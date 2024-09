Vítězové a poražení po Grand Prix Ázerbájdžánu 2024

Leclerc se dokázal Piastriho držet, ale ten už první pozici do cíle závodu nepustil.

Po startu se Piastri z počátku držel Leclerca, který mu ale před zastávkou začal ujíždět a vypadalo to na jasné vítězství Monačana. Nebylo by překvapivé, protože Leclerc vyhrál v Monze a očekávalo se, že Ferrari bude silné také v Ázerbájdžánu.

Před závodem v Baku se hodně mluvilo o roli Oscara Piastriho a zda a jak bude pomáhat Norrisovi v boji o titul. V ulicích Baku McLaren tohle téma řešit nemusel. Norris se nedostal do Q2, zatímco Piastri stál v první řadě.

Lando Norris měl bojovat o vítězství. V Baku mohl v lepším případě snížit ztrátu na Verstappena o 16 bodů. Nakonec je to jen o tři body. V kvalifikaci měl trochu smůlu na poněkud zvláštní žlutou vlajku , ale McLaren tomu šel naproti. Tým, jako je McLaren, nemůže nechávat v Q1 vše na poslední chvíli a správně by si měl postup zajistit hned prvním pokusem.

Colapinto věří, že mu podobné výkony mohou pomoci k získání sedačky. U Williamsu to nebude, tam je už plno, ale poměrně logicky se hned po závodě začalo spekulovat, že je Colapinto na seznamu kandidátů na sedačku u Sauberu.

V závodě měli samozřejmě trochu štěstí, protože se posunuli v pořadí po kolizi mezi Sainzem a Pérezem, ale to už k závodění patří. Bearman měl ještě o něco větší štěstí, protože mu pomohl chaos na konci závodu, při kterém se dostal před týmového kolegu.

Oba neměli víkend bez chybičky, protože bourali v trénincích, ale to není v Baku zase tak neobvyklé.

Pro Williams to byl bodově nejlepší víkend od Belgie v roce 2021! Kromě Colapinta dojel na bodech také Albon, který skončil sedmý. Poměrně dlouho za sebou dokázal udržet i Landa Norrise.

Alonso byl samozřejmě jedním z mnoha jezdců, kteří vydělali na nehodě Sainze a Péreze. Na bodech by ale dojel i tak. Šesté místo je nakonec jeho nejlepší výsledek od Kanady.

Mohl Leclerc a Ferrari udělat něco jinak? Před závodem možná, v závodě už asi ne. Na zastávku Piastriho reagovali hned. Poté se Leclerc snažil 30 kol Piastriho předjet a nebyl daleko. Od 21. do 46. kola byl Leclerc na cílové čáře vždy méně než 1 sekundu za Piastrim. V průměru byla jeho ztráta 0,448 sekundy.

Sergio Pérez

Sergia Péreze dělilo zhruba 11 kilometrů od stupňů vítězů. Po špatných výsledcích a spekulacích o předčasném konci se Pérez vydal na svou oblíbenou trať, kde dokázal v minulosti dvakrát vyhrát.

V kvalifikaci porazil Verstappena. Na startu se dostal před Sainze a ke konci závodu byl ve hře o druhé místo a hypoteticky možná dokonce o vítězství. V předposledním kole ale boural se Sainzem.

Podle sportovních komisařů šlo o závodní incident. Převážný díl viny nebyl na straně žádného z jezdců. S tím se dá asi souhlasit. Oba byli blízko od sebe a došlo ke kontaktu. Kdyby se to stalo po startu, tak bychom to mohli označit za klasický incident z prvního kola. K nehodě ale došlo v závěru závodu a oba jezdci mohli udělat více.

Šlo o nehodu, která má potenciál ovlivnit šampionát. McLaren by se bez nehody dostal do vedení s náskokem 5 bodů a možná dokonce jen 3 bodů, protože Verstappen stavěl podruhé a chtěl zajet nejrychlejší kolo závodu, což mu ale překazil virtuální safety car. Nakonec šel McLaren do vedení s náskokem 20 bodů.



