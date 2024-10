Vítězové a poražení po GP Mexika 2024

Část 1 / 11



Vítězové Na stupně vítězů se dostali Carlos Sainz, Lando Norris a Charles Leclerc. Nejrychlejší zastávku měl McLaren, který přezul Piastriho za 1,90 sekundy.

Carlos Sainz a Ferrari Máme za sebou dva ze tří závodů v řadě. Před začátkem této série to vypadalo, že by Ferrari možná mohlo vyzvat Red Bull v boji o extrémně nevděčné druhé místo. Proč nevděčné? Není to titul. Je to sice více peněz z komerčních práv, ale také méně času v aerodynamickém tunelu v první polovině příštího roku. Během dvou závodů se ale situace dramaticky změnila. Ferrari v nich získalo 96 bodů. McLaren 50 a Red Bull jen 37. Austin opanoval Leclerc, Mexiko zase Sainz. Španěl byl po celý víkend rychlejší než týmový kolega, který toho ale v pátek moc neodjel (mimo test pro Pirelli). Sainz získal poměrně jednoznačně pole position. Na startu sice přišel o vedení, ale po pár kolech se dostal trochu odvážnějším manévrem před Verstappena. Poté už kontroloval situaci. Od 9. kola nikoho nepustil do vedení a dojel si pro vítězství.

Lando Norris Lando Norris poprvé výrazně stáhl Maxe Verstappena. Svou ztrátu snížil o 10 bodů. Dobrá, není to sezónní „rekord", protože v Austrálii to bylo více (Verstappen nedokončil), ale v té době se ještě o Norrisovi jako o uchazeči o titul moc nemluvilo. Poté, co Verstappen přišel o vedení, na něj Norris zaútočil. Před svého rivala se sice nedostal, ale Verstappen následně dostal dvě velké penalizace. Ve druhém stintu se dostal před Leclerca, ale Sainze už dojet nestihl. Nakonec bral po startu ze třetího místa druhé. V Brazílii náš čeká sprint a Verstappen by mohl nasadit nový motor. Norris tak dostane další příležitost snížit ztrátu. Ta je ale pořád velká a navíc je v současné době silné Ferrari. Aby se matematická šance přeměnila na reálnou, potřeboval by Norris nějaké větší zaváhání Verstappena.

Haas Haasu se daří. Současná fáze sezóny tak trochu připomíná rok 2018, ve kterém americký tým skončil na pátém místě. Oba jezdci se dostali do Q3. Samozřejmě jim pomohlo vypadnutí Piastriho a Péreze a také nehoda Cunody. V závodě dokázali dobré startovní pozice využít k tomu, aby se udrželi na bodech. Magnussen dojel na sedmém místě, ze kterého startoval. V závěru za sebou dokázal udržet Piastriho, který měl o devět kol čerstvější pneumatiky a Magnussena stahoval, ale předjet ho už nestihl. Hülkenberg byl v cíli devátý. Dobrým výsledkem Haas upevnil šesté místo v šampionátu, které by bylo druhým nejlepším výsledkem v historii týmu.

Pierre Gasly Pierre Gasly měl skvělou kvalifikaci, ve které se dostal do třetí části. Do závodu startoval z 8. místa. V závodě se pak dokázal udržet na bodech, když dojel na 10. místě. Alpine tak i nadále živí naději na (návrat na) osmé místo. Na Williams ztrácí 3 body.

Poražení Závod nedokončili Alex Albon a Júki Cunoda (kolize) a Fernando Alonso (odstoupení, brzdy).

Sergio Pérez

Nováčci

Fernando Alonso

Júki Cunoda

Max Verstappen Max Verstappen v Mexiku ukázal, proč je mistrem světa, ale také, že i dnes mu mohou ujet nervy. Někdy se říká, že slušný jezdec se šampionem nikdy nestane. Verstappen v Austinu ukázal, že zná pravidla a dokáže je dobře využít. V Mexiku se mu to ale tak trochu vrátilo. Zejména jeho počínání v osmé zatáčce bylo poněkud zbytečné. Penalizace sice hrály roli, ale ne až tak zásadní. Bez nich by patrně dojel na 4. místě. Pochopitelně by to byla i tak ztráta na Norrise, ale Verstappena nyní více trápí rychlost jeho RB20. Verstappen po svých penalizacích dokázal poměrně dobře minimalizovat škody. Při zpětném pohledu ho možná mohl Red Bull povolat do boxů později. Jeho postup se zastavil už ve 39. kole, takže by o nic nepřišel a mohl více zdržet Norrise, který by pak možná nepředjel Leclerca.

Sergio Pérez Očekávalo se, že by domácí prostředí mohlo sehrát roli a Sergio Pérez by mohl zajet dobrý výsledek. Ve skutečnosti to byl patrně nejhorší závod, který Pérez letos dokončil. Samozřejmě v tom hrály roli určité okolnosti. Měl kontakt s Lawsonem, po kterém si poškodil vůz. V závěru zajel do boxů a pokoušel se (neúspěšně) o nejrychlejší kolo závodu. Celkem absolvoval tři zastávky, a tak není překvapivé, že dojel poslední. Na samotném začátku ale byla kvalifikace. Pérez se nedokázal dostat z Q1. Jediným pozitivem byl dobrý start. Dostal za něj sice penalizaci, ale jeho špatné postavení na roštu v jeho startu příliš velkou roli nehrálo.

Nováčci V Austinu se nováčci předvedli. V Mexiku sice také, ale v trochu jiném světle. Liam Lawson měl kontakt s Pérezem. Když ho pak potkal podruhé, tak na něj gestikuloval. Tohle asi není počínání, kterým by si připsal pozitivní body u Helmuta Marka. Lawson se potkal na trati s druhým nováčkem – Colapintem. Došlo ke kontaktu, po kterém musel Lawson pro nové přední křídlo. Colapinto za to po závodě dostal trest v podobě penalizace 10 sekund a 2 trestné body, což ale pořadí neovlivnilo.

Fernando Alonso Alonso oslavil v Mexiku 400. grand prix ve F1. Do závodu startoval až ze 13. místa. Později ale musel odstoupit kvůli problému s brzdou, která se začala přehřívat. Aston Martin drží a zřejmě udrží páté místo, ale jeho forma v letošní sezóně a zejména v poslední době není dobrá.

Júki Cunoda Cunoda neměl dobrý víkend. Na startu kolidoval s Albonem. Jednalo se o klasický incident z prvního kola. Albon měl vedle sebe Gaslyho, takže něměl kam uhnout. Cunoda ale boural také v kvalifikaci, čímž zřejmě zapříčinil i nepostup Lawsona. RB přitom potřebuje od obou jezdců čistý víkend a body, pokud chce mít šanci ještě dohnat Haas.

