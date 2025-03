Vítězové a poražení po Grand Prix Austrálie 2025

Pokračování 3 / 14

Max Verstappen

Vlastně to byl tradiční víkend Maxe Verstappena. Nebo jeden z těch tradičních scénářů z poslední doby.

V pátek to vypadalo, že Verstappen bude rád, když postoupí z Q1 (nadsázka), v sobotu si vyjel třetí místo, po startu byl druhý. A pak... Verstappen má prostě dost často i štěstí, ale ve F1 platí, že štěstí musíme jít naproti a to Verstappen umí. Bez chyby to tentokrát nebylo. Verstappen se v 17. kole dostal drobně mimo trať a propadl se zpět za Piastriho. Pokud by nedošlo k tomu, k čemu v závěru závodu došlo, dojel by patrně třetí.

V cíli závodu to bylo velmi těsné. Na Norrise ztratil jen 0,895 sekundy. Rozdíly ale samozřejmě ovlivnily výjezdy safety caru.



Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli