Vítězové a poražení po GP Abú Dhabí 2023

Vítězové Na stupně vítězů se v Abú Dhabí dostali Verstappen, Leclerc a Russell. Nejrychlejší zastávku mělo Ferrari, které přezulo Sainze za 2,16 sekundy. Vítězové Max Verstappen

Pokračování 2 / 10 Max Verstappen Nepodporujeme hazard a nepočítali jsme to, ale sázka na vítězství Maxe Verstappena v závodě byla letos asi poměrně bezpečná investice s nízkou volatilitou. Od května Verstappen prohrál jen jednou – v Singapuru vyhrál Sainz.

Foto: Getty Images / Mark Thompson Nejinak tomu bylo v Abú Dhabí. Jezdec Red Bullu kontroloval situaci od startu do cíle a dojel si pro 19. vítězství v sezóně. Původně jsme chtěli mezi vítěze zařadit také Sergia Péreze, který měl vlastně stejně jako Verstappen svůj tradiční závod – po startu z nižší pozice se dostával nahoru a dařilo se mu poměrně dobře a pěkně. Pak měl ale kontakt s Norrisem, a tak nám ušetřil pár desítek dalších znaků.

Pokračování 3 / 10 George Russell Není to tak dávno, co jsme trochu vtipkovali, že se s George Russella možná stává druhý Pérez. Ale stejně jako se měnila forma W14, měnila se i forma jezdců Mercedesu. V Abú Dhabí to Russellovi jelo už od pátečních tréninků a třetí místo bylo zcela zasloužené. Nejdříve se na trati dostal před Piastriho a poté přes boxy před Norrise. Pomohla mu pomalejší zastávka jezdce McLarenu, ale je pravděpodobné, že by se před něj dostal tak jako tak. Pokud by však měl Norris normální zastávku, Russell by se za ním nejspíše zdržel a v cíli by byl Pérez před ním. Ale na kdyby se závody F1 nejezdí. Russell svým druhým letošním pódiem výrazně pomohl Mercedesu k potvrzení druhého místa mezi konstruktéry.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Pokračování 4 / 10 Charles Leclerc Výsledek dobrý, důsledky už tolik ne. Ferrari nezískalo druhé místo. Je ale otázkou, zda vidíte sklenici poloprázdnou či poloplnou. „Díky“ horší pozici bude moci Ferrari využívat tunel více než Red Bull a Mercedes. Ztráta šance získat druhé místo ale rozhodně nebyla vina Leclerca. Ten udělal maximum od kvalifikace po cílovou čáru. Ke konci pustil Péreze a nebylo to daleko! Pokud by Pérez Russella porazil, měly by oba týmy stejný počet bodů. Rozhodl by větší počet vítězství – Ferrari vyhrálo jednou, Mercedes letos vůbec.

Foto: Getty Images / Peter Fox

Pokračování 5 / 10 Júki Cunoda Cunoda dojel 25 sekund za Leclercem a na trati se snad nikdy nepotkali. Jejich příběhy ale byly podobné. Cunoda se snažil urvat pro tým lepší místo v Poháru konstruktérů. Před závodem byla ztráta na Williams 7 bodů. To je rozdíl mezi vítězstvím a druhým místem, ale pro AlphaTauri i přes zlepšení ke konci sezóny dost velké sousto. Sedm bodů za víkend tým letos nezískal. Cunoda ale odjel dobrý závod. Pět kol ho dokonce vedl. Do vedení se dostal kvůli pozdější zastávce, ale nevynořil se někde z hloubi pole. Startoval ze šestého místa (nejlepší kvalifikační výsledek sezóny) a tuto pozici dokázal udržet. Cunoda držel klíčovou šestou pozici ještě ve 47. kole. Poté se ale před něj postupně dostali jezdci, kteří jeli na dvě zastávky a měli tak čerstvější pneumatiky. Cunoda stavěl po 22 kolech, Piastri a Alonso znovu po 36.

Foto: Getty Images / Peter Fox

Pokračování 6 / 10 Poražení Klasifikováni byli všichni jezdci. Carlos Sainz ale v závěru závodu odstoupil. Ferrari

Pokračování 7 / 10 Ferrari Leclerc udělal maximum. Více než druhé místo nebylo možné. Ferrari ale k zisku druhého místa v Poháru konstruktérů chyběly body od Sainze. Ten odjel dva stinty na tvrdé směsi a čekal na safety car. Bernd Mayländer ale zůstal v boxech a Ferrari muselo spoléhat na horší výsledek Mercedesu. Nechybělo mnoho a Ferrari pomohl Pérez, ale nakonec to nevyšlo. Na problém bylo samozřejmě zaděláno už v sobotu, kdy Sainz nepostoupil z první části kvalifikace. Ferrari mu nasadilo tvrdé pneumatiky. Jezdci mají k dispozici tři směsi. Mohlo Ferrari zvolit jinak? Dost obtížně. Měkká směs by byla riskantní – mohla by Sainzovi poskytnout výhodu na startu i v prvních kolech a mohl získat pozice. Velmi brzy by ale zajel do boxů a byl by poslední. Střední směs měli prakticky všichni ostatní. Tvrdá vypadala jako dobrá volba – Sainz zajel k mechanikům ze třetího místa. Poté Sainz znovu nasadil tvrdou směs. Vasseur věří, že jiná možnost nebyla – 30 kol na střední by Sainz nedal. Stereotypy ohledně strategií Ferrari ale zastínily skutečný problém – Sainz zkrátka nebyl dost rychlý a ve špinavém vzduchu měl problémy s degradací. O víkendu, v němž ve druhém tréninku boural, nebyl příliš spokojený s vyvážením vozu. Russell, Norris nebo Piastri stavěli relativně brzy (kolem 14. kola) a nazuli tvrdou směs – tedy stejnou, na které jel Sainz. Španěl měl samozřejmě starší pneumatiky, takže měl být pomalejší. Jakmile Russell vyjel z boxů byl v průměru o 1,3 sekundy rychlejší. V posledních Sainzových kolech před zastávkou byl rozdíl dokonce 2 sekundy. Sainzovi to zkrátka nejelo tolik, jak Ferrari potřebovalo.

Foto: Getty Images / Peter Fox

Pokračování 8 / 10 Lewis Hamilton Také Hamiltonův závod do jisté míry definovala už kvalifikace, ve které skončil 11. Na startu si polepšil. Poté měl v 16. kole kontakt s Gaslym při trochu netradičním incidentu – jezdec Alpine probrzdil a Hamilton už nemohl dělat nic, aby se mu vyhnul. Naštěstí pro oba šlo jen o drobný polibek a oba mohli pokračovat. Ve 38. kole měl Hamilton souboj s Alonsem, kterého obvinil s toho, že při souboji zpomalil. Sportovní komisaři ale netrestali. V posledním kole předjel Cunodu, ale hned v zatáčce musel korigovat smyk a Cunoda se tak zase vrátil před něj... Deváté místo asi nebylo to, v co Hamilton před víkendem doufal – vlastně to byla nejhorší pozice, na které letos dojel (pokud dojel). Současně to ale bylo cenné 9. místo, protože pomohlo Mercedesu k zisku druhého místa v PK.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Pokračování 9 / 10 McLaren Závod McLarenu se dá shrnout jedním slovem – defenzíva. Piastri zajel skvělou kvalifikaci, ale v prvních kolech odpadl. Postupně se před něj dostali Norris i Russell. Norrisovi pokazila závod pomalá zastávka, i když i bez ní by asi výsledek nebyl příliš odlišný. Během druhé zastávky se Norris pokoušel o undercut na Russella, ale ten se vrátil na trať těsně před ním a pozici udržel. Páté a šesté místo bylo pro jezdce McLarenu maximum – ale také další body a potvrzení pozice v Poháru konstruktérů.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Pokračování 10 / 10 Alpine Alpine má za sebou špatnou sezónu. Nelze to označit jinak s ohledem na fakt, že francouzská stáj chce dělat kroky vpřed a někdy v budoucnu (už ani nevíme, kdy končí slavný plán 100 závodů) bojovat s nejlepšími. Vloni skončili čtvrtí, letos šestí, takže... V posledním závodě nebojovali o nic – jako jeden z mála týmu měli už své jisté. Šlo jen o trochu optimismu do žil před zimní přestávkou, ale ten nepřišel. „Proč jsme tak pomalí?“ ptal se Gasly týmu. Jeho závod rozhodně nebyl nudný. Na začátku závodu byl osmý. Pak se propadl dokonce i za Ocona, který stavěl dříve a dále měl již zmíněný kontakt s Hamiltonem. Ocon měl poklidnější závod. Po 15 kolech přezul na tvrdé a předvedl nejdelší stint na této směsi. Nakonec z toho bylo ale jen 12., respektive 13. místo.

Foto: Getty Images / Peter Fox