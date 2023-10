Vítězové a poražení po GP USA 2023

Ale to je jen úvod. Verstappena situace neovlivnila. V páteční kvalifikaci těsně porazil Leclerca, ale o pole position přišel kvůli traťovým limitům. V závodě se pak potýkal s problémy s brzdami. Přesto se dokázal v polovině závodu po startu ze šestého místa dostat do vedení.

Po závodě mu pomohly dvě diskvalifikace soupeřů k posunu na osmé místo. AlphaTauri navíc předvedla solidní manévr. Ke konci závodu trochu zariskovala a povolala Cunodu do boxů pro nové pneumatiky. Cunodu to trochu překvapilo a přiznal, že málem dostal infarkt, protože si myslel, že do boxů musí takhle krátce před koncem závodu kvůli technickému problému.

Strollovi samozřejmě také pomohla diskvalifikace soupeřů, ale nesmíme zapomínat na to, že startoval společně s Alonsem a jezdci Haasu z boxů. V tomto ohledu to byl po všech problémech z nedávné i trochu dávnější doby velmi dobrý výkon.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton měl být původně mezi vítězi. Ve dvě ráno našeho času se ale vše změnilo. Společně s Leclercem byl diskvalifikován kvůli nadměrnému opotřebení desky, která hlídá světlou výšku.

Mercedes přivezl do Austinu novou podlahu a Hamilton si vůz pochvaloval. Podle něj přinesl konečně viditelné zlepšení. Samozřejmě nevíme, do jaké míry je to novinkami a do jaké okruhem. Nejrůznějších výkyvů formy jsme letos viděli hodně.

Pro Hamiltona to nebyl snadný závod. Po startu se propadl. Poté zůstával na trati déle a nepomohla mu ani pomalejší zastávka (3,64 s). V posledním stintu na střední směsi si poradil s Leclercem i Norrisem a v cíli závodu byl jen 2,225 sekundy za Verstappenem.

Po závodě však přišla diskvalifikace, která může Hamiltona hodně bolet. Přišel o 18 bodů a jeho ztráta na Péreze vzrostla...

Ale vždy může být hůře. Představte si, že by se to povedlo. Hamilton by předjel Verstappena, poprvé po dvou letech vyhrál a pak...



