Vítězové a poražení po GP Emilia Romagna 2025

Vítězové Na stupně vítězů se dostali Max Verstappen, Lando Norris a Oscar Piastri. Nejrychlejší zastávku mělo opět Ferrari, které přezulo Leclerca za 2,04 sekundy, což je druhá nejrychlejší zastávka této sezóny. Vítězové Max Verstappen

Lewis Hamilton

Alexander Albon a Williams

Isack Hadjar

Júki Cunoda

Max Verstappen Po třetí za sebou rozhodly první dvě zatáčky. V Džeddě za souboj s Piastrim dostal Verstappen penalizaci, v Miami se Norris propadl za Piastriho a v Imole se Verstappen dostal před Piastriho do vedení závodu, které už nepustil. Vedl ve všech kolech závodu. Verstappenovi pomohl virtuální safety car. Na trati zůstal dlouho a po 29 kolech mohl velmi levně přezout na tvrdou směs. Získal tím obří náskok 20 sekund na Norrise. Později ho vymazal klasický safety car. Ale i bez této pomoci by Verstappen vyhrál. Závodní rychlost Red Bullu byla velmi dobrá a tým je po nasazení novinek spokojený. Otázkou je, zda Red Bullu sedla Imola nebo se jedná o nový trend. To se dozvíme až za pár týdnů. Monako nám toho příliš mnoho neosvětlí...

Lewis Hamilton Frustrace u Ferrari by se mohla krájet. Nejde jen o výsledky a formu Scuderie, ale také o výchozí bod. Vloni Ferrari málem vyhrálo Pohár konstruktérů. Místo kroku nebo krůčku vpřed ale udělalo tři vzad. V kvalifikaci oba jezdci Ferrari vypadli v Q2. V závodě to ale bylo mnohem lepší. Italská hymna sice zazněla jen jednou před startem závodu a ani na nižších stupních vítězů nikdo z Ferrari nebyl, ale i tak si jezdci Ferrari spravili chuť. Nebo spíše jezdec Ferrari. Pro Hamiltona to byl nejlepší výsledek v závodě u Ferrari. Jeho strategie z hlediska kol kopírovala tu od Verstappena. Jen Hamilton startoval na tvrdé a poté přezouval na střední. I díky tomu mohl postupovat ze sedmého místa nahoru. Předjel Antonelliho i Hadjara. V závěru závodu mu Leclerc odklidil Albona. Ke konci závodu se pak snažil dojet Piastriho. Mít závod o dvě kola více, možná by se dostal i na pódium.

Alexander Albon a Williams Williams pokračuje v dobrých výsledcích. V Imole na ně zadělal už v kvalifikaci, kde se dostali oba jezdci do Q3, kde obsadili šesté, respektive sedmé místo. Sainz sice startoval výše, ale stavěl už po 11 kolech, zatímco Albon zůstal na trati déle a jeho strategie byla podobná té od Verstappena. Nakonec z toho bylo 5. a 8. místo a nejvíce bodů v letošní sezóně.

Isack Hadjar Isack Hadjar měl ve druhém tréninku menší nehodu, ale zbytek víkendu se mu povedl. V kvalifikaci se dostal do Q3, kde obsadil deváté místo. V závodě jel naprosto identickou strategii jako Verstappen a vyplatilo se. Dojel si pro další dva body.

Júki Cunoda Júki Cunoda jako vítěz? Pokud se podíváme na víkend jako na celek, tak bychom ho zařadili mezi poražené. Verstappen vyhrál, on bral jen jeden bod. Jeho závod byl samozřejmě ovlivněn velkou nehodou v kvalifikaci. Cunoda poté startoval z boxů a polepšil si o 10 míst – nejvíce ze všech. Výrazně mu pomohla strategie, kdy se držel původních předpovědí a v boxech stavěl jen jednou. Na stejné strategii jel také Nico Hülkenberg, kterého Cunoda překonal pár kol po zajetí safety caru. V závěru závodu se musel dívat do zrcátek, ve kterých měl Fernanda Alonsa. Desáté místo udržel. Cunoda musí zlepšit kvalifikace a to zejména tuto sobotu, kdy se jede v Monaku.

Poražení Závod nedokončil Esteban Ocon (pohonná jednotka) a Kimi Antonelli (plynový pedál). Poražení: Oscar Piastri a McLaren

Mercedes

Aston Martin

Charles Leclerc

Haas

Oscar Piastri a McLaren Piastri přišel o první místo v úvodních zatáčkách. Byl tam příliš opatrný? „Když necháš dveře otevřené, víš, že Max tu příležitostí využije. Dveře byly otevřené. A on toho využil. Takže to bylo trochu frustrující," řekl Russell na adresu Piastriho. Piastri poté stavěl brzy, patrně aby pokryl soupeře za sebou, což se ale nakonec neukázalo jako správné rozhodnutí. Přestože měl nové pneumatiky, nedokázal snižovat ztrátu na Verstappena. Z 31,3 sekundy po zastávce se i kvůli nutnosti předjet soupeře postupně dokonce zvětšila. Piastri pak stavěl podruhé během virtuálního safety caru a na těchto pneumatikách dojel až do cíle. Nutno říct, že v tomto případě nešlo o chybu týmu. Australan už prostě neměl na co přezout. Startoval na střední, poté přezul dvakrát na tvrdou směs. V garáži měl k dispozici jen měkké pneumatiky. Kvůli starým pneumatikám pak byl v závěru snadnou kořistí pro Norrise a mohl být rád, že ho nepředjel také Hamilton. Oba jeho hlavní soupeři dojeli před ním a snížili tak své bodové ztráty. Oba jezdci McLarenu sice dojeli na pódiu a získali další body, ale i šéf týmu Andrea Stella řekl, že byl překvapený rychlostí Maxe Verstappena.

Mercedes Každý má občas špatný víkend, Antonelli si ho ve své debutové sezóně vybral bohužel na domácí půdě. A to doslova, protože se narodil v Bologni, která je hlavním městem regionu Emilia Romagna. Nejdříve se nedostal do Q3, v závodě pak musel odstoupit. George Russell byl naopak v sobotu ve hře o překvapující pole position. Reálně sice skončil třetí, ale jeho ideální kolo byl jen o 0,040 s pomalejší než to Piastriho. Po startu ze třetího místa se po brzké zastávce propadl. Poté stavěl ještě pod VSC a nakonec dojel do cíle až na sedmém místě. Závodní tempo Mercedesu nebylo zrovna dobré. Podle Russella to mohlo souviset s vyššími teplotami povrchu.

Aston Martin Aston Martin přivezl do Imoly novinky. V kvalifikaci udělal chytrý krok, když nasadil střední směs. Ale bylo to něco za něco. Pro závod neměli jezdci Astonu žádné nové pneumatiky – jen sadu tvrdých a dvě sady středních. Za normálních okolností by se to dalo nějak uplácat, protože se očekávala nízká degradace a strategie s jednou zastávkou. Přišel ale virtuální a pak i ten skutečný safety car. Alonso stavěl po 12 kolech a pak znovu za safety carem. Mezitím ale trpěl na starších pneumatikách, zatímco byl předjížděn jezdci na čerstvějším obutí. Z osmého se tak propadl na 14. místo. V závěru sice měl střední směs a dokázal se propracovat nahoru, ale na body to už nestačilo.

Charles Leclerc Charles Leclerc stavěl brzy a provedl velký undercut hned na několik soupeřů. Bohužel strategie mu kolidovala s VSC a SC. Platí to, co u mnoha jezdců. Během SC zůstal na trati, protože už neměl na co přezout. Startoval na středních, přezul na tvrdé a během VSC znovu na tvrdé. Na konci závodu se trápil. Svedl ostrý souboj s Albonem. Komisaři byli velmi shovívaví, když mu uznali, že vrátil pozici. Pokud by totiž dostal penalizaci 5 sekund, propadl by se ze šestého místa až za Hadjara a byl devátý. Nyní čeká Leclerca domácí závod v Monaku, kde to letos na skoky do vody příliš nevypadá...

Haas Pro oba jezdce skončila kvalifikace už v Q1. V případě Bearmana to mělo trochu hořkou příchuť, protože mu byl čas smazán poté, co podle FIA nestihl dokončit kolo před vyvěšením červených vlajek. Ze zadních pozic se na body samozřejmě útočilo špatně. Ocon závod nedokončil, Bearman dojel předposlední poté, co stavěl během VSC, ale kvůli problému s kolem musel do boxů hned zase podruhé...

