivní, věřil, že by mohl Mercedes dokonce bojovat o pódia. Jeho závod ale ovlivnil incident v první zatáčce. Za ní byl Russell při nájezdu do Eau Rouge za Piastrim, který jel samozřejmě pomaleji. Soupeři toho využili a prohnali se okolo Piastriho i Russella. Brit se tak propadl až na 11. místo. Nakonec z toho bylo šesté místo. Russell ale spokojený nebyl. Lawrence Barreto napsal, že mu Russell po závodě řekl, že je „rád, že tento víkend skončil“.

Foto: Getty Images / Dan Mullan