Vítězové a poražení po GP Mexika 2023

Velká cena Mexika přinesla mnoho příběhů. Někdy krátkých, někdy nečekaných...

Vítězové Na stupně vítězů se v Mexiku dostali Max Verstappen, Lewis Hamilton a Charles Leclerc. Vítězové: Max Verstappen

Lewis Hamilton

Lando Norris

Daniel Ricciardo

Alex Albon

Max Verstappen Pokud vyhrajete, nemůžete mezi vítězi chybět. Verstappenovi nevyšla kvalifikace. Nedokázal poskládat ideální kolo dohromady. Ale víme, že letos je skoro jedno, odkud Verstappen startuje. Pokaždé je favoritem na vítězství. Start ze třetí pozice je navíc v Mexiku snad i výhodnější než pole position. V Mexiku měl Verstappen bodyguardy v paddocku a jednoho i na trati. Sergio Pérez mu odklidil Leclerca způsobem, za který by se nemusel stydět ani Kevin Costner. Ale to je samozřejmě jen nadsázka... Verstappen by se dostal do vedení tak jako tak. Od první zatáčky kontroloval situaci a dojel si pro 16. vítězství v sezóně.

Lewis Hamilton Hamiltonův víkend v Mexiku připomínal jízdu na horské dráze. Před víkendem byl optimistický, po pátku skeptický. V sobotu získal šesté místo. Po startu mu odpadl Pérez. Následně se dokázal dostat před Ricciarda, což byla skoro povinnost. Následně zajel do boxů... Hamiltonovi pomohl safety car, který hodil vidle do strategií týmů. Nevíme, jak velkým soupeřem by bylo Ferrari na stratergii jedné zastávky a zda by dokázal Hamiltona porazit alespoň Leclerc. Je to ale spíše nepravděpodobné. Hamilton měl v závodě velmi dobrou rychlost. Po restartu nasadil Hamilton střední pneumatiky. Ferrari očekávalo, že po pár kolech odpadnou. To se ale nestalo a v posledním kole poslal Hamilton na boxovou zeď Scuderie pomyslný prostředníček, když zajel nejrychlejší kolo závodu.

Lando Norris Petr Pavel ve svém projevu 28. října citoval větu z Batmana: „Padáme, abychom se naučili znovu vstát.“ Tak nějak by se dal popsat víkend Landa Norise. V kvalifikaci se Norris postaral o jedno z překvapení, když se nedostal z první části kvalifikace. Pomohla mu penalizace Cunody i start Strolla z boxů, ale to byly jen drobné posuny. Pro první stint nasadil Norris měkké pneumatiky – nasadil je jako jediný v závodě. Velký posun se ale nekonal. Ze 16. místa v prvním kole se dokázal dostat na 14. místo. Ale spíše než posun dokázala Norrisova sázka na měkkou zkrátit vzdálenost a otevřít mu jiné strategie. Od zastávky po přerušení závodu se Norris na nové tvrdé směsi dostal z 18. na 8. místo. Během safety caru zajel Norris znovu do boxů, nazul střední směs. Neztratil mnoho – propadl se o dvě pozice. Soupeři ale mohli přezout zadarmo pod červenou vlajkou. Restart Norrisovi nevyšel. V prvním kole se propadl na 15. místo. Musel se tak znovu dostávat nahoru. Střední směs přitom byla dvousečná zbraň. Pomohla ale současně mohla Norrise zradit ke konci. To se ale nestalo. Skvělé byly manévry na Ricciarda a Russella. Předjetí jezdce Mercedesu byl bonus. Asi by nikdo nepovažoval za neúspěch, pokud by Norris dojel za oběma mercedesy. Šlo o jeden z nejlepších výkonů za poslední dobu. Je velká škoda, že Norris nestartoval výše, ale zase bychom neviděli to, co jsme měli možnost vidět...

Daniel Ricciardo Když sedíte v nejhorším voze (při startu byla AlphaTauri poslední v PK) a startujete ze druhé řady, máte jednu jistotu. Čtvrté místo neudržíte. Ani páté. Je to taková divoká karta pro vstup mezi rychlé chlapce. Ricciardo se však držel. Předjeli ho jen jezdci Mercedesu a Norris, což jsou zmínění rychlí kluci. Dokázal dojet nejvýše ze zbytku pole – samozřejmě mu pomohlo vypadnutí Péreze, ale v každém závodě někdo vypadne. Nejspíše mu také pomohl týmový kolega, který se jako kamikaze střetl s Piastrim, který pak měl poškozený vůz, a tak Ricciarda neohrozil. Ve velké ceně se rozděluje 102 bodů. Ricciardo získal 6 bodů, které byly ty úplně nejcennější. AlphaTauri díky tomu poskočila hned o dvě pozice v Poháru konstruktérů.

Alex Albon Výkon Alexe Albona možná trochu zapadl pod tíhou ostatních příběhů. Opět ale dokázal podat skvělý výkon. Jestli byl Hamiltonův víkend jako horská dráha, tak pro Albona to platí dvojnásob. V trénincích skončil hodně vysoko. V kvalifikaci ale své auto nepoznával a obsadil 14. pozici. V závodě byl překvapený příjemně a získal pro tým další dva body.

Poražení Závod nedokončili Pérez (kolize), Stroll (kolize), Alonso (odstoupení), Magnussen (nehoda) a Sargeant (palivové čerpadlo). Poražení Sergio Pérez

Ferrari

George Russell

Júki Cunoda

Aston Martin

Sergio Pérez Mexický ministr obrany předvedl útok na opuštěný ostrůvek. Není úplně jasné, o co se Pérez vlastně snažil. Po závodě, který v jeho případě trval asi 900 metrů, prohlásil, že myslel na vítězství. Je ale spíše nepravděpodobné, že by měl šanci bojovat s Verstappenem. Jezdce Ferrari by pak zdolal tak jako tak. Pokud by Pérez neskončil, nejspíše by bojoval s Hamiltonem. Ve F1 existují dvě pravidla – nebourej s týmovým kolegou a závod se nevyhrává v první zatáčce. Po Kataru měl Pérez na Hamiltona náskok 30 bodů. Po USA to bylo 39 bodů. Nyní se ale zmenšil na pouhých 20 bodů. Hamilton přitom v posledních dvou závodech dojel druhý. Bude to tedy ještě velké drama.

Ferrari Pérez je jasný poražený. U Ferrari už to tak jisté není. Zařazení do této části článku si jezdci Ferrari zasloužili spíše matematicky – pokud startujete z první řady a skončíte třetí a čtvrtí, není to úspěch. Pro Ferrari to ale nebyl špatný závod. Měli samozřejmě smůlu kvůli přerušení závodu, ale je spíše nepravděpodobné, že to něco výrazně změnilo. Minimálně by ale bylo dobré sledovat, jak by se jim povedla strategie s jednou zastávkou. V Austinu to byla špatná volba, v Mexiku tak špatná být nemusela... Pro poslední stint nasadili jezdci tvrdé pneumatiky. V té době se to jevilo jako lepší varianta, ale Hamiltonovi střední pneumatiky vydržely až do cíle. Nelze to ale popsat jako vylouženou chybu stratégů Ferrari. Mercedes získal stejný počet bodů, a tak Ferrari nesnížilo ztrátu. Ta stále zůstává na 22 bodech. I zde to bude ještě zajímavé.

George Russell Minule jsme to mysleli jako nadsázku, ale ono to pokračuje. Situace u Mercedesu nyní trochu připomíná Red Bull. Hamilton bojuje o nejvyšší příčky, Russell jezdí trochu nemastně neslaně na nižších pozicích. V Mexiku měl podle svých slov zvolnit kvůli teplotě brzd. Méně agresivní jízda ale přinesla ztrátu teploty v pneumatikách... Russell dováží body, ale na nějaký pěkný výsledek už delší dobu čeká. Letos získal jen jednou pódium, Hamilton šest a vlastně sedm, když připočteme i Austin. Vloni Russell na Interlagosu vyhrál, tak se mu tam možná zadaří i letos.

Júki Cunoda Cunoda podává stabilní výkony, ale občas mu to uletí. V Mexiku doslova. Jeho manévr na Piastriho byl hodně optimistický. Cunoda byl v té době přitom na osmém místě a mohl tak získat pro AlphaTauri další body...

