Vítězové a poražení po Grand Prix Abú Dhabí 2024

Část 1 / 11



Vítězové Na stupně vítězů se dostali Lando Norris, Carlos Sainz a Charles Leclerc. Nejrychlejší zastávku měl McLaren, který přezul Landa Norrise za 2,08 s. Vítězové ​Lando Norris a McLaren

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

Pierre Gasly

Pokračování 2 / 11 Lando Norris a McLaren McLaren před Abú Dhabí sahal po prvním titulu mistra světa mezi týmy od roku 1998. Měl náskok 21 bodů, takže stačilo zajet nějaký solidní výsledek – ideálně stupně vítězů – a Ferrari nemělo šanci situaci zvrátit. McLaren po kvalifikaci obsadil první řadu. Oslavy tak mohly zhatit jen mimořádné okolnosti. A k nim skutečně došlo. V první zatáčce kolidovali Verstappen a Piastri. Jezdec McLarenu se propadl na chvost pole. A tady se ukázalo, jak důležité je mít dvě želízka v ohni. Norris kontroloval situaci od startu do cíle – letos podruhé vedl ve všech kolech kolech závodu a dojel si pro vítězství, díky kterému McLaren potvrdil titul mezi konstruktéry.

Foto: McLaren

Pokračování 3 / 11 Charles Leclerc Leclercovi v kvalifikaci smazali čas a navíc musel nasadit novou baterii a dostal tak penalizaci. Na startu mu patřilo 19. místo. Leclerc měl skvělý start a navíc mu odpadli někteří soupeři při úvodních kolizích. Po prvním kole byl už 8. Následně překonal Magnussena a Alonsa. Po 10 kolech byl šestý. Poté se dostal před Hülkenberga. Gasly zajel do boxů, a tak Leclerc stavěl ze čtvrtého místa. Po své zastávce předjel Gaslyho a dojel na třetím místě. Bylo to ale hořkosladké tažení, protože Ferrari druhé a třetí místo k titulu nestačilo. Vše ostatní je ale pro Ferrari pozitivní. Na McLaren neztratilo mnoho bodů a v posledním závodě podalo velmi dobrý výkon. Také Carlos Sainz se s Ferrari rozloučil velmi dobrým výkonem. Bohužel pro něj to bylo dost možná jeho poslední pódium na delší dobu.

Foto: Getty Images / Joe Portlock

Pokračování 4 / 11 Lewis Hamilton Samozřejmě by to byl skvělý příběh, pokud by se Hamilton rozloučil s Mercedesem pódiem nebo dokonce vítězstvím. V první části kvalifikace ho tým poslal na trať na poslední chvíli a Hamilton najel na patník, který srazil Kevin Magnussen. Dobrý výsledek se zdál být nedosažitelný. Ale opak byl pravdou. Hamilton se sice nedostal na pódium, ale dojel do cíle a předvedl skvělou stíhací jízdu. Jako jediný startoval na tvrdé směsi. Postupně se i díky tomu dostal až na třetí místo. Po zastávce předjel Hülkenberga a Gaslyho a v posledních metrech závodu také George Russella.

Foto: Getty Images / Clive Mason

Pokračování 5 / 11 Pierre Gasly Alpine měl před posledním závodem náskok 5 bodů na Haas. Souboj byl trochu mimo hlavní pozornost, ale pro tým nepochybně stále velmi důležitý. Před víkendem si ho navíc sami zkomplikovali, když Ocona nahradili Doohanem. Získali sice data o jeho formě, ale pokud by souboj s Haasem prohráli, byli by za hlupáky. Nico Hülkenberg dostal Haas do druhé řady, ale přišla penalizace, a tak nakonec startoval za Gaslym. Gasly vydělal na úvodní kolizi a dostal se dokonce na třetí místo. Pozici dokázal bránit před Russellem až do své zastávky. Dokonce byl v prvním stintu o 2 desetiny rychlejší než Russell. K mechanikům zajel poměrně brzy, ale tým pochopitelně pokrýval především Hülkenberga. Po zastávce dle očekávání na jezdce předních týmů nestačil a dojel sedmý. Porazil ale Hülkenberga a Alpine si tak zajistil šesté místo.

Foto: Getty Images / Joe Portlock

Pokračování 6 / 11 Poražení Závod nedokončili Sergio Pérez (kolize), Valtteri Bottas (kolize), Franco Colapinto (pohonná jednotka), Liam Lawson (brzdy). Poražení Max Verstappen a Red Bull

Sergio Pérez

Valtteri Bottas

Liam Lawson

Franco Colapinto

Pokračování 7 / 11 Max Verstappen Verstappen vyhrál o týden dříve v Kataru a také čtyři předešlé závody v Abú Dhabí. Letos se mu ale v Abú Dhabí příliš nedařilo. Red Bull byl v lepším případě až třetím nejrychlejším týmem. Do závodu startoval Verstappen ze čtvrtého místa, měl kolizi s Piastrim, za kterou dostal penalizaci 10 sekund a další dva trestné body. Vzhledem k tomu, že trestných bodů má už 8, je docela reálné, že v příští sezóně dostane zákaz startu. První body se mu totiž odečtou až po 11 závodech. Verstappen si z toho dělal legraci. „Možná se ujistím, že se dostanu na 12 bodů, až se dítě narodí. Pak budu moci jít na otcovskou dovolenou.“ Reálně ale může vynechání jednoho závodu ovlivnit situaci v šampionátu. Zvláště v době, kdy mají týmy obecně solidní spolehlivost.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Pokračování 8 / 11 Sergio Pérez Pátý nedokončený závod sezóny pro Sergia Péreze. Sám to hodnotil tak, že to v podstatě shrnuje jeho letošní sezónu. Pérez měl letos špatnou formu, ale také měl hodně smůly. Na druhou stranu má ve F1 smůla dost často racionální základ. Pokud startujete z nižších pozic, máte obecně vyšší pravděpodobnost kolize. Do Péreze narazil Bottas. Mexičan uvedl, že už předtím nebyl jeho vůz v pořádku. Red Bull to do vydání článku nepotvrdil. Pro Péreze to určitě nebyl poslední závod podle jeho představ. Otázkou nyní je, zda to pro něj byl jen poslední závod sezóny – nebo i poslední závod pro Red Bull – nebo dokonce ve F1. O jeho budoucnosti se má rozhodnout dnes.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pokračování 9 / 11 Valtteri Bottas Valtteri Bottas zaplatil společnou večeři jezdců a vypadalo to, že následně až do neděle zapíjel konec ve F1... Ale teď vážně. Botttas není typ jezdce, který by příliš často boural a kolidoval. Do Abú Dhabí měl na kontě jen jedno odstoupení – v Číně ho zradil motor. Před závodem neměl na kontě dokonce ani žádné trestné body. Nejdříve kolidoval s Pérezem, za což dostal penalizaci a 2 trestné body a později vletěl do Magnussena, za což dostal další 3 trestné body a také penalizaci v podobě poklesu na startu dalšího závodu o 5 míst. Uvidíme, zda si penalizaci někdy „vyzvedne“.

Foto: Getty Images / Joe Portlock

Pokračování 10 / 11 Liam Lawson Júki Cunoda porazil Lawsona v kvalifikacích 5:0. Výsledky v závodech vidíte níže. Favoritem na sedačku u Red Bullu ale zůstává Liam Lawson. Lawson měl poměrně solidní závod. Před svou zastávkou v boxech byl dokonce šestý. V boxech mu ale špatně dotáhli kolo, a tak musel k mechanikům znovu. Šance na body byla ta tam. V závěru závodu pak Lawsona potkal problém s brzdami. Jezdec USA MEX SAO LAS QAT ABU Lawson 9 16 9 16 14 17 (DNF) Cunoda 14 DNF 7 9 13 12

Pokračování 11 / 11 Franco Colapinto Co by to byla za velká cena formule 1, pokud by někdo z Williamsu neboural nebo nekolidoval? Colapinto za to ale tentokrát nemohl. Narazil do něj Oscar Piastriho, kterého v prvním kole poslal na konec pole kontakt s Verstappenem. Nakonec musel Colapinto ze závodu odstoupit kvůli problému s pohonnou jednotkou. Franco Colapinto potvrdil pravidlo, že jezdec je tak dobrý, jak dobrý je jeho poslední závod. Nenarážíme teď na GP Abú Dhabí ale na poslední závody obecně. Colapinto byl po svém debutu zázrakem – jedním z nejzářivějších za poslední dobu. Jeho hvězda ale postupně vyhasla a nakonec zapadla. Dočká se někdy návratu? Oči všech Argentinců budou nyní směřovat především na Alpine. Spekuluje se, že by Colapinto mohl nahradit Doohana. Nemusí k tomu dojít hned od prvního závodu, ale pokud se Doohanovi nebude dařit, může být Colapinto ve hře i později. Flavio Briatore se s jezdci nikdy nemazlil.

Foto: Getty Images / Joe Portlock