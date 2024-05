Vítězové a poražení po GP Miami 2024

Část 1 / 11



Vítězové Na stupně vítězů se dostali Lando Norris, Max Verstappen a Charles Leclerc. Nejrychlejší zastávku mělo tentokrát Ferrari, i když jen o setinu před Red Bullem. Leclerca přezuli mechanici za 1,94 s. Vítězové Lando Norris a McLaren

Charles Leclerc

Júki Cunoda a RB

Esteban Ocon a Alpine

Lando Norris a McLaren Lando Norris se dočkal a v Miami získal své první vítězství. Tým přivezl na Floridu velký balík vylepšení. Musíme si ale počkat na to, zda jeho forma skutečně souvisela s novými díly. Norris měl štěstí na safety car. Soupeři okolo něj stavěli dříve, a tak do boxů zajížděl z prvního místa, na které se také vrátil. Poté si budoval náskok na Verstappena. Porovnávat časy obou jezdců nemá smysl, protože Verstappen měl od 21. kola poškozený vůz – srazil patník a koncem podlahy po mírném skoku dopadl na výčnělek, kterým se patník připevňoval k trati. Je ale nemysl Norrisův úspěch „svádět" jen na poškození vozu Verstappena a safety car. Norris ukázal rychlost už ve chvíli, kdy mu zmizel Pérez v boxech. Následně zajel tři nejrychlejší kola závodu za sebou. Rychlost oranžových vozů navíc už v prvním stintu ukázal také Piastri. Pokud se podíváme na časy od 2. do 20. kola, tak Verstappen a Piastri zajížděli v průměru identické časy (rozdíl jen 0,06 s). V 8 kolech byl rychlejší Piastri, v 10 Verstappen. Piastri neměl plně vylepšený vůz jako Norris. Podle Formula1a.uno byl rozdíl mezi plně vylepšeným vozem a z poloviny vylepšeným asi 0,2 s. Celkově měl upgrade v Miami přinést 0,4 s.

Charles Leclerc Leclerc sice dojel na nižší pozici, než z jaké startoval, ale měl silný víkend. Za prvé odjel dobré kvalifikace, se kterými měl předtím problémy. Ve sprintu získal druhé místo a v závodě třetí. Ferrari jako jeden z mála týmů nemělo v Miami žádná vylepšení, přesto bylo tempo na velmi solidní úrovni. Navíc získalo celkově více bodů než McLaren.

Júki Cunoda a RB Racing Bulls zažil v Miami skvělý víkend. Celkem získal 12 bodů a výrazně si tak pojistil šesté místo. V sobotu získal slušné body Ricciardo, ale bodoval také Cunoda. V neděli pak Cunoda porazil i Russella, kterému se v závodě moc nedařilo. Neudělal žádnou chybu a trpělivostí si doje pro sedmé místo.

Esteban Ocon a Alpine Jezdci Alpine svedli v prvním kole pěkný souboj. Pak se jejich další cesty rozešly. Gasly zajel do boxů dříve a zkusil undercut. Ocon zůstal déle – ne tak dlouho, aby mohl využít safety car, ale dost dlouho, aby využil virtuální safety car o pár kol dříve. V pozdější fázi závod nestačil na Alonsa, ale i tak z toho bylo desáté místo a bod – první letošní bod. Základ ale byl položen už v sobotu, kdy se jezdci francouzské stáje kvalifikovali na 12., respektive 13. místě.

Pokračování 6 / 11 Poražení Závod nedokončil Logan Sargeant, který kolidoval s Magnussenem. Poražení Oscar Piastri

Red Bull (?)

Kevin Magnussen

Daniel Ricciardo

Nico Hülkenberg

Oscar Piastri Oscar Piastri dojel mimo body na 13. místě. V závodě si přitom počínal velmi dobře. Už jsme zmínili, že v prvním stintu byl na úrovni Verstappena. Za něj se dostal po dobrém startu ale také poté, co předjel Leclerca. Je dobré připomenout, že v Miami se nepředjíždělo snadno a zejména na špici jsme neviděli mnoho soubojů. Na safety caru obvykle někdo vydělá a někdo prodělá. U McLarenu to měli vyvážené. Norris na něm vydělal, Piastri vyjel z boxů asi 50 sekund před kolizí Magnussena a Sargeanta. Po zastávce se propadl za Leclerca. Poté za ním byl Sainz, který se ho snažil předjet, ale došlo ke kontaktu – podle stewardů vina Sainze. Piastri musel do boxů pro nové přední křídlo a to byl fakticky konec jeho nadějí na dobrý výsledek.

Red Bull (?) Red Bull na tom byl podobně. Odvezl si dokonce nejvíce bodů ze všech týmů, ale Verstappen přišel o první místo a Pérez dojel pátý (až po penalizaci Sainze byl čtvrtý). Od Péreze to nebyl úplně povedený závod. Na startu málem sestřelil několik vozů, za což ho Carlos Sainz přirovnal ke slavnému torpédu z ruské Ufy. Poté ale jeho tempo nebylo úplně nejlepší. Pérez byl jedním z jezdců, kteří využili safety car a jeli na dvě zastávky. Podle svých slov se ale trápil na obou středních směsích (první a třetí stint). „Ke konci jsme se trochu vrátili, ale až do konce závodu jsem se nemohl dostat do rytmu. Věděli jsme, že McLaren je tento víkend velmi, velmi silný, a my jsme dnes prostě neměli tempo Mclarenu vepředu. Přes noc jsme udělali několik změn, které při zpětném pohledu nebyly správným směrem," řekl Pérez.

Kevin Magnussen Po sprintu posílal Andrea Stella Kevina Magnussena na jeden víkend „na hanbu" domů, aby přemýšlel o tom, jak jezdí a jak se na trati chová. V neděli to byl ale paradoxně právě on, kdo nechtěně pomohl Norrisovi k vítězství. Magnussen získal už 10 bodů – nikoliv v šampionátu ale trestných. Do konce sezóny zbývá ještě 18 závodů a první trestné body se mu odečtou až příští rok. Je tedy reálné, že ho čeká zákaz startu v závodě. Byla by to katastrofa? Ani ne. Tým by mohl přímo v závodě vyzkoušet Bearmana. Magnussen by měl volno a je nepravděpodobné, že by to nějak negativně ovlivnilo jeho šance na setrvání u Haasu. Letos právě agresivní jízdou pomohl několikrát Haasu k bodům.

Daniel Ricciardo From hero to zero. Ve F1 vás vždy posuzují podle posledního závodu. Jsou to známá tvrzení. Někdy jezdec v jednom závodě zazáří, o týden či dva později je to nejhorší závod v jeho kariéře. Ricciardovi se to povedlo během pár hodin! Ve sprintu exceloval, v kvalifikaci vyhořel. Australan to sváděl na měkké pneumatiky a jejich záhadné chování, na které o den dříve doplatil pozdější vítěz grand prix Lando Norris. Po startu z posledního místa toho Ricciardo už moc dělat nemohl.

Nico Hülkenberg Hülkenberg předvedl opět další dobrou kvalifikaci, kdy se dostal do Q3 a startoval z devátého místa. Velmi dobrých bylo i několik prvních kol. Poté ale zajel poměrně brzy do boxů a doplatil na VSC a SC. Pod SC přezouval znovu, ale i když měl čerstvější a měkčí (střední versus tvrdé) pneumatiky, na Ocona recept nenašel.

