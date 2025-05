Vítězové a poražení po GP Miami 2025

Část 1 / 11



Vítězové Na stupně vítězů se dostali Oscar Piastri, Lando Norris a George Russell. Vítězové Oscar Piastri a McLaren

George Russell

Alexander Albon a Williams

F1 a LEGO

Pokračování 2 / 11 Oscar Piastri a McLaren Oranžový expres v Miami smetl všechny a všechno. Jezdci McLarenu v kvalifikaci už tradičně nedokázali poskládat své nejrychlejší sektory do jednoho kola, a tak z pole position startoval Verstappen, ačkoliv jeho ideální kolo bylo až třetí nejrychlejší. V závodě ale McLaren ukázal svou sílu. Opět hrála roli druhá zatáčka, ale tentokrát trochu jinak. Přesto to bychom do ní mohli zapíchnout špendlík. Možná to byl jeden z momentů, který rozhodne sezónu. Norris musel mimo trať, aby zabránil kolizi s Verstappenem a propadl se v pořadí. Piastri se kvůli tomu dostal před něj. Poté Piastri předjel Antonelliho a trpělivě naháněl Verstappena, který nakonec udělal drobnou chybu. Piastri se dostal do čela. Norris sice také dojel Verdstappena, ale ztratil za ním čas na Piastriho. Jezdcům McLarenu poté pomohl virtuální safety car. S přehledem by vyhráli i bez něj, ale hrál určitou roli v konečném a poměrně děsivém náskoku. Piastri dojel více než 37 sekund před třetím Russellem!

Pokračování 3 / 11 George Russell George Russell nebyl v Miami úplně spokojený s vozem a poprvé byl v roli poraženého v interním souboji s nováčkem Antonellim. Nejdříve ho Antonelli porazil ve sprintové kvalifikaci, kterou dokonce vyhrál, a následně i v důležitější kvalifikaci. Russell šel cestou poměrně odvážné strategie. Nasadil tvrdé pneumatiky, což je cesta, kterou jezdci ze špičky většinou volí při špatné kvalifikaci. Páté místo ale rozhodně špatná startovní pozice nebyla. Start byl důležitý. Russell neztratil žádnou pozici, naopak jednu získal, když se Norris propadl za něj. Russell stejně jako jezdci McLarenu stavěl během VSC, což ho následně vyneslo před Antonelliho i Verstappena. Jezdec Red Bullu se k němu po zbytek závodu nedokázal přiblížit. Russell si tak dojel pro letošní čtvrté pódium a bodově není od Verstappena daleko.

Pokračování 4 / 11 Alexander Albon a Williams Vloni získal Williams 17 bodů. V Miami jich získal 12 a nebýt trochu smolné penalizace pro Albona ve sprintu, mohlo to být ještě lepší. Oba jezdci zadělali na výsledek už v kvalifikaci, kde dokonce porazili oba jezdce Ferrari a nebo Cunodu. Po VSC kvůli vozu Bearmana se Albon dostal před Antonelliho. Sainz překonal Leclerca, ale oba jezdci Ferrari se poté dostali zase před něj. Až v posledních stovkách metrů se Sainz pokusil zaútočit na Hamiltona, ale došlo ke kontaktu a pozice se neměnily. Albon dojel na pátém místě se ztrátou jen 8 sekund na Verstappena. Williams se postupně etabluje jako nejlepší ze středu pole.

Pokračování 5 / 11 F1 a LEGO Jezdci F1 musí i během závodního víkendu, kdy by se měli soustředit na závodění, plnit řadu marketingových povinností. Autogramiády nebo setkání s fanoušky chápeme, ale dost často jde o nesmysly v podobě různých her na úrovni mateřské školky (bez urážky). Drivers parade nebyla žádná akce navíc. Jezdci ji absolvují pokaždé, ale tentokrát usedli do vozů vyrobených z LEGO v Kladně. A viděli jsme skutečně nefalšovanou zábavu a nadšení. Spousta jezdců navrhuje, aby se tato akce opakovala. Pokaždé to asi možné nebude a brzy by se to okoukalo, ale snad se vozy z LEGO vrátí!

Pokračování 6 / 11 Poražení Závod nedokončili Jack Doohan a Liam Lawson, kteří odstoupili po vzájemné kolizi. Závod nedokončili ani Gabriel Bortoleto (palivový systém) a Oliver Berman (pohonná jednotka). Poražení ​Lando Norris

Max Verstappen

Ferrari

Aston Martin

Jack Doohan a Liam Lawson

Pokračování 7 / 11 Lando Norris Lando Norris startoval ze druhého místa. Ve druhé zatáčce reagoval na pohyb Verstappena a dostal se mimo trať a propadl se na šesté místo. Verstappen si počínal poměrně agresivně, ale nabízí se také otázka, zda do toho měl Norris jít. Souboje v prvním kole přináší velké riziko. McLaren měl rychlost na to, aby Verstappena zdolal, ale to se plně ukázalo až v závodě. Norris sice dojel druhý, ale za Piastrim. V posledních třech závodech získal Piastri 82 bodů z 83 možných. Norris jich získal 53 a Verstappen 38. V šampionátu občas platí, že se ztráta dvojnásobí. Norris ztratil na Piastriho 14 bodů. Pokud by totiž vyhrál on, snížil by ztrátu o 7 bodů – na Piastriho by ztrácel 2 body. Takhle ale naopak Piastri svůj náskok navýšil o dalších 7 bodů a má náskok 16 bodů.

Pokračování 8 / 11 Max Verstappen Max Verstappen vzdoroval statečně a mnohdy poměrně agresivně, ale proti jezdcům McLarenu neměl šanci, jak ukazuje i jeho ztráta v cíli. Verstappen ale nakonec nestačil ani na Russella, který sice měl štěstí v podobě VSC, ale Verstappen pak měl velkou porci kol, aby situaci zvrátil. V Miami měl Red Bull problém s pneumatikami – minimálně v porovnání s McLarenem, který naopak v této oblasti vyniká. To je také důvod, proč bude pro Red Bull obtížné McLaren (v závodním tempu) dohnat. Nejde totiž jen o rychlost...

Pokračování 9 / 11 Ferrari Ferrari vloni jen těsně prohrálo souboj o titul. Letos je mimo hru. Možná je odvážné to říkat po čtvrtině sezóny, ale ztráta roste a je už 152 bodů. Navíc to na rychlý obrat nevypadá a i kdyby se Ferrari zlepšilo, nejde ani zdaleka o souboj dvou týmů. Ve hře o stejné body jsou i Red Bull a Mercedes a občas kouše i střed pole. V Miami pořádně kousal Williams. Jezdci Ferrari si nakonec poradili jen se Sainzem a velkou část závodu věnovali diskusím o tom, kdo pojede v čele rudého pelotonou, jako kdyby to nakonec nebylo úplně jedno. „Když jsme byli ve volném vzduchu, byli jsme z hlediska tempa blízko Mercedesu a Red Bullu,“ řekl Fred Vasseur. „Po takovém závodě je samozřejmě cítit frustrace, ale musíme zůstat soustředění a dál tvrdě pracovat, abychom řešili problémy a postupně se vypořádali s našimi omezeními.“

Pokračování 10 / 11 Aston Martin Lance Stroll získal body ve sprintu, takže Aston Martin neodjel s prázdnou. Závod byl ale pro tým ze Silverstone katastrofou. Oba jezdci dostali kolo a dojeli úplně poslední. V posledním kole předjel Piastri Hülkenberga, jinak by byly astony jediné vozy, které by kolo dostaly. Alonso boural ve sprintu a v závodě se roztočil. Po šesti závodech tak stále čeká na body.

Pokračování 11 / 11 Jack Doohan a Liam Lawson Oba dva čekají na body a oba potřebují nějaký pěkný výsledek jako sůl. Doohan v kvalifikaci porazil Gaslyho, ale v prvním kole kolidoval s Lawsonem. Pro Doohana skončil závod hned, pro Lawsona až později. Pokud můžeme věřit velmi silným spekulacím, bylo Miami zřejmě posledním hřebíčkem do Doohanovy závodnické rakve. V Imole uvidíme ve voze Colapinta.

